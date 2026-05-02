Quang Hải là nội binh đắt nhất V-League: Hoàng Đức, Văn Quyết xếp thứ mấy?

Thứ Bảy, 10:00, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo dữ liệu mới nhất từ chuyên trang Transfermarkt, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức giữ vững ngôi vương cầu thủ nội đắt giá nhất V-League 2025/2026, vượt xa nhiều đồng đội ở đội tuyển quốc gia.

Quang Hải là cầu thủ nội đắt giá nhất V-League 2025/2026

Sự bùng nổ trong màu áo CAHN đã giúp giá trị của Quang Hải tăng trưởng mạnh mẽ. Ở mùa giải 2025/2026, tiền vệ sinh năm 1997 duy trì phong độ cực cao với 3 bàn thắng và 9 pha kiến tạo sau 30 lần ra sân trên mọi đấu trường.

quang hai la noi binh dat nhat v-league hoang Duc, van quyet xep thu may hinh anh 1
Quang Hải là cầu thủ nội đắt giá nhất V-League 2025/2026 (Ảnh: VPF).

Màn trình diễn thuyết phục của Quang Hải không chỉ giúp đội bóng ngành công an giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mà còn đẩy giá trị của anh lên mức 400.000 Euro (khoảng 12 tỷ đồng). Nếu loại trừ các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều, Quang Hải hiện không có đối thủ trong danh sách các nội binh đắt giá nhất giải đấu.

Cuộc bám đuổi của Tuấn Hải và Hoàng Đức

Theo dữ liệu của chuyên trang Transfermarkt, xếp ngay sau Quang Hải là tiền đạo Phạm Tuấn Hải của Hà Nội FC. Với sự phong độ ổn định, Tuấn Hải được định giá 375.000 Euro.

Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Đức đứng ở vị trí tiếp theo với giá 325.000 Euro. Đây cũng là mức định giá chung dành cho các trụ cột khác của đội tuyển Việt Nam như trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Đáng chú ý, tài năng trẻ Đình Bắc cũng đang cho thấy sự thăng tiến vượt bậc khi cán mốc 300.000 Euro.

quang hai la noi binh dat nhat v-league hoang Duc, van quyet xep thu may hinh anh 2
Những cầu thủ nhập tịch, Việt kiều và cầu thủ nội đắt giá nhất V-League 2025/2026.

Ngược lại, đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội FC hiện có giá 175.000 Euro. Dù vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội bóng Thủ đô, nhưng do yếu tố tuổi tác, giá trị của lão tướng sinh năm 1991 đã giảm đáng kể so với mức đỉnh cao 300.000 Euro vào năm 2020.

Nếu tính gộp cả cầu thủ nhập tịch, tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) đang dẫn đầu toàn giải với giá trị 600.000 Euro. Hậu vệ Việt kiều Jason Quang Vinh Pendant của CAHN xếp thứ 2 với mức 500.000 Euro.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Trí Minh/VOV.VN
Tin liên quan

Quang Hải nói lời gan ruột với con trai sau quyết định của U17 Việt Nam
Quang Hải nói lời gan ruột với con trai sau quyết định của U17 Việt Nam

VOV.VN - Cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải động viên con trai Nguyễn Lê Quang Khôi sau khi tiền đạo trẻ này không có tên trong danh sách U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2026.

Bầu Đức: "Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"
Bầu Đức: “Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"

VOV.VN - Bầu Đức kỳ vọng Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ trở thành bệ phóng phát hiện tài năng trẻ, tạo ra những Công Phượng, Quang Hải mới, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam thông qua hệ thống học viện bài bản.

Danh sách U17 Việt Nam dự giải U17 Đông Nam Á: Con trai Quang Hải góp mặt
Danh sách U17 Việt Nam dự giải U17 Đông Nam Á: Con trai Quang Hải góp mặt

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi, con trai cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải góp mặt trong danh sách U17 Việt Nam tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026.

HLV Polking báo tin vui cho người hâm mộ CAHN về chấn thương của Quang Hải
HLV Polking báo tin vui cho người hâm mộ CAHN về chấn thương của Quang Hải

VOV.VN - HLV Alexandre Polking báo tin vui cho người hâm mộ CAHN về tình hình chấn thương của Quang Hải.

