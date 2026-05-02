Quang Hải là nội binh đắt nhất V-League: Hoàng Đức, Văn Quyết xếp thứ mấy?

Quang Hải là cầu thủ nội đắt giá nhất V-League 2025/2026

Sự bùng nổ trong màu áo CAHN đã giúp giá trị của Quang Hải tăng trưởng mạnh mẽ. Ở mùa giải 2025/2026, tiền vệ sinh năm 1997 duy trì phong độ cực cao với 3 bàn thắng và 9 pha kiến tạo sau 30 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Màn trình diễn thuyết phục của Quang Hải không chỉ giúp đội bóng ngành công an giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mà còn đẩy giá trị của anh lên mức 400.000 Euro (khoảng 12 tỷ đồng). Nếu loại trừ các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều, Quang Hải hiện không có đối thủ trong danh sách các nội binh đắt giá nhất giải đấu.

Cuộc bám đuổi của Tuấn Hải và Hoàng Đức

Theo dữ liệu của chuyên trang Transfermarkt, xếp ngay sau Quang Hải là tiền đạo Phạm Tuấn Hải của Hà Nội FC. Với sự phong độ ổn định, Tuấn Hải được định giá 375.000 Euro.

Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Đức đứng ở vị trí tiếp theo với giá 325.000 Euro. Đây cũng là mức định giá chung dành cho các trụ cột khác của đội tuyển Việt Nam như trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Đáng chú ý, tài năng trẻ Đình Bắc cũng đang cho thấy sự thăng tiến vượt bậc khi cán mốc 300.000 Euro.

Những cầu thủ nhập tịch, Việt kiều và cầu thủ nội đắt giá nhất V-League 2025/2026.

Ngược lại, đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội FC hiện có giá 175.000 Euro. Dù vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội bóng Thủ đô, nhưng do yếu tố tuổi tác, giá trị của lão tướng sinh năm 1991 đã giảm đáng kể so với mức đỉnh cao 300.000 Euro vào năm 2020.

Nếu tính gộp cả cầu thủ nhập tịch, tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) đang dẫn đầu toàn giải với giá trị 600.000 Euro. Hậu vệ Việt kiều Jason Quang Vinh Pendant của CAHN xếp thứ 2 với mức 500.000 Euro.

