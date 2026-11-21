Cristiano Ronaldo ghi bàn trước Al Ahli. (Ảnh: Al Nassr)

Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số khi Al Nassr làm khách của Al Ahli trong trận đấu bù vòng 9 giải VĐQG Saudi Arabia, với pha dứt điểm chân phải vào góc xa ở phút 14. Đây là pha lập công thứ 896 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Dù vậy, Cristiano Ronaldo đã lỡ cơ hội tiến thêm 1 bước trên hành trình chinh phục 1000 bàn thắng khi đá hỏng phạt đền ở phút 18. Cú sút 11m của Cristiano Ronaldo đưa bóng dội cột dọc và khiến Al Nassr không thể nhân đôi cách biệt trước Al Ahli.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 liên tiếp Cristiano Ronaldo đá hỏng phạt đền trong màu áo Al Nassr. Trước đó, CR7 đã không thắng được thủ môn Marcin Bulka trên chấm 11m ở trận Al Nassr thắng Neom 1-0 hôm 20/10.

Cú đá phạt đền hỏng ăn của Cristiano Ronaldo cũng là bước ngoặt, góp phần khiến Al Nassr trắng tay trên sân khách. Al Ahli lội ngược dòng thắng 3-1 nhờ các pha làm bàn của Galeno (45’+1), Ivan Toney (71’) và Roger Ibanez (75’).

Trận thua này khiến đội bóng của Cristiano Ronaldo lỡ cơ hội tạm chiếm ngôi đầu giải VĐQG Saudi Arabia. Al Nassr hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với cùng 28 điểm sau 12 trận như Al Qadsiah và đối mặt nguy cơ bị Al Hilal (30 điểm, 11 trận) nới rộng cách biệt ở cuộc đua vô địch.