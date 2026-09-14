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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/9

Thứ Hai, 07:00, 14/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/9, tâm điểm sẽ là trận ra quân của ĐT nữ Việt Nam ở ASIAD 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/9, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại ASIAD 2026 gặp đối thủ là đội Đài Bắc Trung Hoa. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 14h theo giờ Việt Nam.

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Ảnh: AFC. 

Tại giải năm nay, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục trẻ hóa lực lượng và được dẫn dắt bởi HLV mới là ông Hoàng Văn Phúc. Do đó, sẽ không dễ để ĐT nữ Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Với đội Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng này không có nhiều thay đổi so với Asian Cup nữ 2026, giải đấu họ đã thắng ĐT nữ Việt Nam 1-0. Vẫn là những cái tên như Saki Matsunaga (cầu thủ nhập tịch Nhật Bản), Chang Chi-lan, Su Sin-yun hay Su Yu-hsuan.

Tuy nhiên, với mục tiêu giành được vé dự World Cup nữ 2027 thông qua loạt trận play-off, đội Đài Bắc Trung Hoa đã bổ nhiệm nhà cầm quân người Bỉ - Patrick De Wilde làm HLV trưởng nên chắc chắn đội bóng này sẽ gây ra không ít khó khăn cho ĐT nữ Việt Nam.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/9, giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 sẽ kết thúc với các trận tranh hạng ba và chung kết.

Trận tranh hạng ba diễn ra giữa Thái Sơn Nam và Tân Hiệp Hưng lúc 15h trong khi trận chung kết là màn so tài giữa Thái Sơn Bắc và Sahako lúc 17h30.

PV/VOV.VN
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