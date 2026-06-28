Sau vòng bảng World Cup 2026: Châu Á gây thất vọng lớn

Vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức hạ màn sau những loạt trận nghẹt thở ngày 28/6. Ban tổ chức đã xác định đầy đủ 32 anh hào xuất sắc nhất để bước vào vòng knock-out. Xuyên suốt vòng bảng World Cup 2026, nhiều đội bóng yếu gây bất ngờ, nhưng cũng có những đội bóng mạnh gây thất vọng. Tính ở bình diện châu lục, châu Á gây thất vọng lớn, khi chỉ có 2/9 đại diện góp mặt ở vòng loại trực tiếp.

Châu Phi gây ấn tượng mạnh

Cú sốc lớn nhất tại chiến dịch vòng bảng năm nay chắc chắn gọi tên các đại diện đến từ châu Phi (CAF). Những định kiến về một nền bóng đá hoang dã, thiếu kỷ luật đã hoàn toàn biến mất tại giải đấu lần này. Thay vào đó, người xem được chứng kiến những tập thể gắn kết, sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng tư duy chiến thuật hiện đại.

Việc 9 trên tổng số 10 đội tuyển châu Phi giành vé đi tiếp là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử World Cup. Ngoại trừ Tunisia bị loại sớm thì những thế lực như Morocco, Senegal, Bờ Biển Ngà, hay thậm chí các đội bóng vé vớt như Ghana, Algeria và CHDC Congo đều tạo nên những màn trình diễn rực lửa.

Các đội bóng châu Phi không còn đóng vai “kẻ lót đường” ở giải đấu lần này. Ngược lại, lối chơi pressing tầm cao, phản công sắc lẹm của các đội bóng châu Phi đang trở thành nỗi khiếp sợ cho bất kỳ ông lớn nào tại vòng knock-out.

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Nỗi buồn của các đại diện châu Á

Nếu như châu Phi gây ấn tượng mạnh với tỉ lệ 90% vượt qua vòng bảng thì bóng đá châu Á (AFC) trải qua vòng bảng vô cùng thất vọng. Việc ban tổ chức tăng số lượng đội tham dự lên thành 48 đã mở ra cơ hội lớn cho châu Á với 9 đại diện góp mặt. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của châu lục đông dân nhất thế giới.

Kết quả vòng bảng World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Việc 7/9 đội tuyển châu Á, bao gồm cả những thế lực lớn như Hàn Quốc hay Iran, phải xách vali về nước sớm đã phản ánh đúng thực trạng số lượng chưa đi đôi với chất lượng.

Việc những đội bóng mạnh, thường xuyên góp mặt ở World Cup như Hàn Quốc, Iran và Saudi Arabia bị loại từ vòng bảng khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn của họ ở 3 trận đấu tại vòng bảng thì nó phản ánh đúng thực trạng của bóng đá châu Á.

Hàn Quốc và Iran đều có những lợi thế nhất định khi bước vào loạt trận cuối vòng bảng. Nhưng những sai lầm ở hệ thống phòng ngự khiến họ phải trả giá đắt. Đặc biệt là trường hợp của Hàn Quốc, thua 0-1 trước Nam Phi để rồi mất vé dự vòng knock-out.

Nhật Bản là đội bóng châu Á gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng (Ảnh: Reuters)

Những đại diện như Qatar, Uzbekistan, Iraq hay Jordan còn non kinh nghiệm và chất lượng đội hình chưa tốt nên đã nhận những thất bại chóng vánh. Iraq là đội bóng gây thất vọng lớn nhất khi toàn thua cả 3 trận, để lọt lưới tới 12 bàn.

Hiện giờ, châu Á chỉ còn biết trông cậy vào hai niềm hy vọng là Nhật Bản và Australia. Tuy nhiên, nhánh đấu tử thần đang chờ đón họ, đặc biệt là thử thách cực đại mang tên Brazil dành cho các chiến binh “Samurai xanh”.

Kịch hay ở phía trước

Khi giải đấu mở rộng lên 48 đội, World Cup 2026 đã chứng kiến nhiều hơn những bất ngờ. Việc CHDC Congo hay Cape Verde giành vé vào vòng knock-out đã giúp giải đấu trở nên bất ngờ hơn.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 sau vòng bảng (Ảnh: FIFA)

Dù CHDC Congo phải gặp Anh, hay Cape Verde đối đầu đương kim vô địch Argentina, nhưng với những gì mà hai đội bóng này thể hiện ở vòng bảng, cộng với tinh thần thoải mái, họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Tại vòng knock-out người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhánh đấu tử thần. Nơi các đội bóng mạnh, ứng viên vô địch như Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha phải loại nhau để tiến vào chung kết.

Các nhánh đấu ở vòng knock-out (Ảnh: 433)

Tương tự nhà đương kim vô địch Argentina dù ở nhánh đấu dễ thở, nhưng trên hành trình tiến vào chung kết, Messi cùng đồng đội sẽ phải đối đầu với những đối thủ tiềm năng như Colombia, Đan Mạch, Anh hoặc Brazil. Điều người hâm mộ mong chờ nhất, là kịch bản Bồ Đào Nha gặp Argentina ở chung kết, nơi Ronaldo có thể tái ngộ Messi trong lần cuối cùng tham dự World Cup.