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Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina trước chung kết World Cup 2026

Thứ Năm, 15:00, 16/07/2026
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VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina trước trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Tây Ban Nha vs Argentina sẽ thi đấu chung kết vào lúc 2h ngày 20/7 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Lịch sử đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Argentina trước trận chung kết World Cup 2026 đang rất cân bằng. Theo đó, hai đội đã có 14 lần gặp nhau trong quá khứ, Tây Ban Nha thắng 6, hòa 2 và thua 6.

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Trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất trên mọi đấu trường, Tây Ban Nha giành 4 chiến thắng và 2 trận thua. Ở lần đối đầu gấn nhất vào năm 2018, đại diện châu Âu thắng đối thủ với tỉ số 6-1.

Ngoài thành tích đối đầu ấn tượng hơn đối thủ trong thời gian gần đây, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhờ phong độ. “Bò tót” vượt qua hàng loạt những đội bóng mạnh bằng lối chơi tấn công thuyết phục để góp mặt trong trận chung kết. Tính đến thời điểm này, Tây Ban Nha mới để lọt lưới 1 bàn tại World Cup 2026.

Trong khi đó, Argentina dù vào chung kết, nhưng đã khiến khán giả nhiều lần thót tim. Đặc biệt là những chiến thắng kịch tính trước Ai Cập, Thụy Sĩ và mới nhất là tuyển Anh ở vòng bán kết.

Mặc dù vậy, với tính chất của trận chung kết, những thống kê về thành tích đối đầu, phong độ chỉ mang tính chất tham khảo. Đội bóng nào thi đấu tốt hơn, và biết kết liễu đối thủ sẽ giành chức vô địch World Cup 2026.

Hoàng Yến/VOV.VN
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