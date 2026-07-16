Dư âm Anh 1-2 Argentina: HLV Tuchel “đỗ xe buýt” đưa Tam Sư về...nhà

Tuyển Anh khởi đầu đầy hứa hẹn

Tuyển Anh nhập cuộc với sự tự tin và chủ động trước nhà đương kim vô địch thế giới. So với các trận đấu loại trực tiếp trước đó, đây có lẽ là hiệp đấu mà Tam Sư thể hiện được nhiều dấu ấn chuyên môn nhất.

Hàng thủ chơi kỷ luật, hạn chế đáng kể tầm ảnh hưởng của Lionel Messi và các vệ tinh xung quanh, trong khi những pha chuyển đổi trạng thái nhanh liên tục đặt Argentina vào tình thế phải chống đỡ. Cách triển khai của HLV Tuchel cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phù hợp với đối thủ.

Anthony Gordon mang đến lợi thế cho tuyển Anh (Ảnh: Reuters).

Bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55 là thành quả xứng đáng cho lối chơi ấy. Tình huống phản công tốc độ, mạch lạc phản ánh đúng ý đồ chiến thuật mà tuyển Anh đã theo đuổi trong hơn một giờ thi đấu.

Thế nhưng, chính thời điểm tưởng như thuận lợi nhất lại trở thành bước ngoặt của trận đấu. Sau khi có bàn thắng, HLV Tuchel lần lượt rút Anthony Gordon cùng một số cầu thủ có xu hướng tấn công, đồng thời chuyển sang hệ thống 5 hậu vệ nhằm bảo toàn lợi thế.

Việc ưu tiên sự chắc chắn là điều dễ hiểu trong một trận bán kết World Cup, nhưng cách tuyển Anh lùi quá sâu đã khiến họ dần đánh mất quyền kiểm soát thế trận. Argentina được trao nhiều khoảng trống hơn để cầm bóng, tổ chức sức ép liên tục và buộc hàng phòng ngự tuyển Anh phải chống đỡ trong phần lớn thời gian còn lại.

Tam Sư tan mộng World Cup vì chiếc “xe buýt” của Tuchel

Theo thống kê của Opta, từ thời điểm Anthony Gordon ghi bàn cho tới phút 90+2, tuyển Anh chỉ kiểm soát bóng khoảng 12%, trong khi Argentina giữ bóng tới 88%. Những con số này phần nào phản ánh sự thay đổi quá lớn trong cách tiếp cận của Tam Sư sau khi vượt lên dẫn trước.

Sau trận đấu, HLV Tuchel vẫn bảo vệ quyết định của mình: “Tôi không nghĩ mình đã sai. Đó đơn giản là bản chất của bóng đá. Khi thất bại, mọi quyết định đều bị đặt dấu hỏi. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi thay đổi theo cách khác. Tôi là người chịu trách nhiệm về các quyết định của mình và cũng sẵn sàng đón nhận mọi chỉ trích”.

Có thời điểm 11 cầu thủ Anh phòng ngự trong vòng cấm địa (Ảnh: Reuters).

HLV Tuchel có lý do để bảo vệ quan điểm của mình vì bóng đá không phải toán học là 1+1=2. Kết quả trận đấu luôn ảnh hưởng đến cách người ta nhìn nhận chiến thuật. Nếu tuyển Anh bảo toàn được tỷ số 1-0, lựa chọn của Tuchel có thể được xem là sự thực dụng và bản lĩnh của một HLV giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở thời điểm. Việc lùi đội hình bảo vệ thành quả trước một đối thủ sở hữu khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép hàng đầu như Argentina khi trận đấu vẫn còn hơn 30 phút là quyết định chứa đựng nhiều rủi ro.

Đội bóng Nam Mỹ vốn đã nhiều lần chứng minh bản lĩnh ngược dòng tại World Cup 2026, từ các trận gặp Ai Cập, Thụy Sĩ cho đến Cape Verde. Họ luôn biết cách kiên nhẫn chờ đợi thời cơ trước khi tung ra đòn quyết định.

Có lẽ HLV Tuchel đã đánh giá đúng sức mạnh của Argentina, nhưng lại chưa đánh giá hết khả năng duy trì sức ép của đối thủ trong khoảng thời gian còn rất dài.

Nhận định của Harry Kane sau trận đấu cũng phản ánh điều đó: “Việc cố gắng bảo toàn lợi thế một bàn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi trận đấu vẫn còn khoảng 20 phút, quãng thời gian đó là quá dài trước một đối thủ như Argentina”. Phát biểu của Harry Kane không phải lời chỉ trích, mà là sự thừa nhận rằng tuyển Anh đã lựa chọn thời điểm phòng ngự quá sớm.

HLV Tuchel bị chỉ trích vì thay người không hợp lý ở trận đấu với Argentina (Ảnh: Reuters).

Trong nhiều giải đấu lớn gần đây, tuyển Anh từng gục ngã bởi nhiều nguyên nhân khác nhau như thiếu bản lĩnh ở bán kết World Cup 2018, thất bại trên chấm luân lưu ở chung kết EURO 2021 hay không thể vượt qua Pháp tại World Cup 2022.

Lần này, thất bại không đến vì tuyển Anh chơi lép vế trong phần lớn trận đấu. Trái lại, họ từng có thời điểm kiểm soát thế trận và khiến Argentina gặp rất nhiều khó khăn.

Điều đáng tiếc là Tam Sư đã từ bỏ chính những gì giúp họ tạo ra lợi thế. Trước một đối thủ đẳng cấp như Argentina, việc chỉ tập trung phòng ngự trong thời gian quá dài đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào thế phải chịu đựng áp lực liên tục.

Có thể nói, HLV Tuchel không sai khi lựa chọn phương án phòng ngự để bảo vệ thành quả. Điều gây tranh cãi là thời điểm ông đưa ra quyết định ấy. Và trong một trận đấu đỉnh cao, chỉ một lựa chọn chưa thật sự hợp lý cũng đủ tạo nên khác biệt.

Chiếc “xe buýt” của HLV Tuchel không phải nguyên nhân duy nhất khiến tuyển Anh dừng bước. Nhưng đó là bước ngoặt lớn nhất của trận bán kết, khiến giấc mơ đưa bóng đá “trở về nhà” của Tam Sư một lần nữa khép lại trước ngưỡng cửa lịch sử.

Argentina đối diện án phạt từ FIFA sau khi vào chung kết World Cup 2026 VOV.VN - Argentina đối diện với án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau khi ăn mừng mang thông điệp chính trị.



