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Messi vươn lên dẫn đầu cuộc đua “Vua phá lưới” World Cup 2026

Thứ Năm, 14:00, 16/07/2026
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VOV.VN - Siêu sao Messi đã vượt lên trên Mbappe trong cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup 2026 sau màn trình diễn chói sáng ở bán kết trước tuyển Ảnh.

Cuộc đua giành danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định khi giải đấu chỉ còn lại hai trận đấu cuối cùng là trận tranh hạng Ba giữa Pháp với Anh và trận chung kết lịch sử giữa Tây Ban Nha với Argentina.

Hiện tại, Lionel Messi và Kylian Mbappe đang tạo nên một kịch bản rượt đuổi nghẹt thở khi đều đang sở hữu 8 bàn thắng trước khi bước vào trận đấu cuối cùng. Messi đang nắm lợi thế lớn nhất nhờ có số đường kiến tạo vượt trội với 4 lần dọn cỗ cho đồng đội.

M10 sẽ cùng tuyển Argentina bước vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Chỉ cần ghi thêm bàn hoặc duy trì chỉ số phụ này, El Pulga sẽ có cơ hội lớn ẵm trọn danh hiệu cá nhân cao quý này.

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Messi tạm dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới" World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, dù Pháp thất bại tại bán kết, nhưng Kylian Mbappe vẫn còn trận tranh hạng Ba với Anh để gia tăng thành tích ghi bàn của mình. Với việc sở hữu 8 bàn thắng và chỉ kém Messi đúng 1 kiến tạo (3 lần kiến tạo), tiền đạo người Pháp chắc chắn sẽ tận dụng tối đa trận đấu này để bứt phá.

Bên cạnh hai cái tên dẫn đầu, các cầu thủ bám đuổi ở trận tranh hạng Ba cũng đang chờ cơ hội tạo nên bất ngờ. Bộ đôi của Tam Sư là Harry Kane và Jude Bellingham hiện cùng có 6 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Họ vẫn còn nguyên cơ hội bứt phá nếu tỏa sáng rực rỡ trong cuộc đối đầu với tuyển Pháp.

Theo quy định của FIFA, nếu các cầu thủ có cùng số bàn thắng khi giải đấu khép lại, danh hiệu “Chiếc giày Vàng” sẽ được phân định bằng các chỉ số phụ. Tiêu chí đầu tiên được xét đến là số đường kiến tạo.

Ở chỉ số này, Messi đang tạm thời dẫn trước Mbappé (4 so với 3). Nếu hai cầu thủ vẫn bằng nhau về cả số bàn thắng lẫn kiến tạo, tiêu chí tiếp theo là số phút thi đấu ít hơn sẽ được áp dụng.

Hiện tại, Mbappe đang có hiệu suất tốt hơn khi mới chỉ đá 666 phút, ít hơn so với 712 phút của Messi. Cuộc đối đầu gián tiếp giữa hai cầu thủ này tại loạt trận cuối chắc chắn sẽ vô cùng kịch tính và khó lường.

PV/VOV.VN
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