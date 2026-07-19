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Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vô địch Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam

Chủ Nhật, 19:23, 19/07/2026
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VOV.VN - Vượt qua Công đoàn Petrovietnam với tỷ số tối thiểu 1 – 0, đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lên ngôi vô địch Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.

Chiều 19/7, tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) diễn ra trận chung kết Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 giữa Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Công đoàn Petrovietnam. Dự khán trận chung kết có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu động viên các đội bóng trước trận chung kết (Ảnh: BTC)

Hai đội bóng xuất sắc có mặt tại trận chung kết nhập cuộc đầy quyết tâm sau tiếng còi khai cuộc. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ động dâng cao đội hình, liên tục có các pha uy hiếp khung thành đối phương nhưng đối thủ cũng đã thi đấu rất tập trung, kỷ luật và có các tình huống phản công nguy hiểm.

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Trận chung kết giữa Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (áo xanh) và Công đoàn Petrovietnam (áo hồng) diễn ra gay cấn, hấp dẫn (Ảnh: BTC)

Bước ngoặc của trận đấu chỉ đến ở phút 47 khi Nguyễn Anh Tuấn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam có pha kết thúc lạnh lùng sau những tình huống phối hợp đẹp mắt để mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua, Công đoàn Petrovietnam dâng cao hòng kiếm bàn gỡ nhưng đành bất lực và chấp nhận thất bại, nhìn đối thủ lên ngôi vô địch.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao cúp vô địch cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (Ảnh: BTC)

Lên ngôi thuyết phục, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhận cúp, cờ và phần thưởng 200 triệu đồng. Về nhì, Công đoàn Petrovietnam  nhận 150 triệu đồng. Thắng trong trận tranh hạng 3, Công đoàn Đồng Nai 4 nhận 100 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân khác như vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất, đội bóng fair-play, đội cổ vũ ấn tượng…

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Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhận cúp, cờ và phần thưởng 200 triệu đồng (Ảnh: BTC)

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ kim cương THACO.

Trong mùa giải thứ 4 được tổ chức, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 quy tụ 48 đội bóng đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Sau hai vòng loại khu vực sôi nổi tại Hà Nội và TP.HCM, 16 đội bóng xuất sắc nhất đã chính thức giành vé vào Vòng chung kết toàn quốc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026, diễn ra từ 16 – 19/7/2026 tại sân Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Tổng giải thưởng của Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 là 900 triệu đồng. Trong đó riêng nhà vô địch toàn quốc nhận giải thưởng 200 triệu đồng.

Đây là sân chơi thường niên dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước. Không chỉ là hoạt động thể thao, giải đấu còn góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và rèn luyện sức khoẻ, tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp và địa phương, lan tỏa tinh thần đoàn kết, lối sống tích cực và phong trào rèn luyện thể thao trong lực lượng lao động.

Hà Khánh - CTV Thanh Vy/VOV-TP.HCM
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