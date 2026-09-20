Nhật Bản tăng cường an ninh và phòng ngừa thiên tai trong ASIAD 2026

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026 Aichi - Nagoya), Chính phủ và các cơ quan cảnh sát Nhật Bản đang tăng cường hệ thống an ninh và tuần tra toàn diện, bao gồm bảo vệ yếu nhân, phòng chống khủng bố và tấn công mạng, cũng như giám sát các cơ sở hàng hải và cơ sở trọng yếu.

Một đợt huấn luyện chống bạo động nhằm đảm bảo an ninh cho ASIAD 2026. Ảnh Yomiuri

Cụ thể, bên cạnh việc kiểm tra hành lý và cá nhân kỹ lưỡng tại các cổng an ninh do Ban tổ chức thực hiện, lực lượng cảnh sát cũng tiến hành các biện pháp an ninh cả bên trong và bên ngoài địa điểm tổ chức thi đấu. 13,6 tỷ JPY (khoảng 90 triệu USD) đã được phân bổ trong ngân sách bổ sung năm tài chính 2025 để hỗ trợ việc tổ chức Á vận hội, bao gồm cả an ninh.

Ngoài an ninh truyền thống, an ninh mạng cũng được đặt ở mức cảnh giới cao đối với các hoạt động độc hại của các nhóm tin tặc và các nỗ lực trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ không ngừng được đẩy mạnh. Các biện pháp hạn chế giao thông quy mô lớn cũng đang được thực hiện, chủ yếu ở tỉnh Aichi, để đảm bảo hoạt động an toàn và suôn sẻ của Á vận hội.

Cảnh sát Aichi tăng cường tuần tra. Ảnh: TokaiTV

Đặc biệt, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra liên tục với mưa lớn, ngập lụt cục bộ và nguy cơ động đất, nhiều biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo giám sát thời tiết 24/24, thiết lập một trung tâm thông tin thời tiết chi tiết sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các chuyên gia, cũng như các hệ thống sơ tán, cảnh báo để chuẩn bị cho bão, động đất, các cuộc tấn công khủng bố và các thảm họa khác.

Với các biện pháp đồng bộ nêu trên, Chính phủ Nhật Bản và chính quyền tỉnh Aichi kỳ vọng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này.