Hiện tượng bóng đá Italia lần đầu giành vé dự Cúp C1 châu Âu

Como đã giành vé dự Cúp C1 châu Âu đầy kịch tính sau khi thắng Cremonese 4-1, còn AC Milan thua Cagliari 1-2 ở vòng đấu cuối Serie A 2025/2026. Với kết quả này, Como vươn lên đứng thứ 4 khi có 71 điểm và hơn 1 điểm so với AC Milan trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Como giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới khi đứng hạng 4 chung cuộc tại Serie A

Como mới chỉ trở lại Serie A ở mùa giải 2024/2025 sau 21 năm vắng bóng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas, đội bóng vùng Lombardy nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng bóng đá Italia khi trình diễn lối chơi hiện đại và hấp dẫn.

Đáng chú ý, tấm vé tham dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Como giành quyền góp mặt ở đấu trường Cúp châu Âu. Những đại diện còn lại của Serie A ở Cúp C1 châu Âu mùa tới là Inter Milan, Napoli và AS Roma.

Với cú sảy chân ở vòng hạ màn Serie A, AC Milan sẽ chơi tại Cúp C2 châu Âu mùa tới cùng Juventus. Trong khi đó, Atalanta sẽ là đại diện bóng đá Italia tham dự Cúp C3 châu Âu 2026/2027.