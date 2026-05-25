  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hiện tượng bóng đá Italia lần đầu giành vé dự Cúp C1 châu Âu

Thứ Hai, 10:11, 25/05/2026
VOV.VN - Como làm nên lịch sử khi đứng thứ 4 chung cuộc tại Serie A 2025/2026 và lần đầu giành vé tham dự Cúp C1 châu Âu.

Como đã giành vé dự Cúp C1 châu Âu đầy kịch tính sau khi thắng Cremonese 4-1, còn AC Milan thua Cagliari 1-2 ở vòng đấu cuối Serie A 2025/2026. Với kết quả này, Como vươn lên đứng thứ 4 khi có 71 điểm và hơn 1 điểm so với AC Milan trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Como giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới khi đứng hạng 4 chung cuộc tại Serie A

Como mới chỉ trở lại Serie A ở mùa giải 2024/2025 sau 21 năm vắng bóng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas, đội bóng vùng Lombardy nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng bóng đá Italia khi trình diễn lối chơi hiện đại và hấp dẫn.

Đáng chú ý, tấm vé tham dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Como giành quyền góp mặt ở đấu trường Cúp châu Âu. Những đại diện còn lại của Serie A ở Cúp C1 châu Âu mùa tới là Inter Milan, Napoli và AS Roma.

Với cú sảy chân ở vòng hạ màn Serie A, AC Milan sẽ chơi tại Cúp C2 châu Âu mùa tới cùng Juventus. Trong khi đó, Atalanta sẽ là đại diện bóng đá Italia tham dự Cúp C3 châu Âu 2026/2027.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Cúp C1 châu Âu Como bóng đá Italia
Inter Milan chính thức vô địch Serie A 2025/2026 sớm 3 vòng đấu

VOV.VN - Inter Milan chính thức vô địch Serie A 2025/2026 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Parma rạng sáng 4/5.

HLV Gattuso chính thức rời ĐT Italia sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026

VOV.VN - HLV Gattuso đã quyết định từ chức sau khi không thể giúp ĐT Italia giành vé dự VCK World Cup 2026.

Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu

VOV.VN - Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu mùa giải 2025/2026 sau khi Aston Villa giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu.

Thắng đậm Freiburg, Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu

VOV.VN - Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026 với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Freiburg trong trận chung kết trên sân Besiktas Park tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch thi đấu chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết Cúp C3 châu Âu 2025/2026 (Conference League) giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano trên sân vận động Leipzig tại Đức.

