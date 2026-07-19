Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 19/7: Thái Nguyên T&T và TP.HCM I thắng lớn

Phải làm khách trên sân của Phong Phú Hà Nam ở lượt đấu thứ 7 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 nhưng TP.HCM I lại nhanh chóng có được điều mình cần. Ngay ở phút thứ 4, Nguyễn Thị Tuyết Ngân sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ cú dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Trần Thị Trang. Khoảnh khắc này phần nào ảnh hưởng đến tinh thần của đội chủ nhà.

Ảnh: VFF

Phút 29, hàng thủ Phong Phú Hà Nam thi đấu mất tập trung. K’Thủa dễ dàng vượt qua hai hậu vệ đối phương và dứt điểm uy lực nâng tỉ số lên 2-0 cho đại diện thành phố mang tên Bác. Phút 43, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Trần Thị Duyên lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau đường căng ngang của cầu thủ đối phương.

Ngay đầu hiệp 2, Phong Phú Hà Nam tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 48, Y Za Lương đi bóng và kiến tạo rất hay, Nguyễn Thị Hồng Huế sút xa đẹp mắt rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà. Sau nhiều nỗ lực, Tạ Thị Thủy đánh đầu giúp cách biệt chỉ còn là 1 bàn cho Phong Phú Hà Nam. Thời gian còn lại, TP.HCM I bảo vệ thành công kết quả và rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Ảnh: VFF

Trong khi đó, Hà Nội I tận dụng tốt lợi thế sân nhà trong cuộc đọ sức với Than KSVN. Phút 15, Ngân Thị Vạn Sự tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm và thủ thành Ái Vi không thể cản phá dù bay người hết cỡ.

Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục cho thấy đẳng cấp của mình. Phút 47, từ đường chọc khe thông minh của Hải Yến, Thanh Nhã thoát xuống và dứt điểm chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô. Phút 71, Vạn Sự đá phạt thuận lợi, Hải Yến cật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 ngọt ngào cho Hà Nội I.

Ảnh: VFF

Ở trận đấu muộn nhất cùng ngày, Thái Nguyên T&T giành chiến thắng đậm trước TP.HCM II với tỷ số 5-0. Đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong hiệp một trước hàng thủ chơi tập trung của đối phương nhưng bùng nổ sau giờ nghỉ.

Bích Thùy mở tỷ số đầu hiệp hai, trước khi Thúy Hằng và Minh Chuyên lần lượt ghi bàn ở các phút 49 và 51. Phút 62, Bích Thùy hoàn tất cú đúp từ chấm phạt đền. Minh Chuyên ấn định chiến thắng 5-0 ở phút 75.

Thái Nguyên T&T kết thúc lượt đi ở vị trí thứ ba với 12 điểm, chỉ kém Hà Nội I một điểm. Phong Phú Hà Nam đứng thứ tư với 8 điểm, trong khi Than KSVN, TP.HCM II và Hà Nội II lần lượt xếp ở ba vị trí cuối bảng.