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Trọng tài người Malaysia bắt chính trong hai trận đấu của ĐT Việt Nam

Thứ Năm, 14:41, 05/11/2026
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VOV.VN - Tổ trọng tài người Malaysia sẽ điều hành các trận đấu của ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11/2026.

ĐT Việt Nam có hai trận đấu quan trọng trong đợt FIFA Days tháng 11/2026 để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm những nhân tố mới, hướng đến các giải đấu trong năm 2027. Theo bổ nhiệm của AFC, trọng tài chính của cả ba trận đấu gồm Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa (11/11), Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan (14/11) và Việt Nam vs Kyrgyzstan (17/11) là ông Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir.

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Trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir sẽ bắt chính tại giải đấu của ĐT Việt Nam sắp tới (Ảnh: VFF)

Sinh năm 1995, ông Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir từng được mời sang Việt Nam điều hành trận đấu giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel thuộc vòng 20 V-League 2025/26. Đây cũng là lần đầu tiên vị trọng tài người Malaysia làm nhiệm vụ tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Dù còn khá trẻ, ông Zubir đã có kinh nghiệm điều hành các trận đấu tại giải quốc nội Malaysia, các trận giao hữu quốc tế và V-League.

Trong tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải đấu sắp tới, trợ lý trọng tài thứ nhất cũng từng có liên hệ với bóng đá Việt Nam khi tham gia điều hành trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq tại lượt trận cuối bảng D VCK Asian Cup 2023. Trợ lý trọng tài thứ hai là ông Nadziran Bin Eziz, người từng sang Việt Nam làm nhiệm vụ tại V-League 2022, trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Bình Định.

Việc lựa chọn tổ trọng tài quốc tế cấp FIFA góp phần bảo đảm công tác điều hành chuyên môn cho các trận đấu. Giải đấu có sự tham dự của ba đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11/2026 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

PV/VOV.VN
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