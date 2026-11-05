Tổng Giám đốc VOV: Futsal HDBank tự tin bước vào chặng đường mới

Ngày 5/11, tại TP.HCM, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các giải Futsal HDBank Quốc gia năm 2026 và triển khai kế hoạch năm 2027. Dự hội nghị có ông Đỗ Tiến Sỹ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo các giải Futsal HDBank Quốc gia năm 2026. Cùng dự còn có lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ngân hàng HDBank và đại diện các đơn vị tham gia tổ chức giải.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tại buổi lễ.

Thái Sơn Bắc lập cú đúp, Futsal Việt Nam thêm cơ hội cọ xát quốc tế

Theo ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF, mùa giải 2026 ghi đậm dấu ấn của Thái Sơn Bắc khi lập cú đúp vô địch cả Giải Futsal HDBank VĐQG và Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia năm 2026. Ở giải vô địch quốc gia, đội bóng Thủ đô lên ngôi ở vòng đấu cuối, giành danh hiệu thứ hai sau 16 năm kể từ lần đăng quang năm 2010. Tại Cúp Quốc gia, Thái Sơn Bắc vô địch năm thứ ba liên tiếp, cân bằng thành tích của Thái Sơn Nam TP.HCM.

Kết quả giải vô địch quốc gia năm nay còn gắn với suất dự các giải quốc tế năm 2027; qua đó mở thêm cơ hội để các câu lạc bộ Việt Nam cọ xát, nâng cao trình độ, tiếp cận môi trường cạnh tranh khu vực và châu lục. Đây cũng là động lực để các đội bóng đầu tư bài bản hơn về lực lượng, huấn luyện, điều kiện thi đấu và công tác quản lý chuyên nghiệp.

Ông Phạm Thanh Sang, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông tại TP.HCM, Đồng Trưởng Ban Tổ chức các giải Futsal HDBank Quốc gia.

Ông Phạm Thanh Sang, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông tại TP.HCM, Đồng Trưởng Ban Tổ chức các giải Futsal HDBank Quốc gia khẳng định, 10 năm hợp tác giữa VOV, VFF và Ngân hàng HDBank đã tạo dựng nền tảng quan trọng cho sự phát triển của hệ thống các giải futsal quốc gia. Đặc biệt, công tác truyền thông được nâng cao, góp phần đưa futsal đến gần hơn với khán giả.

Ở cấp phong trào, Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bước sang năm thứ tư, quy tụ 8 đội từ các trường đại học, cao đẳng. Giải tạo thêm cơ hội thi đấu cho sinh viên và mở rộng phong trào futsal trong các cơ sở giáo dục.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định, hệ thống giải quốc gia tạo môi trường thi đấu thường xuyên cho các CLB, qua đó giúp phát hiện, bồi dưỡng cầu thủ và bổ sung lực lượng cho đội tuyển futsal Việt Nam. Theo ông, qua 10 năm tổ chức, giải ngày càng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao trình độ và mang đến những trải nghiệm mới lạ cho người hâm mộ.

“Tôi ngồi đây và sau khi nghe một ca khúc cổ vũ của Futsal thì thực sự cảm giác như đang sống trong trận chung kết World Cup ở MetLife vừa rồi tại New York. Từ âm thanh, ánh sáng và các họa tiết mang lại một không khí hết sức sôi động, truyền cảm được những ý nghĩa của Futsal đối với mọi người, kêu gọi sự tình yêu và làm cho những giá trị của bóng đá cũng như đặc biệt là đối với futsal ngày càng được nâng lên trong người hâm mộ”, ông cho biết.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, năm 2027 Futsal Việt Nam hướng đến mục tiêu vòng loại châu Á, World Cup nên việc lên kế hoạch của giải quốc nội hết sức quan trọng để làm sao các đội tuyển đạt được phong độ khi tham dự các giải đấu quốc tế: “ Chúng ta nên tính toán nâng cao hơn chất lượng của giải đấu. Tất cả 100% những trận đấu hiện nay được phát triển trên nền tảng trực tiếp, livestream trực tiếp thì tôi đề nghị Ban Tổ chức tính toán chúng ta có nên áp dụng công nghệ hỗ trợ Video Assistant cho những trận đấu. Tính công bằng và tính chất lượng của những trận đấu là một trong những điều kiện cơ bản để quyết định sự thành công của giải đấu và chọn ra được nhà vô địch xứng đáng”.

Futsal Việt Nam tự tin bước vào chặng đường tiếp theo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đánh giá mùa giải 2026 ghi dấu ấn về tổ chức, truyền thông và chất lượng chuyên môn. Năm 2026 cũng đánh dấu tròn 10 năm VOV, VFF và Ngân hàng HDBank đồng hành cùng futsal Việt Nam. Từ những mùa đầu còn khó khăn về nguồn lực, cơ sở vật chất và khả năng tiếp cận công chúng, ba đơn vị đã duy trì được hệ thống thi đấu thường niên với quy mô và chất lượng ngày càng cao.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu chỉ đạo.

Theo thống kê sơ bộ, ba giải Futsal HDBank năm 2026 đạt 27,4 triệu lượt xem trên các nền tảng số, gấp khoảng 1,68 lần năm 2025. Năm 2025, ba giải ghi nhận hơn 16,3 triệu lượt xem.

Tổng Giám đốc VOV đề nghị ba đơn vị chuyển từ phối hợp theo từng sự kiện sang phối hợp thường xuyên, dài hạn. Trước mắt, các bên cần sớm thống nhất kế hoạch mùa giải 2027, bám sát lịch thi đấu quốc tế, tính đến điều kiện tổ chức thực tế và chuẩn bị phương án xử lý tình huống phát sinh.

Về chuyên môn, ông Đỗ Tiến Sỹ đề nghị tiếp tục nâng chất lượng giải vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia, thu hẹp chênh lệch trình độ giữa các đội để tăng tính cạnh tranh. Với giải sinh viên, ông đề nghị mở rộng quy mô, nâng chất lượng thi đấu và tăng kết nối giữa các trường với CLB chuyên nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng cầu thủ trẻ và phát triển phong trào futsal học đường.

Quang cảnh buổi lễ.

Tổng Giám đốc VOV cũng đề nghị xây dựng bản sắc riêng cho Futsal HDBank, nâng chất lượng bình luận, phân tích trận đấu và phát triển nội dung trên nhiều nền tảng. Các đơn vị có thể nghiên cứu ca khúc chủ đề, kể câu chuyện của cầu thủ, đội bóng và tổ chức các hoạt động giao lưu với người hâm mộ.

Theo ông, đưa giải đấu đến gần hơn với cộng đồng là một cách cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng với đổi mới truyền thông, ông đề nghị chuẩn hóa dữ liệu về thi đấu, cầu thủ, CLB, khán giả và tài trợ để phục vụ công tác điều hành, đánh giá hiệu quả từng mùa giải.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: “Mỗi mùa giải cần có những dấu ấn mới, mỗi bước phát triển cần được đo bằng chất lượng thực chất và mỗi hoạt động phối hợp cần hướng đến mục tiêu chung là xây dựng futsal Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, bền vững, có vị thế ngày càng cao trong đời sống thể thao nước nhà. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng 10 năm hợp tác, sự đồng lòng, trách nhiệm và quyết tâm của VOV, VFF, Ngân hàng HDBank cùng các đơn vị liên quan, các giải futsal quốc gia năm 2027 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả tổ chức và sức lan tỏa xã hội. Lời kết của 10 năm - một chặng đường kết nối ba đơn vị VOV, VFF, HDBank - đó chính là sự tự tin, vững bước vào chặng đường mới tiếp theo”.

Các mốc lịch quan trọng của Futsal Việt Nam trong năm 2027

Theo kế hoạch dự kiến, Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia và Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia năm 2027 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8/2027, trên cơ sở thống nhất với lịch thi đấu quốc tế và kế hoạch chuyên môn của VFF.

Thái Sơn Bắc thâu tóm các danh hiệu của Futsal Việt Nam trong năm 2026.

Trong đó, giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia được tổ chức từ 20/2 đến 20/6/2027; Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia tổ chức từ 28/7 đến 8/8/2027.

Trong năm 2027, ĐTQG Futsal Nam tập huấn từ 11/3 đến 27/3 trước khi tham dự Asian Indoor Game tại Riyadh, Saudi Arabia từ 28/3 đến 08/4/2027. Sau đó, từ ngày 16/8 đến 06/9/2027 ĐTVN tiếp tục tập huấn trước khi tham dự Vòng loại Futsal Asian Cup từ 07/9 đến 15/9/2027. Từ 18/9 đến 29/9/2027 tại Malaysia, ĐTQG Futsal Nam tham dự SEA Games 2027.

Ngoài ra, CLB Thái Sơn Bắc sẽ tham dự giải AFC Club Championship từ ngày 06 – 11/12/2027.

Đối với Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực Hà Nội, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án tổ chức phù hợp trong tháng 10 hoặc tháng 11/2027.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao bằng khen của VOV cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao bằng khen cho các cá nhân.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

VOV tặng Bằng khen ghi nhận những đóng góp cho các giải futsal quốc gia Trong khuôn khổ hội nghị, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao Bằng khen cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và 6 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, tổ chức các giải futsal quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong hành trình 10 năm VOV – VFF – Ngân hàng HDBank đồng hành cùng sự phát triển của futsal Việt Nam. Đại diện Ngân hàng HDBank, ông Lê Thanh Tùng – Giám đốc Cấp cao Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã đón nhận Bằng khen do ông Đỗ Tiến Sỹ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo các giải Futsal HDBank Quốc gia năm 2026 trao tặng. Các cá nhân được Đài Tiếng nói Việt Nam trao Bằng khen gồm: Ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông Hoàng Bảo Trung – Phó Trưởng phòng Tổ chức Thi đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông, Đài TNVN. Bà Lương Quế Trân – Giám đốc Marketing và PR, Ngân hàng HDBank. Ông Lý Minh Truyền – Chuyên viên cao cấp Marketing và PR, Ngân hàng HDBank, đầu mối thường trực phối hợp với các bộ phân chuyên môn của Ban Tổ chức.