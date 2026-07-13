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Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha, Argentina tái ngộ Anh

Thứ Hai, 11:00, 13/07/2026
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VOV.VN - Sau 100 trận đấu, World Cup 2026 chỉ còn lại bốn đội tuyển mạnh nhất gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Theo phân nhánh, Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha còn Anh đọ sức với Argentina.

Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Trận bán kết đầu tiên giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 2h ngày 15/7 theo giờ Việt Nam. Đây được đánh giá là màn so tài cân bằng nhất giải đấu khi hai đội đều sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp cùng lối chơi giàu bản sắc.

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Cuộc đọ sức giữa Pháp với Tây Ban Nha được coi là trận chung kết sớm (Ảnh: FIFA)

Pháp giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 2-0 trước Morocco. Trong khi đó, Tây Ban Nha vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Mikel Merino ở phút 88. Nếu “Les Bleus” nổi bật với khả năng phản công tốc độ cùng sự bùng nổ của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele thì “La Roja” tiếp tục thể hiện triết lý kiểm soát bóng dưới thời HLV Luis de la Fuente với những nhân tố như Lamine Yamal, Pedri và Rodri.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về phía Tây Ban Nha. Theo đó, trong 38 lần chạm trán, Tây Ban Nha giành 18 chiến thắng, hòa 7 và để thua 13 trận trước Pháp. Đáng chú ý, hai lần gặp nhau gần nhất, đại diện bán đảo Iberia đều giành chiến thắng, lần lượt với tỷ số 2-1 ở bán kết EURO 2024 và 5-4 tại bán kết UEFA Nations League mùa giải vừa qua.

Dẫu vậy, tại đấu trường World Cup, Pháp mới là đội có lợi thế. Hai đội mới gặp nhau một lần ở vòng 1/8 World Cup 2006 và “Les Bleus” thắng 3-1 trước khi tiến vào trận chung kết. Điều đó cho thấy cuộc đối đầu sắp tới sẽ là màn tái ngộ rất khó dự đoán giữa hai ông lớn của châu Âu.

Anh và cuộc đối đầu duyên nợ với Argentina

Trận bán kết còn lại giữa Argentina và Anh sẽ diễn ra lúc 2h ngày 16/7 giờ Việt Nam. Sau hơn hai thập kỷ, hai đội mới tái ngộ tại World Cup và đây sẽ là lần thứ sáu họ đối đầu nhau ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Anh có màn đối đầu duyên nợ với Argentina (Ảnh: FIFA)

Xét thành tích đối đầu tại World Cup, tuyển Anh đang nhỉnh hơn với 3 chiến thắng sau 5 lần gặp trước đây. Tuy nhiên, Argentina mới là đội chiếm ưu thế ở các trận đấu loại trực tiếp khi thắng 2 trong 3 cuộc đối đầu mang tính knock-out.

Mối duyên nợ giữa hai nền bóng đá bắt đầu từ World Cup 1962 với chiến thắng 3-1 của Anh ở vòng bảng. Bốn năm sau, Tam sư tiếp tục vượt qua Argentina 1-0 tại tứ kết trên hành trình giành chức vô địch thế giới đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay.

Đến World Cup 1986, Argentina tạo nên một trong những trận đấu nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá. Diego Maradona ghi cả hai bàn thắng giúp đội bóng Nam Mỹ thắng 2-1. Một bàn đến từ pha dùng tay đưa bóng vào lưới, nổi tiếng với tên gọi “Bàn tay của Chúa”, bàn còn lại là màn độc diễn vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi ghi bàn - khoảnh khắc được FIFA và nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup.

Hai đội tiếp tục tạo nên trận cầu kinh điển tại World Cup 1998 khi hòa 2-2 sau 120 phút. Argentina sau đó giành chiến thắng 4-3 trên loạt sút luân lưu. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là năm 2002, khi David Beckham thực hiện thành công quả phạt đền duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho tuyển Anh.

Do đó, lần tái ngộ tại World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào chung kết mà còn là chương mới của một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến hai trận bán kết World Cup 2026, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026
Nguyễn Hải/VOV.VN
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