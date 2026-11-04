Trực tiếp AEK Athens 0-0 Real Madrid: Khó cản thầy trò HLV Mourinho?

10:41

Real Madrid làm khách trên sân của AEK Athens ở lượt trận thứ tư vòng xếp hạng Champions League 2026/2027. Tâm điểm của trận đấu là sự trở lại của Vinicius Junior, trong bối cảnh tiền đạo người Brazil đang chịu áp lực lớn sau chuỗi trận thiếu dấu ấn tại đấu trường châu Âu.

Vinicius chưa ghi bàn hay kiến tạo sau 3 lượt trận đầu tiên tại Champions League mùa này. Trên mọi đấu trường, cầu thủ 26 tuổi mới có 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 11 trận. Phong độ sa sút khiến vị trí của Vinicius trong đội hình Real Madrid bắt đầu bị đặt dấu hỏi.

Trận đấu giữa AEK Athens với Real Madrid diễn ra vào lúc 0h45 ngày 5/11.

Đáng chú ý, Yan Diomande đang nổi lên như một phương án cạnh tranh đáng gờm. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo từ đầu mùa. Trong 6 trận gần nhất, anh góp dấu giày vào 7 bàn thắng của Real Madrid. Khi Diomande đá cánh trái thay Vinicius trong 3 trận La Liga gần đây, đội bóng Hoàng gia đều giành chiến thắng, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Vì vậy, chuyến làm khách trước AEK Athens là cơ hội quan trọng để Vinicius tìm lại cảm giác ghi bàn, đồng thời khẳng định vị trí trong đội hình của HLV Jose Mourinho.

Tuy nhiên, hàng công Real Madrid không chỉ trông chờ vào tiền đạo người Brazil. Kylian Mbappe đang duy trì phong độ ấn tượng với 15 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 14 trận trên mọi đấu trường. Khả năng bứt tốc, dứt điểm và tạo đột biến của tiền đạo người Pháp sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Về phía AEK Athens, đại diện Hy Lạp đang gặp nhiều khó khăn tại Champions League. Sau chiến thắng 1-0 trước LASK ở lượt mở màn, họ lần lượt thất bại trước Shakhtar và Man City, nhận tổng cộng 8 bàn thua sau 3 lượt trận và rơi xuống vị trí thứ 29 trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, Real Madrid không thể chủ quan trước đối thủ này. AEK Athens sở hữu thành tích sân nhà rất ấn tượng khi toàn thắng 7 trận từ đầu mùa, ghi 30 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần.

Trong khi đó, Real Madrid đang có tinh thần hưng phấn sau chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Những kết quả tích cực trước Villarreal, AS Roma và Barcelona cho thấy đội bóng Hoàng gia đang dần hoàn thiện lối chơi.

Với phong độ cao của Mbappe cùng sức mạnh tấn công vượt trội, Real Madrid được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, bản lĩnh sân nhà của AEK Athens có thể khiến chuyến làm khách của thầy trò Mourinho không dễ dàng. Đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với Vinicius trong cuộc cạnh tranh vị trí tại sân Bernabeu.