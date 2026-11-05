Trực tiếp AEK Athens 1-1 Real Madrid: Bellingham ghi bàn đẹp mắt
VOV.VN - Trực tiếp AEK Athens vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng phân hạng UEFA Champions League 2026/2027 diễn ra lúc 0h45 ngày 5/11.
40': KHÔNG ĐƯỢC !!! Real Madrid tấn công bên cánh trái, Jude Bellingham treo bóng vào vòng cấm hướng đến vị trí của AEK Athens, nhưng bóng đi quá mạnh nên bị thủ môn đội chủ nhà ôm gọn.
34': THẺ VÀNG !!! Kervin Arriaga của AEK Athens nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
32': VÀO VÀO VÀO !!! Real Madrid tấn công bên cánh trái, Marc Cucurella căng ngang vào vòng cấm địa để Jude Bellingham đánh gót đẳng cấp, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid.
28': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Vinicius dứt điểm bóng đập chân Jude Bellingham đi vào lưới, nhưng trọng tài căng cờ báo lỗi việt vị.
26': KHÔNG VÀO !!! Vinicius đi bóng xâm nhập vòng cấm của AEK Athens sau đó tung cú dứt điểm căng, nhưng không làm khó được thủ môn đội chủ nhà.
24': PHẠT GÓC !!! Real Madrid phối hợp đá phạt góc bên cánh phải, nhưng không làm khó được hàng thủ AEK Athens. Vinicius cùng đồng đội chưa có được pha tấn công nào sáng nước từ đầu trận.
22': BẾ TẮC !!! Real Madrid gặp nhiều khó khăn khi AEK Athens chơi với khối đội hình lùi sâu khiến đại diện Tây Ban Nha gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Alberto Brignoli.
18': CỨU THUA !!! Luka Jovic có cơ hội, tiền đạo này dứt điểm căng, nhưng thủ môn Courtois đã cứu thua xuất sắc. Hàng thủ Real Madrid đang để lộ khá nhiều khoảng trống, để cho đối phương khai thác.
15': Sau khi nhận bàn thua, Real Madrid dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Kền kền trắng vẫn chưa thành công. AEK Athens đang đá phòng ngự khá hay.
12': VÀO VÀO VÀO !!! Aboubakary Koita nhận bóng từ Luka Jovic, cầu thủ này rê bóng khéo léo trong vòng cấm địa sau đó dứt điểm tinh tế đánh bại Courtois, mở tỉ số cho đội chủ nhà.
11': KHÔNG ĐƯỢC !!! Jude Bellingham đi bóng ở trung lộ và xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Anh đã bị hậu vệ của AEK Athens cản phá.
10': KHÔNG VÀO !!! Luka Jovic có cơ hội đánh đầu sau pha đá phạt của đồng đội, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Courtois.
9': KHÔNG PHẠM LỖI !!! Real Madrid tấn công bên cánh trái, Harold Moukoudi vào bóng từ phía sau với Vinicius, nhưng trọng tài xác định không có lỗi.
5': CỨU THUA !!! AEK Athens phản công nhanh, đội chủ nhà có cơ hội ghi bàn, nhưng cú dứt điểm lại không thắng được thủ môn Courtois. Người dứt điểm cận thành ở pha bóng này là Mijat Gacinovic.
4': PHẠM LỖI !!! Eduardo Camavinga phạm lỗi với Kaan Kairinen ở giữa sân, đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp.
2': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã dâng cao đội hình để ép sân AEK Athens, nhưng đội chủ nhà đang chơi phòng ngự tốt nên Kền kền trắng chưa thể khoan phá.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Real Madrid)
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận AEK Athens vs Real Madrid Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận AEK Athens vs Real Madrid thuộc khuôn khổ lượt trận 4 vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra lúc 00h45 ngày 5/11.
Real Madrid làm khách trên sân của AEK Athens ở lượt trận thứ tư vòng xếp hạng Champions League 2026/2027. Tâm điểm của trận đấu là sự trở lại của Vinicius Junior, trong bối cảnh tiền đạo người Brazil đang chịu áp lực lớn sau chuỗi trận thiếu dấu ấn tại đấu trường châu Âu.
Vinicius chưa ghi bàn hay kiến tạo sau 3 lượt trận đầu tiên tại Champions League mùa này. Trên mọi đấu trường, cầu thủ 26 tuổi mới có 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 11 trận. Phong độ sa sút khiến vị trí của Vinicius trong đội hình Real Madrid bắt đầu bị đặt dấu hỏi.
Đáng chú ý, Yan Diomande đang nổi lên như một phương án cạnh tranh đáng gờm. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo từ đầu mùa. Trong 6 trận gần nhất, anh góp dấu giày vào 7 bàn thắng của Real Madrid. Khi Diomande đá cánh trái thay Vinicius trong 3 trận La Liga gần đây, đội bóng Hoàng gia đều giành chiến thắng, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.
Vì vậy, chuyến làm khách trước AEK Athens là cơ hội quan trọng để Vinicius tìm lại cảm giác ghi bàn, đồng thời khẳng định vị trí trong đội hình của HLV Jose Mourinho.
Tuy nhiên, hàng công Real Madrid không chỉ trông chờ vào tiền đạo người Brazil. Kylian Mbappe đang duy trì phong độ ấn tượng với 15 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 14 trận trên mọi đấu trường. Khả năng bứt tốc, dứt điểm và tạo đột biến của tiền đạo người Pháp sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự đội chủ nhà.
Về phía AEK Athens, đại diện Hy Lạp đang gặp nhiều khó khăn tại Champions League. Sau chiến thắng 1-0 trước LASK ở lượt mở màn, họ lần lượt thất bại trước Shakhtar và Man City, nhận tổng cộng 8 bàn thua sau 3 lượt trận và rơi xuống vị trí thứ 29 trên bảng xếp hạng.
Dù vậy, Real Madrid không thể chủ quan trước đối thủ này. AEK Athens sở hữu thành tích sân nhà rất ấn tượng khi toàn thắng 7 trận từ đầu mùa, ghi 30 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần.
Trong khi đó, Real Madrid đang có tinh thần hưng phấn sau chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Những kết quả tích cực trước Villarreal, AS Roma và Barcelona cho thấy đội bóng Hoàng gia đang dần hoàn thiện lối chơi.
Với phong độ cao của Mbappe cùng sức mạnh tấn công vượt trội, Real Madrid được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, bản lĩnh sân nhà của AEK Athens có thể khiến chuyến làm khách của thầy trò Mourinho không dễ dàng. Đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với Vinicius trong cuộc cạnh tranh vị trí tại sân Bernabeu.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- AEK ATHENS: Vắng Thomas Strakosha (chấn thương); khả năng ra sân của Joao Mario và Lazaros Rota vẫn còn bỏ ngỏ.
- REAL MADRID: Vắng Rodrygo, Asencio và Mendy (chấn thương).
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- AEK Athens thua 4, thắng 2 trong 6 trận gần nhất.
- Real Madrid toàn thắng 6 trận vừa qua.
- AEK Athens thắng 1, hòa 2, thua 1 trong 4 lần đối đầu với Real Madrid trước đây.
Trực tiếp AEK Athens vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng phân hạng UEFA Champions League 2026/2027 diễn ra lúc 0h45 ngày 5/11.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận AEK Athens vs Real Madrid Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận AEK Athens vs Real Madrid thuộc khuôn khổ lượt trận 4 vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra lúc 00h45 ngày 5/11.