Trực tiếp Algeria 2-2 Áo: Riyad Mahrez tỏa sáng
VOV.VN - Trực tiếp Algeria vs Áo trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 diễn ra vào lúc 9h ngày 28/6 theo giờ Việt Nam.
65': SÚT XA !!! Nicolas Seiwald tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Algeria.
60': VÀO VÀO VÀO !!! Algeria tấn công bên cánh trái, bóng được Houssem Aouar căng ngang vào vòng cấm cho Riyad Mahrez dứt điểm cận thành ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2.
58': KHÔNG ĐƯỢC !!! Algeria tấn công bên cánh trái, bóng đến chân của Riyad Mahrez trước vòng cấm địa, nhưng đường chọc khe sau đó của tiền vệ này không tốt nên bị hậu vệ Áo dễ dàng cản phá.
55': VÀO VÀO VÀO !!! Marcel Sabitzer dứt điểm hiểm hóc từ pha chuyền bóng rất hay của Konrad Laimer, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Áo.
54': KHÔNG VÀO !!! Fares Chaibi dứt điểm từ đường chuyền bóng của Riyad Mahrez, nhưng bóng đi quá nhẹ nên không làm khó được thủ môn của Áo.
48': Kịch bản những phút đầu của hiệp 2 giống như hiệp 1, hai đội chơi chậm chắc bên phần sân nhà, khi có cơ hội phản công thì lập tức chuyển trạng thái nhanh.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
TRỰC TIẾP Jordan 1-2 Argentina: Bàn thắng cảm xúc của đại diện châu Á
VOV.VN - TRỰC TIẾP Jordan vs Argentina bảng J World Cup 2026 diễn ra lúc 09h00 ngày 28/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Dallas tại Arlington, Texas, Mỹ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau với tỉ số 1-1.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
45': VÀO VÀO VÀO !!! Rafik Belghali có pha rê bóng lắt léo vượt qua hàng loạt các hậu vệ của Áo sau đó dứt điểm căng bằng chân trái đánh bại thủ môn Alexander Schlager ghi bàn gỡ hòa 1-1.
44': KHÔNG VÀO !!! Ibrahim Maza có bóng trong vòng cấm địa, cầu thủ này xoay người dứt điểm, nhưng không thắng được thủ môn của Áo. Đại diện châu Phi đang tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chưa thể tận dụng để ghi bàn.
43': Áo đang dâng đội hình lên rất cao để tìm kiếm bàn gỡ, bởi nếu thua ở trận đấu này, đại diện của châu Phi sẽ phải dừng bước sớm.
40': KHÔNG VÀO !!! Cầu thủ Algeria có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng lại đập cột dọc bật người trở lại.
39': KHÔNG ĐƯỢC !!! Algeria tấn công bên cánh trái, bóng được nhồi vào vòng cấm của Áo, nhưng quá mạnh nên không cầu thủ nào tiếp cận được.
33': KHÔNG VÀO !!! Rafik Belghali thoát xuống xâm nhập vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm chéo góc, nhưng bóng đi chệch khung thành của Áo. Sau khi Áo có bàn thắng mở tỉ số, trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn hơn.
32': KHÔNG ĐƯỢC !!! Áo tấn công bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm hướng đến vị trí của Marko Arnautovic, nhưng hàng thủ của Algeria đã chơi tốt.
28': VÀO VÀO VÀO !!! Thủ môn của Algeria đã thi đấu thiếu tập trung, cơ hội ghi bàn đến với Marko Arnautovic, tiền đạo này phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
23': Trọng tài cho hai đội nghỉ 3 phút để tiếp nước.
18': KHÔNG ĐƯỢC !!! Áo tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm của Algeria, nhưng hàng thủ đại diện châu Phi đã dễ dàng hóa giải thành công.
14': Hai đội thi đấu với tốc độ chậm, không có nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Nếu hai đội cầm chân nhau, Iran sẽ là đại diện tiếp theo của châu Á phải dừng bước ở vòng bảng.
9': SÚT XA !!! Xaver Schlager có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành đối phương.
7': Algeria là đội kiểm soát thế trận tốt hơn và đang chủ động ép sân, khiến Áo gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi của mình.
2': Với cục diện của các bảng đấu thì trận Algeria với Áo chỉ cần hòa là hai đội sẽ cùng nhau giành vé vào vòng 32 đội. Do đó, không quá khó hiểu khi hai đội nhập cuộc chậm, chắc.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Một số hình ảnh trước trận (Ảnh: Reuters)
Tình hình cục diện bảng J
Algeria và Áo sẽ chạm trán nhau trên sân vận động Kansas City vào lúc 9h ngày 28/6 ở lượt trận cuối bảng J. Đội thắng trong cặp đấu này nhiều khả năng sẽ đối đầu với Tây Ban Nha tại vòng 32 đội. Hai đội tuyển đang sở hữu hành trình gần như tương đồng tại giải đấu năm nay.
Cả hai đều đánh bại đội bóng lần đầu tham dự giải là Jordan, nhưng lại bất lực trước một Argentina thăng hoa nhờ nguồn cảm hứng từ Lionel Messi – đội tuyển đã sớm giành ngôi đầu bảng trước một lượt trận. Hiện tại, một kết quả hòa là đủ để giúp Áo giành tấm vé thứ hai của bảng đấu nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, kết quả này cũng đủ để giúp Algeria ghi tên mình vào vòng đấu knock-out.
Phong độ và sức mạnh của hai đội
Sau khi để Messi lập một cú hat-trick ở lượt trận mở màn, đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic đã đưa ra câu trả lời đanh thép bằng chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước Jordan tại Santa Clara. Các pha lập công của Nadhir Benbouali và Amine Gouiri – người ghi bàn thắng muộn nhất lịch sử đội tuyển tại World Cup đã hoàn tất cú lội ngược dòng cho Algeria. Qua đó, họ cũng trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử ghi được hai bàn thắng từ các tình huống phạt góc trong cùng một trận đấu tại World Cup.
Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Ralf Rangnick đang đứng trước cơ hội lịch sử để lọt vào vòng knock-out kể từ năm 1954. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tuyển Áo cần phải xốc lại tinh thần sau thất bại 0-2 trước Argentina. Điểm sáng lớn nhất của tuyển Áo thuộc về cá nhân Marcel Sabitzer. Anh vừa chính thức trở thành cầu thủ Áo thứ năm chạm mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia – sau Marko Arnautovic, David Alaba, Andi Herzog và Aleksandar Dragovic. Kể từ khi HLV Rangnick lên nắm quyền vào tháng 4 năm 2022, Sabitzer là người in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất (26) cho tuyển Áo.
Lịch sử đối đầu và nhận định
Đây mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử hai quốc gia chạm trán nhau. Lần đối đầu duy nhất trước đó cũng diễn ra tại vòng bảng World Cup 1982, nơi Áo giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Với việc chỉ cần một kết quả hòa là hai đội sẽ dắt tay nhau vào vòng 32 đội, không ngoại trừ khả năng hai huấn luyện viên sẽ chọn lối chơi an toàn. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
Trực tiếp Algeria vs Áo trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 diễn ra vào lúc 9h ngày 28/6 theo giờ Việt Nam.
Nhận định Algeria vs Áo bảng J World Cup 2026: Dắt nhau vào vòng knock-out?
VOV.VN - Nhận định Algeria vs Áo trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, nhiều khả năng hai đội sẽ dắt tay nhau vào vòng knock-out.