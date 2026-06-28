Trực tiếp Algeria 2-2 Áo: Riyad Mahrez tỏa sáng

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Tình hình cục diện bảng J

Algeria và Áo sẽ chạm trán nhau trên sân vận động Kansas City vào lúc 9h ngày 28/6 ở lượt trận cuối bảng J. Đội thắng trong cặp đấu này nhiều khả năng sẽ đối đầu với Tây Ban Nha tại vòng 32 đội. Hai đội tuyển đang sở hữu hành trình gần như tương đồng tại giải đấu năm nay.

Cả hai đều đánh bại đội bóng lần đầu tham dự giải là Jordan, nhưng lại bất lực trước một Argentina thăng hoa nhờ nguồn cảm hứng từ Lionel Messi – đội tuyển đã sớm giành ngôi đầu bảng trước một lượt trận. Hiện tại, một kết quả hòa là đủ để giúp Áo giành tấm vé thứ hai của bảng đấu nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, kết quả này cũng đủ để giúp Algeria ghi tên mình vào vòng đấu knock-out.

Phong độ và sức mạnh của hai đội

Sau khi để Messi lập một cú hat-trick ở lượt trận mở màn, đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic đã đưa ra câu trả lời đanh thép bằng chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước Jordan tại Santa Clara. Các pha lập công của Nadhir Benbouali và Amine Gouiri – người ghi bàn thắng muộn nhất lịch sử đội tuyển tại World Cup đã hoàn tất cú lội ngược dòng cho Algeria. Qua đó, họ cũng trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử ghi được hai bàn thắng từ các tình huống phạt góc trong cùng một trận đấu tại World Cup.

Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Ralf Rangnick đang đứng trước cơ hội lịch sử để lọt vào vòng knock-out kể từ năm 1954. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tuyển Áo cần phải xốc lại tinh thần sau thất bại 0-2 trước Argentina. Điểm sáng lớn nhất của tuyển Áo thuộc về cá nhân Marcel Sabitzer. Anh vừa chính thức trở thành cầu thủ Áo thứ năm chạm mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia – sau Marko Arnautovic, David Alaba, Andi Herzog và Aleksandar Dragovic. Kể từ khi HLV Rangnick lên nắm quyền vào tháng 4 năm 2022, Sabitzer là người in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất (26) cho tuyển Áo.

Lịch sử đối đầu và nhận định

Đây mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử hai quốc gia chạm trán nhau. Lần đối đầu duy nhất trước đó cũng diễn ra tại vòng bảng World Cup 1982, nơi Áo giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Với việc chỉ cần một kết quả hòa là hai đội sẽ dắt tay nhau vào vòng 32 đội, không ngoại trừ khả năng hai huấn luyện viên sẽ chọn lối chơi an toàn. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.