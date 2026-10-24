Trực tiếp Arsenal 1-0 Everton vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027: So tài dưới mưa
VOV.VN - Trực tiếp Arsenal vs Everton vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h ngày 24/10/2026 trên sân Emirates.
Trực tiếp Arsenal vs Everton vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h ngày 24/10/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Emirates.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal.
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!
40' Odegaard có tình huống xử lý kỹ thuật, khiến 4-5 hậu vệ Everton lúng túng. Cầu thủ người Na Uy tìm thấy khoáng trống để dứt điểm nhưng một hậu vệ áo xanh đã kịp thời ngăn cản.
30' Madueke xoay người dứt điểm ngay ngoài vòng cấm Everton, thủ môn Pickford đứng chôn chân nhưng bóng đi chệch khung thành đội khách.
24' Trời đang mưa khá to trên sân Emirates và điều đó khiến cầu thủ đôi bên thi đấu tương đối chật vật.
16' Sau bàn thua, Everton đang có những dấu hiệu đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, đội khách chưa có được những cú dứt điểm thật sự chất lượng.
7' VÀO OOO!!!! Quả đá phạt góc của Arsenal mở ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Everton. Các hậu vệ đội khách không thể phá bóng dứt khoát, tạo cơ hội cho Konsa băng vào đá bồi tung lưới Pickford.
4' Arsenal đang hoàn toàn làm chủ trận đấu khi Everton chủ động chơi thấp, ưu tiên sự chắc chắn cho khung thành của Pickford.
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1' Trận đấu bắt đầu !!! Everton giao bóng trước.
Arsenal vừa trở về từ Munich với một điểm quý giá ở Cúp C1 châu Âu. Kết quả này nối dài đà hồi phục của Pháo thủ sau thất bại 0-3 trước Brighton hồi tháng 9, nhưng chuyến làm khách tại Allianz Arena cũng để lại tổn thất đáng lo ngại khi Bukayo Saka dính chấn thương và phải rời sân ngay phút thứ 10.
Sau 7 vòng Ngoại hạng Anh, Arsenal đứng thứ hai với 18 điểm, chỉ thua một trận và thắng cả 6 trận còn lại. Đáng chú ý, họ toàn thắng 3 trận sân nhà trước Coventry, Chelsea và Leeds, ghi 7 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Chiến thắng 1-0 trên sân Nottingham Forest ở vòng trước cho thấy một phẩm chất khác của Arsenal là có thể giành được kết quả tối đa ngay cả khi hàng công không tạo ra quá nhiều khác biệt.
Điểm đáng chú ý là Arsenal đang chơi thực dụng hơn so với hình ảnh của một đội bóng thường xuyên muốn áp đặt thế trận bằng sức ép liên tục. Trong 3 chiến thắng gần nhất, họ giữ sạch lưới 2 trận và không có chiến thắng nào với cách biệt quá một bàn, ngoại trừ trận thắng Sunderland 2-0 trước đó. Những chiến thắng sát nút phản ánh khả năng kiểm soát thế trận và bảo vệ lợi thế, nhưng cũng đặt ra dấu hỏi về sức tấn công khi Pháo thủ phải đối mặt với những hàng phòng ngự tổ chức tốt.
Đó là vấn đề đặc biệt đáng lưu ý khi đối thủ vòng này sẽ là Everton, đội bóng đã cho thấy sự khó chịu dưới thời David Moyes. Sau 7 vòng, Everton giành 10 điểm với 2 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ một thất bại. Trước khi thua Chelsea 0-2 cuối tuần qua, đội bóng vùng Merseyside đã duy trì thành tích bất bại qua 6 vòng đầu tiên.
Moyes vẫn xây dựng Everton dựa trên khả năng duy trì cự ly đội hình, tranh chấp và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. James Tarkowski và Jarrad Branthwaite tạo thành cặp trung vệ có khả năng đối phó gần như hoàn hảo với những tình huống bóng bổng, còn James Garner cùng Harrison Armstrong hỗ trợ bảo vệ khu trung tuyến. Ở phía trên, Jack Grealish và Kiernan Dewsbury-Hall mang đến khả năng kiểm soát bóng, giúp Everton không phải liên tục phá bóng dài mỗi khi bị đối phương gây sức ép.
Tuy nhiên, trận thua Chelsea cho thấy hệ thống phòng ngự Everton sẽ trở nên rất mong manh khi đối thủ gia tăng tốc độ luân chuyển bóng dựa trên phẩm chất của các cá nhân tấn công. Hai bàn thắng của Pedro Neto đều đến trong hiệp 2, sau khi Everton đã duy trì được thế cân bằng suốt 45 phút đầu tiên. Việc thiếu khả năng phản ứng sau khi bị dẫn bàn cũng là vấn đề của đội bóng do Moyes dẫn dắt.
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