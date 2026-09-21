Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Wushu và bơi thi đấu

Wushu: Ở nội dung thi Thái cực quyền nam tính điểm, vận động viên Nguyễn Trọng Lâm của Việt Nam giành được 9.710 điểm, đứng thứ 5 trong số các vận động viên đã thi đấu.
Wushu: Tại nội dung thi chung kết trường quyền nữ, vận động viên Nguyễn Thị Hiền của Việt Nam đạt số điểm 9.573, tạm đứng thứ 10 chung cuộc.
VOV.VN - Nhận định ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 21/9, đội tuyển Việt Nam vs Thái Lan so tài ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ.
Ngày 21/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu thứ hai với lịch tranh tài ở 8 môn gồm bóng chuyền, bóng đá, wushu, bắn súng, bơi, boxing, karate và thể dục dụng cụ.
Trong số này, Karate và Wushu được kỳ vọng tiếp tục mang về thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Các VĐV bước vào những nội dung quan trọng với mục tiêu tiến sâu và cạnh tranh huy chương.
Ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam cũng được chờ đợi tạo bất ngờ nếu đạt thành tích tốt hơn dự kiến. Trong khi đó, boxing, bắn súng và thể dục dụng cụ tiếp tục là những môn thi đấu nhận được sự quan tâm khi các VĐV Việt Nam hướng tới việc cải thiện thành tích.
Tâm điểm của ngày thi đấu 21/9 sẽ là cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan tại bảng đấu môn bóng đá nữ. Sau hai lượt trận, cả Việt Nam và Thái Lan đều chưa giành được điểm nào. Hai đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, nhưng Việt Nam tạm xếp trên nhờ đã ghi được một bàn thắng.
Vì vậy, trận đấu giữa hai đại diện Đông Nam Á mang ý nghĩa quyết định đối với cuộc đua giành vé đi tiếp. Việt Nam cần hướng tới chiến thắng để duy trì cơ hội vượt qua vòng bảng, trong khi Thái Lan cũng buộc phải giành 3 điểm nếu muốn cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Sau hai thất bại liên tiếp, cả hai đội đều hiểu rằng một trận hòa khó đáp ứng mục tiêu. Vì thế, cuộc so tài nhiều khả năng diễn ra quyết liệt ngay từ đầu, khi cả Việt Nam và Thái Lan đều phải chủ động tìm kiếm bàn thắng.
Nếu giành kết quả thuận lợi, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có thêm cơ hội hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng tại ASIAD 2026.
Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2026 vào ngày 20/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCĐ. Đây là những tấm huy chương đầu tiên của thể thao Việt Nam tại Á vận hội lần thứ 20.
Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mở hàng huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi giành HCĐ ở nội dung đôi nam nữ môn Teqball. Sau đó, Bùi Ngọc Nhi tiếp tục mang về HCĐ ở nội dung Kata cá nhân nữ môn Karate.
Như vậy, sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng trước cơ hội tiếp tục cải thiện thành tích khi nhiều VĐV sẽ bước vào tranh tài trong ngày 21/9.
Bên cạnh hai tấm HCĐ, các VĐV Việt Nam cũng tiến khá sâu ở một số nội dung của Teqball, Karate và MMA. Tuy nhiên, những đại diện của Việt Nam không thể giành thêm huy chương sau các trận đấu quyết định.
Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 20/9: HCĐ (2): Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (Teqball đôi nam nữ), Bùi Ngọc Nhi (Karate Kata nữ).
VOV.VN - Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam có 2 HCĐ và đang tạm thời xếp thứ 18.
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VOV.VN - Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam có 2 HCĐ và đang tạm thời xếp thứ 18.
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