Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 27/9: Bắn cung báo tin thắng trận

22:30

Trong ngày ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương nào và tạm thời đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Các VĐV Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công hơn và mang về huy chương trong ngày 27/9.

Cụ thể, trong ngày 26/9, Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng 2-0 trước Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia ở nội dung đơn nữ môn cầu lông, còn Hải Đăng vượt qua Odilzhon Abdurakhimov với tỷ số 2-0 ở nội dung đơn nam.

Tại canoeing, Vũ Lê Thiên Hải giành quyền vào chung kết nội dung kayak đơn nam K1 500m, nhưng không thể tạo bất ngờ để mang về huy chương. Bắn cung Việt Nam cũng kết thúc ngày thi đấu với vị trí thứ 9 ở hai nội dung đồng đội gồm cung 3 dây nữ và cung 1 dây nam.

Ở đấu kiếm, đội tuyển Việt Nam dừng bước tại vòng 1/8 nội dung đồng đội kiếm chém nam sau khi thua Uzbekistan 35-45. Trong boxing, Hà Thị Linh thất bại 0-5 trước võ sĩ Uzbekistan ở hạng cân 60kg nữ.

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam cũng gặp đối thủ mạnh Hàn Quốc và nhận thất bại 18-46. Trên đường chạy, Lê Thị Cẩm Tú thi đấu bán kết 200m nữ, còn Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh tài ở chung kết nhảy 3 bước nam.