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Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 27/9: Bắn cung báo tin thắng trận

Chủ Nhật, 07:45, 27/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 27/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở 10 môn thể thao trong khung thời gian từ 7h30 sáng đến 21h (giờ Việt Nam). 

08:42

Kurash:

Phạm Nguyễn Hồng Mơ thất bại 0-5 trước Kodirova Fotima của Uzbekistan ở vòng 32 hạng cân dưới 57kg nữ.

08:19

Cầu mây:

Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thua 1-2 trước đội Lào ở vòng bảng nội dung đôi nữ. Tỷ số các set ở trận này lần lượt là 15-12, 10-15, 9-15.

07:35

Bắn cung: 

Đội tuyển Việt Nam gồm Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy thắng đối thủ Philippines 234-228 ở vòng 1/8 nội dung Đồng đội cung 3 dây nam. 

Ở vòng 1/8 nội dung Đồng đội cung 3 dây nữ, Đội tuyển Việt Nam gồm Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo thắng đối thủ Malaysia 229-227.

22:30

Trong ngày ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương nào và tạm thời đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Các VĐV Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công hơn và mang về huy chương trong ngày 27/9.

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Cụ thể, trong ngày 26/9, Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng 2-0 trước Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia ở nội dung đơn nữ môn cầu lông, còn Hải Đăng vượt qua Odilzhon Abdurakhimov với tỷ số 2-0 ở nội dung đơn nam.

Tại canoeing, Vũ Lê Thiên Hải giành quyền vào chung kết nội dung kayak đơn nam K1 500m, nhưng không thể tạo bất ngờ để mang về huy chương. Bắn cung Việt Nam cũng kết thúc ngày thi đấu với vị trí thứ 9 ở hai nội dung đồng đội gồm cung 3 dây nữ và cung 1 dây nam.

Ở đấu kiếm, đội tuyển Việt Nam dừng bước tại vòng 1/8 nội dung đồng đội kiếm chém nam sau khi thua Uzbekistan 35-45. Trong boxing, Hà Thị Linh thất bại 0-5 trước võ sĩ Uzbekistan ở hạng cân 60kg nữ.

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam cũng gặp đối thủ mạnh Hàn Quốc và nhận thất bại 18-46. Trên đường chạy, Lê Thị Cẩm Tú thi đấu bán kết 200m nữ, còn Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh tài ở chung kết nhảy 3 bước nam.

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Hôm nay 27/9, các VĐV Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 2026 trong khung thời gian từ 7h30 sáng đến 21h (giờ Việt Nam). 

Tại môn điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú sẽ tranh huy chương nội dung chạy 200m nữ với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Chen Yu Jie, VĐV của Trung Quốc vừa giành HCV cự ly 100m. Ngoài đường chạy 200m, các VĐV điền kinh sẽ còn tranh tài ở 2 nội dung 4x100m tiếp sức nữ và nhảy xa nữ. 

Ở môn bắn súng, các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung tranh tài cự ly 25m súng ngắn bắn chậm với kỳ vọng có thể đạt được HCĐ. 

Dàn tuyển thủ Việt Nam môn cầu mây cũng sẽ bước vào thi đấu với các nội dung đôi nữ và đội tuyển ba nam với những trận đấu vòng loại để hướng tới một vị trí cho vòng đấu tranh huy chương trong những ngày thi đấu kế tiếp.

 
Hoàng Long/VOV.VN
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