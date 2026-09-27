Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 27/9: Cầu mây Việt Nam có cú đúp chiến thắng

12:25

Bắn súng:

Nguyễn Thùy Dung là xạ thủ Việt Nam cuối cùng thi đấu ở nội dung 25 m súng ngắn bắn chậm nữ và đạt tổng điểm 279. Điểm số trong 3 loạt bắn lần lượt là 93, 95 và 91. Cô hiện xếp thứ 39 trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Hiện tại, Nguyễn Thùy Trang xếp hạng 28 với 283 điểm. Trịnh Thu Vinh đứng thứ 3 với 291 điểm, xếp sau Rostamiyan Haniyeh của Iran (291 điểm) và Yang Ji In của Hàn Quốc (292 điểm).

Sáng mai 28/9, các VĐV tiếp tục thực hiện 30 viên nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh để xác định tổng kết quả của 2 bài bắn để vào chung kết.

Ảnh: Gia Cát