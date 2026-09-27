Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 27/9: Xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất trận
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 27/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở 10 môn thể thao trong khung thời gian từ 7h30 sáng đến 21h (giờ Việt Nam).
Hôm nay 27/9, các VĐV Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 2026 trong khung thời gian từ 7h30 sáng đến 21h (giờ Việt Nam).
Tại môn điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú sẽ tranh huy chương nội dung chạy 200m nữ với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Chen Yu Jie, VĐV của Trung Quốc vừa giành HCV cự ly 100m. Ngoài đường chạy 200m, các VĐV điền kinh sẽ còn tranh tài ở 2 nội dung 4x100m tiếp sức nữ và nhảy xa nữ.
Ở môn bắn súng, các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung tranh tài cự ly 25m súng ngắn bắn chậm với kỳ vọng có thể đạt được HCĐ.
Dàn tuyển thủ Việt Nam môn cầu mây cũng sẽ bước vào thi đấu với các nội dung đôi nữ và đội tuyển ba nam với những trận đấu vòng loại để hướng tới một vị trí cho vòng đấu tranh huy chương trong những ngày thi đấu kế tiếp.