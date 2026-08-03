Trực tiếp Campuchia vs Timor Leste ASEAN Cup 2026: Chiến đấu vì danh dự

09:40

Campuchia bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình. Dù lần lượt để thua Singapore 1-2 và Indonesia 1-5, đoàn quân của HLV Koji Gyotoku vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công và phản công.

Trước giải, đội bóng xứ Chùa Tháp cũng gây ấn tượng với các chiến thắng trước Bhutan và Hong Kong, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng như Yudai Ogawa, Hikaru Mizuno, Iago Bento hay Abdel Kader Coulibaly.

HLV Koji Gyotoku cho biết Campuchia đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng và xem trận đấu với Timor Leste là cơ hội để các cầu thủ khẳng định bản thân cho những kế hoạch dài hạn. Ông cũng đánh giá cao khả năng phản công của đối thủ nhưng khẳng định đội chủ nhà đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật.

Ở chiều ngược lại, Timor Leste đã chính thức bị loại sau ba trận toàn thua trước Việt Nam, Singapore và Indonesia. Đội bóng của HLV Zé Pedro chưa ghi được bàn thắng nào và đã nhận tới 12 bàn thua.

Dẫu vậy, tinh thần thi đấu vẫn là điểm sáng khi họ từng giữ sạch lưới trước Indonesia trong phần lớn thời gian dù phải chơi thiếu người. HLV Zé Pedro nhấn mạnh mục tiêu của đội là tích lũy kinh nghiệm cho lứa cầu thủ trẻ thay vì chịu áp lực thành tích.

Xét về tương quan lực lượng, phong độ và thành tích đối đầu, Campuchia đều nhỉnh hơn khi thắng 6 trong 7 lần gặp Timor Leste gần nhất. Với ưu thế sân nhà cùng khả năng kiểm soát thế trận, đội bóng của HLV Gyotoku được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội và giành chiến thắng đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, trong khi Timor Leste nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự, chờ thời cơ phản công để tìm kiếm bất ngờ.