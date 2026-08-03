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TRỰC TIẾP ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Afghanistan: Tiếp đà chiến thắng

Thứ Hai, 15:00, 03/08/2026
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VOV.VN - Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Afghanistan thuộc lượt trận 3 giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan), diễn ra lúc 20h30 tối 3/8.

Xin chào quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá giữa ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Afghanistan thuộc lượt trận 3 giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026 diễn ra vào 20h30 tối 3/8 tại nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan.

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Giải Continental Futsal Championship được tổ chức thường niên từ năm 2021 và là một trong những giải giao hữu quốc tế uy tín của futsal châu Á. Giải năm nay diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển Futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. 

Ở trận ra quân ngày 1/8, ĐT Futsal Việt Nam đã gây bất ngờ khi xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Những người lập công cho ĐT Futsal Việt Nam trong trận đấu này là Thịnh Phát và Thái Huy.

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ĐT Futsal Việt Nam hòa ĐT Futsal Nga 2-2 ở trận ra quân. (Ảnh: VFF)

Bước vào lượt trận kế tiếp vào ngày 2/8, ĐT Futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 4-1 trước ĐT Futsal New Zealand. Trong trận này, ĐT Futsal Việt Nam đã thi đấu lấn lướt và có bàn mở tỷ số nhờ công của Công Đại nhưng bất ngờ bị đối phương gỡ hòa ngay đầu hiệp 2.

Dẫu vậy, ĐT Futsal Việt Nam nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn nhờ sự tỏa sáng của Châu Đoàn Phát. Sau đó, Thịnh Phát và Thái Huy lần lượt ghi bàn để giúp ĐT Futsal Việt Nam giàn chiến thắng chung cuộc 4-1 trước ĐT Futsal New Zealand.

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ĐT Futsal Việt Nam thắng ĐT Futsal New Zealand 4-1 ở lượt trận thứ 2. (Ảnh: VFF)

Với 4 điểm sau 2 lượt trận, ĐT Futsal Việt Nam đang đứng nhì bảng xếp hạng giải Continental Futsal Championship và kém 2 điểm so với ngôi đầu của chủ nhà Thái Lan.

Tại lượt trận thứ 3, ĐT Futsal Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Futsal Afghanistan. Đây là đội được nghỉ ở lượt trận đầu tiên và đã thua ĐT Futsal Thái Lan 1-6 ở lượt trận thứ 2 của giải Continental Futsal Championship.

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Bảng xếp hạng giải Continental Futsal Championship trước loạt trận ngày 3/8. (Ảnh: FAT)
Hoàng Long/VOV.VN
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