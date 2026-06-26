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Trực tiếp Cape Verde vs Saudi Arabia bảng H World Cup 2026: Cơ hội cho cả hai

Thứ Sáu, 21:00, 26/06/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Cape Verde vs Saudi Arabia bảng H World Cup 2026 trong khuôn khổ vòng bảng diễn ra vào lúc 7h00 ngày 27/6. 

Trực tiếp Cape Verde vs Saudi Arabia bảng H World Cup 2026 trong khuôn khổ vòng bảng diễn ra vào lúc 7h00 ngày 27/6. 

17:06

 

17:03
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16:58

Trận đấu giữa Cabo Verde vs Saud Arabia mang tính quyết định tấm vé vào vòng loại trực tiếp của bảng H. Hiện tại, cả hai đội đều còn nguyên cơ hội vào vòng loại trực tiếp nên màn so tài này được đánh giá là rất kịch tính. 

ĐT Carbo Verde nếu giành chiến thắng sẽ chắc chắn vượt qua vòng bảng mà không cần quan tâm đến trận đấu còn lại giữa Tây Ban Nha vs Uruguay. Ngay cả khi giành kết quả hoà, ĐT Cabo Verde vẫn còn cơ hội để nằm trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, dù rằng cơ hội để đội 3 điểm đi tiếp là rất mong manh.

Trong khi đó, ĐT Saudi Arabia chỉ có một con đường duy nhất là giành chiến thắng nếu muốn vào vòng loại trực tiếp. Không thắng đồng nghĩa với việc phải rời World Cup 2026 nên ĐT Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

ĐT Saudi Arabia dù có kinh nghiệm thi đấu dày dặn hơn nhưng trên thực tế, ĐT Cabo Verde lại đang được đánh giá nhỉnh hơn khi từng cầm hoà những đội bóng mạnh hơn là Tây Ban Nha và Uruguay. Hơn nữa ngay cả khi chỉ có được một kết quả hoà, ĐT Cabo Verde vẫn có cơ hội đi tiếp nên tân binh của World Cup có sự chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Trận đấu giữa Cabo Verde vs Saudi Arabia sẽ diễn ra vào 7h00 ngày 27/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Như Đạt/VOV.VN
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