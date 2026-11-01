Trực tiếp CLB CA TP.HCM vs Đà Nẵng: Top đầu bảng xếp hạng V-League vẫy gọi
VOV.VN - Trực tiếp CLB CA TP.HCM vs Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h hôm nay 1/11 trên sân Bình Dương.
Hôm nay 1/11, trận đấu muộn nhất của vòng 6 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra trên sân Bình Dương giữa CLB CA TP.HCM và Đà Nẵng lúc 18h00.
Đội chủ nhà đang tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League với 10 điểm sau khi thắng Hà Nội FC 3-1, thua Bắc Ninh FC 0-1, hòa SLNA 1-1, thắng Thể Công Viettel 1-0 và thắng Ninh Bình 1-0.
Đặc biệt, trận thắng Ninh Binh 1-0 ở vòng trước không chỉ giúp CLB CA TP.HCM nâng cao sự tự tin mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng.
Nếu giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng, CLB CA TP.HCM sẽ có cùng 13 điểm như đội đầu bảng Nam Định. Tuy nhiên, khả năng thầy trò HLV Arthur Diles chiếm ngôi đầu bảng là không cao do khoảng cách hiệu số bàn thắng - bàn thua giữa Nam Định và CLB CA TP.HCM khá lớn (+9 so với +3).
Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng đang đứng thứ 11 với 6 điểm sau khi thua Thanh Hóa 2-3, thắng Nam Định 3-0, thua HAGL 0-3, thua Hải Phòng 1-5 và thắng Hà Nội FC 1-0. Tuy nhiên, Đà Nẵng chưa có điểm nào trên sân khách ở V-League mùa này.