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Trực tiếp CLB CA TP.HCM vs Đà Nẵng: Top đầu bảng xếp hạng V-League vẫy gọi

Chủ Nhật, 12:00, 01/11/2026
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VOV.VN - Trực tiếp CLB CA TP.HCM vs Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h hôm nay 1/11 trên sân Bình Dương.

06:48
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Mùa trước, CLB CA TP.HCM đã thắng 1-0 ở lượt đi và hòa 2-2 ở lượt về khi chạm trán Đà Nẵng. Đây là điểm tựa để CLB CA TP.HCM hướng tới kết quả có lợi trên sân nhà khi tiếp đón Đà Nẵng ở trận đấu muộn nhất vòng 6 V-League 2026/2027.

Bên cạnh lợi thế sân nhà, CLB CA TP.HCM xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Đà Nẵng về sức mạnh đội hình. Trong tay HLV Arthur Diles là nhiều tuyển thủ ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam như Patrik Lê Giang, Nguyễn Thái Quốc Cường, Đinh Quang Kiệt hay Williams Minh Hoàng bên cạnh tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức cùng dàn ngoại binh chất lượng.

Tuy nhiên, CLB CA TP.HCM nổi bật ở khả năng phòng ngự kín kẽ và phản công sắc sảo, cùng khả năng gây bất ngờ trước những đối thủ mạnh. Trong khi đó, cuộc tiếp đón Đà Nẵng sẽ là lần đầu tiên CLB CA TP.HCM được chơi ở vị thế "cửa trên" tại sân nhà ở V-League 2026/2027.

Đây sẽ là bài kiểm tra về sự đa dạng trong lối chơi, đặc biệt là sức mạnh tấn công của CLB CA TP.HCM. Nhất là khi, CLB CA TP.HCM đang có cơ hội vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League nếu thắng Đà Nẵng.

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Bảng xếp hạng V-League trước trận CLB CA TP.HCM gặp Đà Nẵng

Hôm nay 1/11, trận đấu muộn nhất của vòng 6 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra trên sân Bình Dương giữa CLB CA TP.HCM và Đà Nẵng lúc 18h00. 

Đội chủ nhà đang tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League với 10 điểm sau khi thắng Hà Nội FC 3-1, thua Bắc Ninh FC 0-1, hòa SLNA 1-1, thắng Thể Công Viettel 1-0 và thắng Ninh Bình 1-0.

Đặc biệt, trận thắng Ninh Binh 1-0 ở vòng trước không chỉ giúp CLB CA TP.HCM nâng cao sự tự tin mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng, CLB CA TP.HCM sẽ có cùng 13 điểm như đội đầu bảng Nam Định. Tuy nhiên, khả năng thầy trò HLV Arthur Diles chiếm ngôi đầu bảng là không cao do khoảng cách hiệu số bàn thắng - bàn thua giữa Nam Định và CLB CA TP.HCM khá lớn (+9 so với +3). 

Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng đang đứng thứ 11 với 6 điểm sau khi thua Thanh Hóa 2-3, thắng Nam Định 3-0, thua HAGL 0-3, thua Hải Phòng 1-5 và thắng Hà Nội FC 1-0. Tuy nhiên, Đà Nẵng chưa có điểm nào trên sân khách ở V-League mùa này.

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Hoàng Long/VOV.VN
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