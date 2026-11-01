Trực tiếp CLB CA TP.HCM vs Đà Nẵng: Top đầu bảng xếp hạng V-League vẫy gọi

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Mùa trước, CLB CA TP.HCM đã thắng 1-0 ở lượt đi và hòa 2-2 ở lượt về khi chạm trán Đà Nẵng. Đây là điểm tựa để CLB CA TP.HCM hướng tới kết quả có lợi trên sân nhà khi tiếp đón Đà Nẵng ở trận đấu muộn nhất vòng 6 V-League 2026/2027.

Bên cạnh lợi thế sân nhà, CLB CA TP.HCM xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Đà Nẵng về sức mạnh đội hình. Trong tay HLV Arthur Diles là nhiều tuyển thủ ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam như Patrik Lê Giang, Nguyễn Thái Quốc Cường, Đinh Quang Kiệt hay Williams Minh Hoàng bên cạnh tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức cùng dàn ngoại binh chất lượng.

Tuy nhiên, CLB CA TP.HCM nổi bật ở khả năng phòng ngự kín kẽ và phản công sắc sảo, cùng khả năng gây bất ngờ trước những đối thủ mạnh. Trong khi đó, cuộc tiếp đón Đà Nẵng sẽ là lần đầu tiên CLB CA TP.HCM được chơi ở vị thế "cửa trên" tại sân nhà ở V-League 2026/2027.

Đây sẽ là bài kiểm tra về sự đa dạng trong lối chơi, đặc biệt là sức mạnh tấn công của CLB CA TP.HCM. Nhất là khi, CLB CA TP.HCM đang có cơ hội vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League nếu thắng Đà Nẵng.