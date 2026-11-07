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Trực tiếp: CLB nữ TP.HCM 0-0 Hwacheon tại Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027

Thứ Bảy, 15:29, 07/11/2026
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VOV.VN - Trực tiếp CLB nữ TP.HCM vs Hwacheon trong khuôn khổ Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 diễn ra lúc 15h30 ngày 7/11/2026.

Trực tiếp CLB nữ TP.HCM vs Hwacheon trong khuôn khổ Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 diễn ra lúc 15h30 ngày 7/11/2026. 

15:36

6' CLB nữ TP.HCM đang cho thấy những quyết tâm tấn công để tìm kiếm bàn thắng do chỉ có thắng lợi mới giúp đại diện Việt Nam duy trì cơ hội đi tiếp. 

15:30

1' Trận đấu bắt đầu !!! CLB nữ TP.HCM giao bóng trước. 

15:19
truc tiep clb nu tp.hcm 0-0 hwacheon tai cup c1 nu chau A 2026 2027 hinh anh 2
14:49
truc tiep clb nu tp.hcm 0-0 hwacheon tai cup c1 nu chau A 2026 2027 hinh anh 3
Đội hình xuất phát của CLB nữ TP.HCM. 
09:51
 

 

09:50
09:50

CLB nữ TP.HCM bước vào lượt trận cuối bảng B Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 trong tình thế hết sức khó khăn. Hai trận thua liên tiếp trước East Bengal (Ấn Độ) với tỷ số 1-2 và 4.25 SC (Triều Tiên) với tỷ số 0-6 khiến đại diện Việt Nam chưa giành được điểm nào, ghi một bàn thắng và để thủng lưới tám lần.

truc tiep clb nu tp.hcm 0-0 hwacheon tai cup c1 nu chau A 2026 2027 hinh anh 4
Ảnh: AFC. 

Đặc biệt, thất bại 0-6 trước 4.25 SC ở lượt trận thứ hai đã phơi bày những hạn chế lớn của CLB nữ TP.HCM. Trước đối thủ sở hữu nền tảng thể lực vượt trội, khả năng tổ chức tấn công đa dạng và tốc độ xử lý bóng cao, các cầu thủ gần như không thể triển khai lối chơi như mong muốn.

Hàng phòng ngự liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công của đối phương, trong khi tuyến giữa không kiểm soát được thế trận. Khoảng cách giữa các tuyến nhiều thời điểm bị kéo giãn, tạo điều kiện để đội bóng Triều Tiên khai thác khoảng trống và ghi bàn.

Dù vậy, cơ hội đi tiếp về mặt lý thuyết vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Theo điều lệ giải, tám đội bóng giành quyền vào tứ kết gồm ba đội đứng đầu bảng, ba đội nhì bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Điều đó đồng nghĩa CLB nữ TP.HCM buộc phải đánh bại Hwacheon, đồng thời chờ đợi những kết quả thuận lợi ở các bảng đấu khác. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhất là khi đại diện Hàn Quốc đang nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp.

Trái ngược với CLB nữ TP.HCM, Hwacheon đang có sự hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước East Bengal ở lượt trận thứ hai.

Đội bóng Hàn Quốc khởi đầu giải đấu bằng thất bại 1-2 trước 4.25 SC, nhưng nhanh chóng thể hiện bản lĩnh ở trận tiếp theo. Dù bị East Bengal vượt lên dẫn trước, Hwacheon vẫn bình tĩnh tổ chức lại thế trận, ghi bàn gỡ hòa trong hiệp một trước khi có thêm ba bàn thắng sau giờ nghỉ.

Chiến thắng này giúp Hwacheon giành 3 điểm, vươn lên vị trí thứ hai bảng B với hiệu số bàn thắng bại +2. Trong bối cảnh 4.25 SC đã thể hiện sức mạnh vượt trội, đại diện Hàn Quốc hiểu rằng một chiến thắng trước CLB nữ TP.HCM sẽ giúp họ củng cố đáng kể cơ hội vào vòng tứ kết.

truc tiep clb nu tp.hcm 0-0 hwacheon tai cup c1 nu chau A 2026 2027 hinh anh 5

 

Trần Tiến/VOV.VN
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