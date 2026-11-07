Trực tiếp: CLB nữ TP.HCM 0-3 Hwacheon tại Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027
VOV.VN - Trực tiếp CLB nữ TP.HCM vs Hwacheon trong khuôn khổ Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 diễn ra lúc 15h30 ngày 7/11/2026.
Trực tiếp CLB nữ TP.HCM vs Hwacheon trong khuôn khổ Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 diễn ra lúc 15h30 ngày 7/11/2026.
80' Quỳnh Anh nỗ lực chọc khe nhưng cầu thủ mới vào sân Ngọc Bích đã không thể tiếp cận trái bóng.
72' Tốc độ trận đấu dần chậm lại, Hwacheon vẫn đang thi đấu rất ung dung trước những tình huống đáp trả yếu ớt của CLB nữ TP.HCM.
65' Hwacheon đang làm chủ hoàn toàn trận đấu. CLB nữ TP.HCM không còn tạo ra được những pha lên bóng như trước đó.
56' VÀO !! Wie Jae Eun lên bóng bên cánh phải và tạt bổng vào vòng cấm để Tanaka băng lên đánh đầu tung lưới thủ môn Kim Thanh.
54' VÀO!! Hwacheon tấn công sắc sảo bên cánh trái, các hậu vệ CLB nữ TP.HCM hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản trái bóng được căng ngang vào trong. Lee Su Bin (số 94) xử lý bình tĩnh rồi dứt điểm đơn giản, nâng tỷ số lên 2-0.
50' K'Thủa có cơ hội trong vòng cấm Hwacheon nhưng pha xử lý cuối cùng của cầu thủ này không tốt, tạo điều kiện cho thủ môn Hong Yu Jin băng ra ôm gọn bóng.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Hwacheon.
45+3' VÀO ! CLB nữ TP.HCM dâng cao đội hình tấn công nhưng không thể triển khai tốt, Hwacheon đáp trả với pha lên bóng tốc độ. tiền đạo Lee Su-Bin (số 94) băng xuống, vượt qua Hồng Nhung và dứt điểm chính xác, ghi bàn cho đội bóng Hàn Quốc.
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!
43' CLB nữ TP.HCM có thời cơ phản công nhanh nhưng Chesna đã có tình huống xử lý cuối cùng không quá tốt khiến cơ hội trôi đi.
38' Huỳnh Như pressing khiến hậu vệ Hwacheon mắc sai lầm, chuyền bóng vào chân K'Thủa. Số 11 của CLB nữ TP.HCM tung ra cú sút ngay nhưng bóng tìm đến thủ môn Hong Yu Jin.
32' CLB nữ TP.HCM có pha lên bóng nhanh, K'Thủa băng lên tung ra cú sút quyết đoán nhưng không thắng được thủ môn Hong Yu Jin của đại diện Hàn Quốc.
27' Hwacheon tấn công bên cánh phải, Hồng Nhung và Thùy Linh không thể ngăn cản, bóng được căng ngang vào trong cho Choi Jeong Min dứt điểm khiến thủ môn Kim Thanh phải dùng chân để cản phá.
21' Hwacheon có pha phối hợp tấn công bên cánh phải, Lee Su Bin (số 98) căng ngang vào trong cho Kitakata đệm bóng tung lưới thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên, trọng tài xác định Lee Su Bin đã việt vị và bàn thắng không được công nhận cho đại diện Hàn Quốc.
15' CLB nữ TP.HCM được hưởng liên tiếp 2 quả phạt góc nhưng không thể tận dụng để tạo nên những cú dứt điểm thực sự nguy hiểm về khung thành của đội bóng Hàn Quốc.
9' Hwacheon đã bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn và đang cố gắng thực hiện những pha tấn công biên để tìm kiếm cơ hội.
6' CLB nữ TP.HCM đang cho thấy những quyết tâm tấn công để tìm kiếm bàn thắng do chỉ có thắng lợi mới giúp đại diện Việt Nam duy trì cơ hội đi tiếp.
1' Trận đấu bắt đầu !!! CLB nữ TP.HCM giao bóng trước.
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CLB nữ TP.HCM bước vào lượt trận cuối bảng B Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 trong tình thế hết sức khó khăn. Hai trận thua liên tiếp trước East Bengal (Ấn Độ) với tỷ số 1-2 và 4.25 SC (Triều Tiên) với tỷ số 0-6 khiến đại diện Việt Nam chưa giành được điểm nào, ghi một bàn thắng và để thủng lưới tám lần.
Đặc biệt, thất bại 0-6 trước 4.25 SC ở lượt trận thứ hai đã phơi bày những hạn chế lớn của CLB nữ TP.HCM. Trước đối thủ sở hữu nền tảng thể lực vượt trội, khả năng tổ chức tấn công đa dạng và tốc độ xử lý bóng cao, các cầu thủ gần như không thể triển khai lối chơi như mong muốn.
Hàng phòng ngự liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công của đối phương, trong khi tuyến giữa không kiểm soát được thế trận. Khoảng cách giữa các tuyến nhiều thời điểm bị kéo giãn, tạo điều kiện để đội bóng Triều Tiên khai thác khoảng trống và ghi bàn.
Dù vậy, cơ hội đi tiếp về mặt lý thuyết vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Theo điều lệ giải, tám đội bóng giành quyền vào tứ kết gồm ba đội đứng đầu bảng, ba đội nhì bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Điều đó đồng nghĩa CLB nữ TP.HCM buộc phải đánh bại Hwacheon, đồng thời chờ đợi những kết quả thuận lợi ở các bảng đấu khác. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhất là khi đại diện Hàn Quốc đang nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp.
Trái ngược với CLB nữ TP.HCM, Hwacheon đang có sự hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước East Bengal ở lượt trận thứ hai.
Đội bóng Hàn Quốc khởi đầu giải đấu bằng thất bại 1-2 trước 4.25 SC, nhưng nhanh chóng thể hiện bản lĩnh ở trận tiếp theo. Dù bị East Bengal vượt lên dẫn trước, Hwacheon vẫn bình tĩnh tổ chức lại thế trận, ghi bàn gỡ hòa trong hiệp một trước khi có thêm ba bàn thắng sau giờ nghỉ.
Chiến thắng này giúp Hwacheon giành 3 điểm, vươn lên vị trí thứ hai bảng B với hiệu số bàn thắng bại +2. Trong bối cảnh 4.25 SC đã thể hiện sức mạnh vượt trội, đại diện Hàn Quốc hiểu rằng một chiến thắng trước CLB nữ TP.HCM sẽ giúp họ củng cố đáng kể cơ hội vào vòng tứ kết.
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