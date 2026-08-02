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TRỰC TIẾP ĐT Futsal Việt Nam 0-0 ĐT Futsal New Zealand

Chủ Nhật, 17:28, 02/08/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal New Zealand thuộc lượt trận 2 giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan), diễn ra lúc 18h00 tối 2/8.

Xin chào quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá giữa ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal New Zealand thuộc lượt trận 2 giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026 diễn ra vào 18h00 tối 2/8 tại nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan.

17:26
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Nhà thi đấu Nonthaburi sẵn sàng cho trận đấu giữa ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal New Zealand. (Ảnh: FAT)
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Ảnh: FAT
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Ảnh: FAT
11:25

Được tổ chức thường niên từ năm 2021, Continental Futsal Championship đã nhanh chóng trở thành một trong những giải giao hữu quốc tế uy tín của futsal châu Á. Mỗi mùa giải đều quy tụ những đội tuyển có trình độ cao, tạo nên môi trường thi đấu giàu tính cạnh tranh, nơi các đội có thể thử nghiệm chiến thuật, kiểm nghiệm nhân sự và tích lũy kinh nghiệm trước các giải đấu chính thức.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển Futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. 

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Ảnh: Around Futsal.

Không chỉ là dịp cọ xát với những đối thủ hàng đầu đến từ nhiều châu lục, giải đấu còn được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho các mục tiêu lớn phía trước. Sự hiện diện của ĐT Futsal Việt Nam tại Continental Futsal Championship Thailand 2026 khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của Futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế và mở ra cơ hội để người hâm mộ chứng kiến những màn so tài đỉnh cao giữa các đội tuyển hàng đầu.

Đánh giá về mục tiêu tại giải, chiến lược gia người Argentina - Diego Raul Giustozzi của ĐT Futsal Việt Nam cho biết kết quả không phải là ưu tiên hàng đầu, dù đội tuyển luôn hướng đến chiến thắng trong mỗi trận đấu.

"Tất nhiên chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20-21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tôi muốn họ phát huy vai trò dẫn dắt đối với các cầu thủ mới. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai". 

11:23
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Ảnh: PASO Futsal

ĐT Futsal Việt Nam đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại Continental Futsal Championship 2026 khi cầm hòa ĐT Futsal Nga với tỷ số 2-2, sau màn rượt đuổi hấp dẫn tại nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan.

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Ảnh: PASO Futsal

Trước đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, các học trò của HLV Diego Raul Giustozzi nhập cuộc tự tin, thi đấu chủ động và tạo ra thế trận cân bằng trong hiệp đấu đầu tiên. Dẫu vậy, ĐT Futsal Nga vẫn cho thấy sự sắc bén khi mở tỷ số ở phút 10. Từ pha phối hợp tấn công nhanh, Andrey Pavlov dứt điểm chính xác, đưa đội bóng xứ Bạch dương vươn lên dẫn trước 1-0.

Không bị ảnh hưởng bởi bàn thua, ĐT Futsal Việt Nam tiếp tục duy trì lối chơi kỷ luật và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Những nỗ lực của đội bóng áo đỏ được đền đáp ở phút 24 khi Nhan Gia Hưng thực hiện quả đá phạt thông minh để Nguyễn Thịnh Phát tung cú volley đẹp mắt, quân bình tỷ số 1-1.

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Ảnh: PASO Futsal

Hưng phấn sau bàn gỡ, ĐT Futsal Việt Nam tiếp tục tạo bất ngờ. Phút 26, từ một pha tổ chức tấn công mạch lạc, Trần Thái Huy băng xuống dứt điểm chuẩn xác, đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi chỉ kéo dài ít phút. Phút 27, Aleksandr Pirogov tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho ĐT futsal Nga.

Những phút cuối trận diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng quyết định. ĐT Futsal Việt Nam triển khai chiến thuật power-play và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Nguyễn Thịnh Phát có ba tình huống dứt điểm thuận lợi nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là ở phút cuối cùng, cú sút căng của Nhan Gia Hưng chạm chân Thịnh Phát đổi hướng rồi dội cột dọc bật ra ngoài trong sự tiếc nuối của toàn đội.

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Ảnh: PASO Futsal

Ở phía đối diện, ĐT Futsal Nga cũng có những pha đáp trả đáng chú ý, trong đó một lần đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Việt Nam. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2 trong trận đấu hấp dẫn và giàu tính chuyên môn.

11:22
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Lịch thi đấu của ĐT Futsal Việt Nam tại giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan.
11:21
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11:20
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Quách Khiêm/VOV.VN
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