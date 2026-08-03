TRỰC TIẾP ĐT Futsal Việt Nam 2-1 ĐT Futsal Afghanistan: Cách biệt mong manh
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37': ĐT Futsal Việt Nam thoát phạt đền!!! Trọng tài tham khảo băng quay chậm và xác định Châu Đoàn Phát không dùng tay cản bóng trong vòng cấm.
36': PHA BÓNG VÔ DUYÊN!!! Châu Đoàn Phát tung đường chuyền dọn cỗ về cột xa và tưởng chừng Thịnh Phát sẽ dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nhưng pivo của ĐT Futsal Việt Nam lại dứt điểm hụt khó tin.
35': ĐT Futsal Việt Nam 1-2 ĐT Futsal Afghanistan!!!
ĐT Futsal Afghanistan rút ngắn tỷ số từ quả phạt đền sau khi thủ môn Hồ Văn Ý phạm lỗi với Hooseni trong vòng cấm.
34': Cứu thua đẳng cấp!!! Thủ môn Hồ Văn Ý băng ra kịp thời và chiến thắng Hooseni trong pha đối mặt.
33': ĐT FUTSAL VIỆT NAM SUÝT GHI BÀN THỨ 3!!! Văn Hoài dứt điểm chệch cột dọc trong pha đối mặt thủ môn.
31': Ăn miếng trả miếng!!! Đa Hải tung cú dứt điểm góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn đối phương. ĐT Futsal Afghanistan lập tức phản công khi bóng nảy ra nhưng thủ môn Hồ Văn Ý đã cứu thua xuất sắc.
28': Diego Giustozzi lĩnh thẻ vàng!!! Vị thuyền trưởng ĐT Futsal Việt Nam nhận án phạt sau tình huống phản ứng quá mức.
27': VÀO!!! ĐT Futsal Việt Nam 2-0 ĐT Futsal Afghanistan
Thái Huy băng lên tung cú sút uy lực sau pha đá biên của Châu Đoàn Phát, bóng đập chân hậu vệ Afghanistan đổi hướng đi vào lưới.
26': BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!!! Thịnh Phát đá bồi vọt xà ngang sau khi thủ môn Afghanistan cản phá cú sút của Nhan Gia Hưng.
24': Thẻ vàng đáng tiếc!!! Trọng Kiên khống chế bóng lỗi rồi buộc phải phạm lỗi để ngăn đối phương phản công.
23': Phòng ngự lăn xả!!! Các cầu thủ Việt Nam liên tiếp có những pha xoạc bóng máu lửa để ngăn chặn 2 cú dứt điểm của Afghanistan.
21: KHÔNG VÀO!!! Thái Huy bứt tốc mạnh mẽ trong đợt phản công rồi tung cú sút chéo góc nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Ngay sau đó, ĐT Futsal Việt Nam đá phạt góc nhanh và Đoàn Phát băng vào dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Afghanistan một lần nữa cứu thua.
Hiệp 2 bắt đầu!!! ĐT Futsal Afghanistan giao bóng
Hiệp 1 kết thúc!!! ĐT Futsal Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước ĐT Futsal Afghanistan 1-0.
19': ĐT Futsal Afghanistan yêu cầu sử dụng VS (Video Support)!!! Sau khi xem lại băng quay chậm trọng tài xác định cầu thủ Việt Nam không dùng tay cản bóng.
18': Phòng ngự kín kẽ!!! Các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam áp sát quyết liệt và ngăn được tình huống dứt điểm của đối phương. Tuy nhiên, thủ môn Hồ Văn Ý lại bị trượt chân khi phản xạ và bị đau. Trọng tài phải yêu cầu nhân viên nhà thi đấu vào lau sàn.
17': Pha bóng đầy quyết tâm!!! Thịnh Phát xử lý dũng mãnh giữa vòng vây của 2 cầu thủ đối phương rồi tung cú sút vọt xà ngang. Tuy nhiên, pivo của ĐT Futsal Việt Nam đã phải nằm sân đau đớn sau nỗ lực dứt điểm này.
15': Dứt điểm!!! Nhan Gia Hưng đi bóng đầy quyết tâm rồi tung cú sút chệch cột dọc.
Hội ý!!! Diego Giustozzi nhắc nhở và có những điều chỉnh với ĐT Futsal Việt Nam ngay sau khi Châu Đoàn Phát mắc lỗi suýt dẫn tới bàn thua.
13': May mắn mỉm cười với ĐT Futsal Việt Nam!!! Châu Đoàn Phát để mất bóng ngay trước khung thành nhưng 3 cầu thủ Afghanistan lại phối hợp không hiểu ý và bỏ lỡ cơ hội mười mươi.
12': VẪN CHƯA CÓ BÀN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Nhan Gia Hưng đá biên nhanh, Thái Huy ập vào dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Afghanistan cứu thua xuất thần.
10': Không được!!! Thủ môn Hồ Văn Ý bắt bài đối phương giúp ĐT Futsal Việt Nam có thời cơ phản công. Từ Minh Quang "xâu kim" đối phương rất khéo ở giữa sân nhưng không kịp tung cú dứt điểm khi có thêm 1 cầu thủ Afghanistan lùi về truy cản.
9': Dứt điểm!!! Từ Minh Quang chạy chỗ tinh quái rồi nhanh chân tung cú sút nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
8': KHÔNG VÀO!!! ĐT Futsal Việt Nam phối hợp ăn ý để uy hiếp khung thành đối phương nhưng Thịnh Phát và đồng đội không thể tận dụng thời cơ.
6': Nguy hiểm!!! Cú sút của Hosseinpour đập chân cầu thủ Việt Nam đi sạt xà ngang.
5': Đáng tiếc!!! ĐT Futsal Việt Nam phối hợp đá biên hay để tạo ra tình huống đối mặt thủ môn cho Đa Hải nhưng trọng tài cắt còi báo phạm lỗi.
2': VÀO!!! ĐT Futsal Việt Nam 1-0 ĐT Futsal ĐT Futsal Afghanistan
Sức ép liên tục của ĐT Futsal Việt Nam được chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số. Thịnh Phát đón đường chuyền của Nhan Gia Hưng rồi bình tĩnh lừa qua thủ môn và dứt điểm vào lưới trống.
Trận đấu bắt đầu!!! ĐT Futsal Việt Nam giao bóng
Giải Continental Futsal Championship được tổ chức thường niên từ năm 2021 và là một trong những giải giao hữu quốc tế uy tín của futsal châu Á. Giải năm nay diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển Futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand.
Ở trận ra quân ngày 1/8, ĐT Futsal Việt Nam đã gây bất ngờ khi xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Những người lập công cho ĐT Futsal Việt Nam trong trận đấu này là Thịnh Phát và Thái Huy.
Bước vào lượt trận kế tiếp vào ngày 2/8, ĐT Futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 4-1 trước ĐT Futsal New Zealand. Trong trận này, ĐT Futsal Việt Nam đã thi đấu lấn lướt và có bàn mở tỷ số nhờ công của Công Đại nhưng bất ngờ bị đối phương gỡ hòa ngay đầu hiệp 2.
Dẫu vậy, ĐT Futsal Việt Nam nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn nhờ sự tỏa sáng của Châu Đoàn Phát. Sau đó, Thịnh Phát và Thái Huy lần lượt ghi bàn để giúp ĐT Futsal Việt Nam giàn chiến thắng chung cuộc 4-1 trước ĐT Futsal New Zealand.
Với 4 điểm sau 2 lượt trận, ĐT Futsal Việt Nam đang đứng nhì bảng xếp hạng giải Continental Futsal Championship và kém 2 điểm so với ngôi đầu của chủ nhà Thái Lan.
Tại lượt trận thứ 3, ĐT Futsal Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Futsal Afghanistan. Đây là đội được nghỉ ở lượt trận đầu tiên và đã thua ĐT Futsal Thái Lan 1-6 ở lượt trận thứ 2 của giải Continental Futsal Championship.
Xin chào quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá giữa ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Afghanistan thuộc lượt trận 3 giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026 diễn ra vào 20h30 tối 3/8 tại nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan.
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