Trực tiếp Hà Lan 0-0 Morocco: Verbuggen liên tiếp cứu thua xuất thần
Thứ Ba, 08:32, 30/06/2026
VOV.VN - Trực tiếp Hà Lan vs Morocco vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 8h ngày 30/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Monterrey.
08:33
32': Nỗ lực bất thành!!! Hà Lan kiên nhẫn cầm bóng, thực hiện những pha phối hợp nhằm kéo dãn hàng phòng ngự đối phương nhưng Morocco đã chặn đứng đường chuyền quyết định để Summerville thoát xuống.
08:29
26': Căng thẳng!!! HLV Ronald Koeman phản ứng dữ dội khi trung vệ Van Hecke bị đau sau pha tranh chấp quyết liệt quá mức cần thiết của đối phương.
08:21
20': CƠ HỘI CỦA MOROCCO!!! Hakimi tung cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Verbuggen phải bay người hết cỡ để cản phá.
08:20
19': CỨU THUA XUẤT SẮC!!! Thủ môn Verbuggen phản xạ xuất thần để cứu Hà Lan thoát thua trước cú đánh đầu cận thành của Brahim Diaz trong tình huống phạt góc.
08:16
15': KHÔNG VÀO!!! Summerville chạy chỗ đón đường chuyền dài vượt tuyến rồi căng ngang nhưng hậu vệ Morocco phá bóng trước khi Brobbey kịp dứt điểm.
08:11
9': Căng thẳng!!! Van Hecke và Saibari lời qua tiếng lại sau pha tranh chấp quyết liệt khiến trọng tài phải cắt còi để nhắc nhở. Trước đó, cầu thủ đôi bên liên tục có những pha va chạm khiến trận đấu trở nên nóng hơn.
08:06
5': Nhập cuộc thận trọng!!! Hà Lan và Morocco duy trì cự ly đội hình kín kẽ, bóp nghẹt mọi khoảng trống trên sân sau tiếng còi khai cuộc.
08:00
Trận đấu bắt đầu!!! Hà Lan giao bóng
07:15
Đội hình xuất phát: HLV Ronald Koeman gây bất ngờ khi thay đổi đội hình Hà Lan từ 4-3-3 như ở vòng bảng sang 3-4-3, trung vệ Ake được tăng cường cho hàng phòng ngự trong khi tiền vệ Reijnders ngồi dự bị.
Hà Lan (3-4-3): Verbuggen; Van Hecke, Van Dijk, Aké; Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Dumfries; Summerville, Brobbey, Gakpo
Morocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazroui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim, Ounahi, El Khannous; Saibari
20:53
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa Hà Lan và Morocco tại vòng 32 đội sẽ diễn ra lúc 8h sáng 30/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Monterrey ở Mexico.
“Cơn lốc màu da cam” đã trình diễn bộ mặt tích cực ở vòng bảng. Hà Lan lần lượt hòa Nhật Bản 2-2, thắng Thụy Điển 5-1 và thắng Tunisia 3-1 để đứng nhất bảng F với 7 điểm. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Ronald Koeman đã trình diễn lối chơi bùng nổ và khát khao đáng gờm tại World Cup 2026.
Đặc biệt, Hà Lan đang sở hữu bộ 3 tấn công lợi hại là Cody Gakpo - Brian Brobbey - Doyell Malen. Hàng tấn công có phong độ cao cũng khỏa lấp phong độ đáng ngại của hàng phòng ngự Hà Lan, trong bối cảnh họ đã để thủng lưới ở cả 3 trận đấu vòng bảng.
Dù Hà Lan có tham vọng lớn tại World Cup 2026 và sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ danh tiếng hơn, nhưng Morocco là đội bóng không dễ bị đánh bại. Sau kỳ tích hạng tư World Cup 2022, đội bóng châu Phi tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 và thắng Haiti 4-2 để đứng nhì bảng C tại giải năm nay.
Theo tính toán của Opta, Hà Lan có 47,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng trận trong thời gian thi đấu chính thức của Morocco là 25%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 27,4%.
Trực tiếp Hà Lan vs Morocco vòng 32 đội World Cup 2026
VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 29-6 có những nội dung chính sau đây: Ronaldo chịu án phạt “lạ” trước vòng 32 đội; Nhật Bản muốn viết lại lịch sử trước Brazil; HLV Hong Myung Bo từ chức sau khi Hàn Quốc bị loại sớm…
VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 29-6 có những nội dung chính sau đây: Ronaldo chịu án phạt “lạ” trước vòng 32 đội; Nhật Bản muốn viết lại lịch sử trước Brazil; HLV Hong Myung Bo từ chức sau khi Hàn Quốc bị loại sớm…