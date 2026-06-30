Trực tiếp Hà Lan 1-1 Morocco: Bàn gỡ hòa ở phút bù giờ
VOV.VN - Trực tiếp Hà Lan vs Morocco vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 8h ngày 30/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Monterrey.
95': Không được!!! Hà Lan treo bóng vào vòng cấm cho Weghorst không chiến nhưng thủ môn Bounou đã bắt bài.
Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!!! Hà Lan giao bóng
Hiệp 2 kết thúc!!! Hà Lan và Morocco sẽ bước vào hiệp phụ sau khi hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.
90'+5: Phút giây nghẹt thở!!! Weghorst đánh đầu làm tường, Summerville băng vào vòng cấm định tung cú sút nhưng Mazraoui lùi về chắn bóng cứu Morocco thoát hiểm.
90'+1: VÀO!!! Morocco 1-1 Hà Lan
Diop bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan sau quả tạt từ cánh trái của Talbi, gỡ hòa cho Morocco.
85': Morocco quyết tâm tìm bàn gỡ!!! Đội bóng châu Phi đẩy cao đội hình nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự rất chắc chắn của Hà Lan.
79': Morocco thay người!!! El Mourabet, Yassine vào sân thế chỗ Bouaddi, Brahim Diaz.
72': VÀO!!! Hà Lan 1-0 Morocco
Weghorst đánh đầu làm tường, Summerville thoát xuống rồi căng ngang, Gakpo ập vào dứt điểm tung lưới Morocco. Gakpo đã bật khóc với ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan. Tiền đạo này vừa trải qua biến cố đau lòng khi mất con chưa chào đời, nhưng vẫn quyết định ở lại thi đấu cho Hà Lan tại World Cup 2026.
70': Hà Lan thay người!!! Weghorst, Koopmeiners vào thay Brobbey, Ake. Hà Lan cũng chuyển đội hình từ 3-4-3 sang 4-3-3.
63': Sức ép dồn dập!!! Morocco liên tiếp có 4 quả phạt góc nhưng hàng thủ Hà Lan đã đứng vững sau những giây phút hỗn loạn trước khung thành.
58': Nguy hiểm!!! Bóng đập chân hậu vệ Hà Lan đổi hướng sau cú sút xa của El Khannouss nhưng thủ môn Verbruggen kịp đổ người cứu thua.
52': KHUNG THÀNH HÀ LAN RUNG CHUYỂN!!! Hakimi phá bẫy việt vị rồi tung cú sút như búa bổ từ góc hẹp đưa bóng dội xà ngang.
49': Morocco đáp trả!!! Các cầu thủ Morocco phối hợp nhịp nhàng trước khi trả ngược về tuyến hai để Bouaddi băng lên dứt điểm chệch mục tiêu.
48': Hà Lan dứt điểm!!! Van Dijk lên tham gia tấn công trong tình huống đá phạt nhưng pha đánh đầu không thắng được thủ môn Bounou.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Morocco giao bóng
Hiệp 1 kết thúc!!! Hà Lan và Morocco bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
45'+6: HÀ LAN THOÁT BÀN THUA TRÔNG THẤY!!! Saibari dứt điểm hụt trong gang tấc sau khi pha phối hợp đá phạt của Morocco đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Hà Lan.
45'+4: Bỏ lỡ đáng tiếc!!! Morocco đoạt bóng bên phần sân Hà Lan rồi tạo ra thời cơ dứt điểm ở vị trí trống trải. Tuy nhiên, cú sút của Ounahi đưa bóng đi vọt xà ngang.
45'+3: Sai lầm!!! Gakpo chuyền hỏng bên phần sân Hà Lan giúp Morocco bất ngờ có thời cơ tấn công. Đáng tiếc, Saibari lại đỡ bóng hụt khi xâm nhập vòng cấm.
43': KHÔNG VÀO!!! Van De Ven tung cú "nã đại bác" nhưng thủ môn Bounou bay người cản phá đẹp mắt.
41': Trận đấu trở lại!!! Van Hecke có thể tiếp tục thi đấu sau khi được băng bó. Trung vệ này ghi dấu ấn với đường chuyền vượt tuyến hướng đến vị trí của Summerville nhưng bị hàng thủ Morocco ngăn chặn.
38': Trận đấu bị gián đoạn!!! Van Hecke bị đổ máu ở vùng đầu và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế.
35': Morocco thót tim!!! Trọng tài có động thái trao đổi với tổ VAR để xem bóng có chạm tay Bouaddi trong vòng cấm hay không. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng là không lỗi của cầu thủ Morocco.
32': Nỗ lực bất thành!!! Hà Lan kiên nhẫn cầm bóng, thực hiện những pha phối hợp nhằm kéo dãn hàng phòng ngự đối phương nhưng Morocco đã chặn đứng đường chuyền quyết định để Summerville thoát xuống.
26': Căng thẳng!!! HLV Ronald Koeman phản ứng dữ dội khi trung vệ Van Hecke bị đau sau pha tranh chấp quyết liệt quá mức cần thiết của đối phương.
20': CƠ HỘI CỦA MOROCCO!!! Hakimi tung cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Verbuggen phải bay người hết cỡ để cản phá.
19': CỨU THUA XUẤT SẮC!!! Thủ môn Verbuggen phản xạ xuất thần để cứu Hà Lan thoát thua trước cú đánh đầu cận thành của Brahim Diaz trong tình huống phạt góc.
15': KHÔNG VÀO!!! Summerville chạy chỗ đón đường chuyền dài vượt tuyến rồi căng ngang nhưng hậu vệ Morocco phá bóng trước khi Brobbey kịp dứt điểm.
9': Căng thẳng!!! Van Hecke và Saibari lời qua tiếng lại sau pha tranh chấp quyết liệt khiến trọng tài phải cắt còi để nhắc nhở. Trước đó, cầu thủ đôi bên liên tục có những pha va chạm khiến trận đấu trở nên nóng hơn.
5': Nhập cuộc thận trọng!!! Hà Lan và Morocco duy trì cự ly đội hình kín kẽ, bóp nghẹt mọi khoảng trống trên sân sau tiếng còi khai cuộc.
Trận đấu bắt đầu!!! Hà Lan giao bóng
Đội hình xuất phát: HLV Ronald Koeman gây bất ngờ khi thay đổi đội hình Hà Lan từ 4-3-3 như ở vòng bảng sang 3-4-3, trung vệ Ake được tăng cường cho hàng phòng ngự trong khi tiền vệ Reijnders ngồi dự bị.
Hà Lan (3-4-3): Verbuggen; Van Hecke, Van Dijk, Aké; Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Dumfries; Summerville, Brobbey, Gakpo
Morocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazroui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim, Ounahi, El Khannous; Saibari
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa Hà Lan và Morocco tại vòng 32 đội sẽ diễn ra lúc 8h sáng 30/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Monterrey ở Mexico.
“Cơn lốc màu da cam” đã trình diễn bộ mặt tích cực ở vòng bảng. Hà Lan lần lượt hòa Nhật Bản 2-2, thắng Thụy Điển 5-1 và thắng Tunisia 3-1 để đứng nhất bảng F với 7 điểm. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Ronald Koeman đã trình diễn lối chơi bùng nổ và khát khao đáng gờm tại World Cup 2026.
Đặc biệt, Hà Lan đang sở hữu bộ 3 tấn công lợi hại là Cody Gakpo - Brian Brobbey - Doyell Malen. Hàng tấn công có phong độ cao cũng khỏa lấp phong độ đáng ngại của hàng phòng ngự Hà Lan, trong bối cảnh họ đã để thủng lưới ở cả 3 trận đấu vòng bảng.
Dù Hà Lan có tham vọng lớn tại World Cup 2026 và sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ danh tiếng hơn, nhưng Morocco là đội bóng không dễ bị đánh bại. Sau kỳ tích hạng tư World Cup 2022, đội bóng châu Phi tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 và thắng Haiti 4-2 để đứng nhì bảng C tại giải năm nay.
Theo tính toán của Opta, Hà Lan có 47,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng trận trong thời gian thi đấu chính thức của Morocco là 25%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 27,4%.
Trực tiếp Hà Lan vs Morocco vòng 32 đội World Cup 2026
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: ĐT Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6: ĐT Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu và phải dừng bước từ vòng 32 đội.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30-6: Brazil ngược dòng kịch tính loại Nhật Bản
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30-6: Brazil ngược dòng kịch tính loại Nhật Bản nhờ pha lập công ở phút 90'+6 của hiệp hai trên sân vận động Houston ở bang Texas, Mỹ.