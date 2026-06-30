English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trực tiếp Hà Lan 1-1 Morocco: Loạt sút luân lưu cân não

Thứ Ba, 10:39, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Hà Lan vs Morocco vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 8h ngày 30/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Monterrey.

10:51

Lượt sút thứ tư: Hà Lan 2-2 Morocco

Timber sút bóng ra ngoài sau khi bị thủ môn Bounou gây áp lực tâm lý. Hakimi bỏ lỡ cơ hội đưa Morocco vượt lên khi sút bóng dội cột dọc.

10:50

Lượt sút thứ ba: Hà Lan 2-2 Morocco

Weghorst tung cú sút quyết đoán vào góc cao bên trái khiến thủ môn Bounou đoán đúng hướng cũng không thể cản phá. Sau đó, thủ môn Verbruggen cũng đoán đúng hướng sút về góc phải khung thành của Talbi nhưng vẫn phải chịu thua.

10:48

Lượt sút thứ hai: Hà Lan 1-1 Morocco

Kluivert đánh lừa thủ môn Bounou nhưng lại đưa bóng tìm đến cột dọc. Rahimi may mắn thực hiện thành công cú đá 11m khi thủ môn Verbruggen đoán đúng hướng nhưng bóng lại đập chân thủ môn này đi vào lưới.

10:46

Lượt sút đầu tiên: Hà Lan 1-0 Morocco

Koopmeiners lạnh lùng găm bóng vào góc phải khung thành, thủ môn Bounou đoán đúng hướng nhưng không thể cản phá.

El Aynaoui sút bóng dội xà ngang dù đánh lừa được thủ môn Hà Lan.

10:40

Hiệp phụ thứ hai kết thúc!!! Hà Lan và Morocco sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu.

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 1
Hà Lan và Morocco bất phân thắng bại trong 120 phút thi đấu. (Ảnh: Reuters)
10:38

120': Không được!!! Hakimi không theo kịp đường chuyền dài vượt tuyến. Trong khi đó, Saibari đã bị đổ máu và phải thay áo.

10:34

115': Hà Lan tạm thời thi đấu với 10 người trên sân!!! Summerville bị đau và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Morocco vẫn ép sân trong hiệp phụ thứ hai nhưng cũng không dám mạo hiểm đẩy cao tốc độ.

10:30

113': Tác giả bàn mở tỷ số rời sân!!! Gakpo bị đau và ra dấu xin thay người. Hà Lan đưa Kluivert vào thế chỗ.

10:27

109': Hà Lan gia cố tuyến giữa!!! De Roon vào thế chỗ De Jong.

10:23

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu!!! Morocco giao bóng

10:19

Hiệp phụ thứ nhất kết thúc!!! Hà Lan và Morocco giữ vững tỷ số hòa 1-1.

10:17

102': Morocco ép sân!!! Đội bóng châu Phi tỏ ra nhỉnh hơn về thể lực và tinh thần trong hiệp phụ. Họ chủ động đẩy cao đội hình và triển khai những pha phối hợp nhằm kéo dãn khối phòng ngự lùi sâu của Hà Lan. 

10:11

97': BỎ LỠ KHÓ TIN!!! Rahimi bình tĩnh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Hà Lan nhưng lại không thắng được thủ môn Verbruggen trong pha đối mặt.

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 2
Thủ môn Verbruggen cứu thua ngoạn mục trước cú sút ở cự ly gần của Rahimi. (Ảnh: Reuters)
10:08

95': Không được!!! Hà Lan treo bóng vào vòng cấm cho Weghorst không chiến nhưng thủ môn Bounou đã bắt bài.

10:04

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!!! Hà Lan giao bóng

09:59

Hiệp 2 kết thúc!!! Hà Lan và Morocco sẽ bước vào hiệp phụ sau khi hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.

09:59

90'+5: Phút giây nghẹt thở!!! Weghorst đánh đầu làm tường, Summerville băng vào vòng cấm định tung cú sút nhưng Mazraoui lùi về chắn bóng cứu Morocco thoát hiểm.

09:52

90'+1: VÀO!!! Morocco 1-1 Hà Lan

Diop bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan sau quả tạt từ cánh trái của Talbi, gỡ hòa cho Morocco.

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 3
Diop đánh đầu tung lưới Hà Lan. (Ảnh: Reuters)
truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 4
Các cầu thủ Morocco ăn mừng cuống nhiệt khi đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. (Ảnh: Reuters)
09:49

85': Morocco quyết tâm tìm bàn gỡ!!! Đội bóng châu Phi đẩy cao đội hình nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự rất chắc chắn của Hà Lan.

09:44

79': Morocco thay người!!! El Mourabet, Yassine vào sân thế chỗ Bouaddi, Brahim Diaz.

09:34

72': VÀO!!! Hà Lan 1-0 Morocco

Weghorst đánh đầu làm tường, Summerville thoát xuống rồi căng ngang, Gakpo ập vào dứt điểm tung lưới Morocco. Gakpo đã bật khóc với ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan. Tiền đạo này vừa trải qua biến cố đau lòng khi mất con chưa chào đời, nhưng vẫn quyết định ở lại thi đấu cho Hà Lan tại World Cup 2026.

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 5
Gakpo va chạm với thủ môn Bounou khi chọc thủng lưới Morocco. (Ảnh: Reuters)
truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 6
Gakpo gục xuống sân khóc sau khi ghi bàn. (Ảnh: Reuters)
truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 7
Gakpo có bàn thắng đầy cảm xúc. (Ảnh: Reuters)
09:33

70': Hà Lan thay người!!! Weghorst, Koopmeiners vào thay Brobbey, Ake. Hà Lan cũng chuyển đội hình từ 3-4-3 sang 4-3-3.

09:25

63': Sức ép dồn dập!!! Morocco liên tiếp có 4 quả phạt góc nhưng hàng thủ Hà Lan đã đứng vững sau những giây phút hỗn loạn trước khung thành.

09:21

58': Nguy hiểm!!! Bóng đập chân hậu vệ Hà Lan đổi hướng sau cú sút xa của El Khannouss nhưng thủ môn Verbruggen kịp đổ người cứu thua.

09:14

52': KHUNG THÀNH HÀ LAN RUNG CHUYỂN!!! Hakimi phá bẫy việt vị rồi tung cú sút như búa bổ từ góc hẹp đưa bóng dội xà ngang.

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 8
Hakimi suýt ghi bàn mở tỷ số. (Ảnh: AP)
09:12

49': Morocco đáp trả!!! Các cầu thủ Morocco phối hợp nhịp nhàng trước khi trả ngược về tuyến hai để Bouaddi băng lên dứt điểm chệch mục tiêu.

09:10

48': Hà Lan dứt điểm!!! Van Dijk lên tham gia tấn công trong tình huống đá phạt nhưng pha đánh đầu không thắng được thủ môn Bounou.

09:07

Hiệp 2 bắt đầu!!! Morocco giao bóng

08:52

Hiệp 1 kết thúc!!! Hà Lan và Morocco bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

08:51

45'+6: HÀ LAN THOÁT BÀN THUA TRÔNG THẤY!!! Saibari dứt điểm hụt trong gang tấc sau khi pha phối hợp đá phạt của Morocco đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Hà Lan.

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 9
Sự tiếc nuối của Saibari. (Ảnh: Reuters)
08:49

45'+4: Bỏ lỡ đáng tiếc!!! Morocco đoạt bóng bên phần sân Hà Lan rồi tạo ra thời cơ dứt điểm ở vị trí trống trải. Tuy nhiên, cú sút của Ounahi đưa bóng đi vọt xà ngang.

08:48

45'+3: Sai lầm!!! Gakpo chuyền hỏng bên phần sân Hà Lan giúp Morocco bất ngờ có thời cơ tấn công. Đáng tiếc, Saibari lại đỡ bóng hụt khi xâm nhập vòng cấm.

08:44

43': KHÔNG VÀO!!! Van De Ven tung cú "nã đại bác" nhưng thủ môn Bounou bay người cản phá đẹp mắt.

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 10
Thủ môn Bounou bay người cứu thua. (Ảnh: Reuters)
08:42

41': Trận đấu trở lại!!! Van Hecke có thể tiếp tục thi đấu sau khi được băng bó. Trung vệ này ghi dấu ấn với đường chuyền vượt tuyến hướng đến vị trí của Summerville nhưng bị hàng thủ Morocco ngăn chặn.

08:38

38': Trận đấu bị gián đoạn!!! Van Hecke bị đổ máu ở vùng đầu và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. 

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 11
Đội ngũ y tế xử lý vết thương của Van Hecke. (Ảnh: Reuters)
08:36

35': Morocco thót tim!!! Trọng tài có động thái trao đổi với tổ VAR để xem bóng có chạm tay Bouaddi trong vòng cấm hay không. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng là không lỗi của cầu thủ Morocco.

08:33

32': Nỗ lực bất thành!!! Hà Lan kiên nhẫn cầm bóng, thực hiện những pha phối hợp nhằm kéo dãn hàng phòng ngự đối phương nhưng Morocco đã chặn đứng đường chuyền quyết định để Summerville thoát xuống.

08:29

26': Căng thẳng!!! HLV Ronald Koeman phản ứng dữ dội khi trung vệ Van Hecke bị đau sau pha tranh chấp quyết liệt quá mức cần thiết của đối phương.

08:21

20': CƠ HỘI CỦA MOROCCO!!! Hakimi tung cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Verbuggen phải bay người hết cỡ để cản phá.

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 12
Thủ môn Verbuggen liên tiếp có 2 pha cứu thua xuất sắc. (Ảnh: Reuters)
08:20

19': CỨU THUA XUẤT SẮC!!! Thủ môn Verbuggen phản xạ xuất thần để cứu Hà Lan thoát thua trước cú đánh đầu cận thành của Brahim Diaz trong tình huống phạt góc.

08:16

15': KHÔNG VÀO!!! Summerville chạy chỗ đón đường chuyền dài vượt tuyến rồi căng ngang nhưng hậu vệ Morocco phá bóng trước khi Brobbey kịp dứt điểm.

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 13
Brobbey không thể dứt điểm trước sự lăn xả của hàng thủ Morocco. (Ảnh: Reuters)
08:11

9': Căng thẳng!!! Van Hecke và Saibari lời qua tiếng lại sau pha tranh chấp quyết liệt khiến trọng tài phải cắt còi để nhắc nhở. Trước đó, cầu thủ đôi bên liên tục có những pha va chạm khiến trận đấu trở nên nóng hơn.

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 14
Van Hecke và Saibari nổi nóng sau pha va chạm. (Ảnh: Reuters)
08:06

5': Nhập cuộc thận trọng!!! Hà Lan và Morocco duy trì cự ly đội hình kín kẽ, bóp nghẹt mọi khoảng trống trên sân sau tiếng còi khai cuộc.

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 15
Cầu thủ đôi bên tranh chấp nảy lửa. (Ảnh: Reuters)
08:00

Trận đấu bắt đầu!!! Hà Lan giao bóng

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 16
Khoảnh khắc bắt đầu trận đấu. (Ảnh: Reuters)
truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 17
Hà Lan ra sân trong trang phục màu cam. (Ảnh: AP)
truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 18
Morocco sử dụng áo đấu màu trắng. (Ảnh: AP)
truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 19
Quang cảnh sân vận động Monterrey. (Ảnh: Reuters)
07:15

Đội hình xuất phát: HLV Ronald Koeman gây bất ngờ khi thay đổi đội hình Hà Lan từ 4-3-3 như ở vòng bảng sang 3-4-3, trung vệ Ake được tăng cường cho hàng phòng ngự trong khi tiền vệ Reijnders ngồi dự bị.

Hà Lan (3-4-3): Verbuggen; Van Hecke, Van Dijk, Aké; Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Dumfries; Summerville, Brobbey, Gakpo

Morocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazroui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim, Ounahi, El Khannous; Saibari

truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 20
Các cầu thủ Hà Lan tới sân. (Ảnh: AP)
truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 21
Các cầu thủ Morocco tới sân. (Ảnh: AP)
truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 22
CĐV trên khán đài sân Monterrey. (Ảnh: AP)
20:53
truc tiep ha lan 1-1 morocco loat sut luan luu can nao hinh anh 24

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa Hà Lan và Morocco tại vòng 32 đội sẽ diễn ra lúc 8h sáng 30/6 (giờ Việt Nam)  trên sân vận động Monterrey ở Mexico.

“Cơn lốc màu da cam” đã trình diễn bộ mặt tích cực ở vòng bảng. Hà Lan lần lượt hòa Nhật Bản 2-2, thắng Thụy Điển 5-1 và thắng Tunisia 3-1 để đứng nhất bảng F với 7 điểm. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Ronald Koeman đã trình diễn lối chơi bùng nổ và khát khao đáng gờm tại World Cup 2026.

Đặc biệt, Hà Lan đang sở hữu bộ 3 tấn công lợi hại là Cody Gakpo - Brian Brobbey - Doyell Malen. Hàng tấn công có phong độ cao cũng khỏa lấp phong độ đáng ngại của hàng phòng ngự Hà Lan, trong bối cảnh họ đã để thủng lưới ở cả 3 trận đấu vòng bảng.

Dù Hà Lan có tham vọng lớn tại World Cup 2026 và sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ danh tiếng hơn, nhưng Morocco là đội bóng không dễ bị đánh bại. Sau kỳ tích hạng tư World Cup 2022, đội bóng châu Phi tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 và thắng Haiti 4-2 để đứng nhì bảng C tại giải năm nay.

Theo tính toán của Opta,  Hà Lan có 47,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng trận trong thời gian thi đấu chính thức của Morocco là 25%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 27,4%.

 

 

Trực tiếp Hà Lan vs Morocco vòng 32 đội World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Hà Lan vs Morocco World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Hà Lan vs Morocco World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Hà Lan vs Morocco thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 08h00 ngày 30/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Hà Lan vs Morocco World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Hà Lan vs Morocco World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Hà Lan vs Morocco thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 08h00 ngày 30/6.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng Tunisia, vào vòng 32 đội
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng Tunisia, vào vòng 32 đội

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng dễ Tunisia 3-1 để giành vé vào vòng 32 đội với tư cách đội nhất bảng F.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng Tunisia, vào vòng 32 đội

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng Tunisia, vào vòng 32 đội

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng dễ Tunisia 3-1 để giành vé vào vòng 32 đội với tư cách đội nhất bảng F.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Morocco thắng Haiti, vào vòng 32 đội
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Morocco thắng Haiti, vào vòng 32 đội

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Morocco thắng Haiti 4-2 và vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng C.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Morocco thắng Haiti, vào vòng 32 đội

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Morocco thắng Haiti, vào vòng 32 đội

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Morocco thắng Haiti 4-2 và vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng C.

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 29-6: Ronaldo chịu án phạt "lạ" trước vòng 32 đội
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 29-6: Ronaldo chịu án phạt "lạ" trước vòng 32 đội

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 29-6 có những nội dung chính sau đây: Ronaldo chịu án phạt “lạ” trước vòng 32 đội; Nhật Bản muốn viết lại lịch sử trước Brazil; HLV Hong Myung Bo từ chức sau khi Hàn Quốc bị loại sớm…

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 29-6: Ronaldo chịu án phạt "lạ" trước vòng 32 đội

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 29-6: Ronaldo chịu án phạt "lạ" trước vòng 32 đội

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 29-6 có những nội dung chính sau đây: Ronaldo chịu án phạt “lạ” trước vòng 32 đội; Nhật Bản muốn viết lại lịch sử trước Brazil; HLV Hong Myung Bo từ chức sau khi Hàn Quốc bị loại sớm…

ĐT Saudi Arabia thất bại ở World Cup 2026, Chủ tịch LĐBĐ từ chức
ĐT Saudi Arabia thất bại ở World Cup 2026, Chủ tịch LĐBĐ từ chức

VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia từ chức, nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của đội tuyển nước này tại vòng bảng World Cup 2026.

ĐT Saudi Arabia thất bại ở World Cup 2026, Chủ tịch LĐBĐ từ chức

ĐT Saudi Arabia thất bại ở World Cup 2026, Chủ tịch LĐBĐ từ chức

VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia từ chức, nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của đội tuyển nước này tại vòng bảng World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế