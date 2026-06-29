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Trực tiếp Hà Lan vs Morocco vòng 32 đội World Cup 2026: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Thứ Hai, 21:01, 29/06/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Hà Lan vs Morocco vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 8h ngày 30/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Monterrey.

20:53
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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa Hà Lan và Morocco tại vòng 32 đội sẽ diễn ra lúc 8h sáng 30/6 (giờ Việt Nam)  trên sân vận động Monterrey ở Mexico.

“Cơn lốc màu da cam” đã trình diễn bộ mặt tích cực ở vòng bảng. Hà Lan lần lượt hòa Nhật Bản 2-2, thắng Thụy Điển 5-1 và thắng Tunisia 3-1 để đứng nhất bảng F với 7 điểm. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Ronald Koeman đã trình diễn lối chơi bùng nổ và khát khao đáng gờm tại World Cup 2026.

Đặc biệt, Hà Lan đang sở hữu bộ 3 tấn công lợi hại là Cody Gakpo - Brian Brobbey - Doyell Malen. Hàng tấn công có phong độ cao cũng khỏa lấp phong độ đáng ngại của hàng phòng ngự Hà Lan, trong bối cảnh họ đã để thủng lưới ở cả 3 trận đấu vòng bảng.

Dù Hà Lan có tham vọng lớn tại World Cup 2026 và sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ danh tiếng hơn, nhưng Morocco là đội bóng không dễ bị đánh bại. Sau kỳ tích hạng tư World Cup 2022, đội bóng châu Phi tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 và thắng Haiti 4-2 để đứng nhì bảng C tại giải năm nay.

Theo tính toán của Opta,  Hà Lan có 47,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng trận trong thời gian thi đấu chính thức của Morocco là 25%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 27,4%.

 

 

Trực tiếp Hà Lan vs Morocco vòng 32 đội World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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