English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TRỰC TIẾP: Họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Singapore tại ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 09:42, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026 với sự tham dự của HLV HLV Kim Sang Sik, HLV Gavin Lee cùng đại diện cầu thủ hai đội.

trUc tiEp hop bao truoc tran dau Dt viet nam - Dt singapore tai asean cup 2026 hinh anh 1
HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Hoài Thương)

Ở lượt trận thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 31/7. Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có 3 điểm, kém đối thủ 3 điểm. Nếu giành chiến thắng trước ĐT Singapore, ĐT Việt Nam có thể chiếm lại ngôi đầu, nếu như ĐT Indonesia không thắng quá đậm ĐT Timor Leste.

Theo kế hoạch, vào trưa 30/7, HLV Kim Sang Sik và HLV Gavin Lee cùng đại diện cầu thủ ĐT Việt Nam và ĐT Singapore sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu.

09:29
trUc tiEp hop bao truoc tran dau Dt viet nam - Dt singapore tai asean cup 2026 hinh anh 2
ĐT Việt Nam tập luyện vào chiều 29/7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. (Ảnh: Hoài Thương)

Sau trận ra quân thắng Timor Leste 7-0 ngày ra quân hôm 24/7, ĐT Việt Nam có gần 1 tuần để hồi phục và chuẩn bị cho trận gặp ĐT Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, trong những ngày qua, HLV Kim Sang Sik đã có những phương thức đặc biệt để giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Theo đó, trong 2 ngày 27 và 28/7, ĐT Việt Nam đã tập luyện trên sân Mỹ Đình trong điều kiện đóng cửa hoàn toàn với giới truyền thông. Các phóng viên không được phép tác nghiệp, phỏng vấn cầu thủ và cũng không được ghi hình buổi tập của đội. 

trUc tiEp hop bao truoc tran dau Dt viet nam - Dt singapore tai asean cup 2026 hinh anh 3
Nguyễn Tài Lộc bình phục chấn thương và được kỳ vọng sẽ cùng ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Singapore. (Ảnh: Hoài Thương)

Ở buổi tập ngày 29/7, ĐT Việt Nam mới cho phép giới truyền thông trở lại tác nghiệp. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam không còn cầu thủ nào phải tập riêng vì chấn thương. Toàn đội cũng cho thấy tinh thần thoải mái và tự tin trươc cuộc tiếp đón ĐT Singapore.

Theo ghi nhận vào chiều 29/7, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì cường độ vận động cao và tập trung hoàn thiện các nội dung về tổ chức lối chơi, chuyển đổi trạng thái và phối hợp chiến thuật ở cả tấn công lẫn phòng ngự. 

Dự kiến, ĐT Việt Nam và ĐT Singapore sẽ có các buổi tập làm quen với sân vận động Mỹ Đình vào tối 30/7 trước khi thi đấu vào tối 31/7.

Xem ASEAN Huyndai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội hình ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 có ai từng ghi bàn trước ĐT Singapore?
Đội hình ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 có ai từng ghi bàn trước ĐT Singapore?

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son là cầu thủ duy nhất trong đội hình ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 từng ghi bàn vào lưới ĐT Singapore.

Đội hình ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 có ai từng ghi bàn trước ĐT Singapore?

Đội hình ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 có ai từng ghi bàn trước ĐT Singapore?

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son là cầu thủ duy nhất trong đội hình ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 từng ghi bàn vào lưới ĐT Singapore.

Lịch sử đối đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore trước cuộc đọ sức ở ASEAN Cup 2026
Lịch sử đối đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore trước cuộc đọ sức ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam đang có chuỗi 16 trận bất bại kéo dài 28 năm trước khi bước vào cuộc tiếp đón ĐT Singapore tại ASEAN Cup 2026.

Lịch sử đối đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore trước cuộc đọ sức ở ASEAN Cup 2026

Lịch sử đối đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore trước cuộc đọ sức ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam đang có chuỗi 16 trận bất bại kéo dài 28 năm trước khi bước vào cuộc tiếp đón ĐT Singapore tại ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam nhận tin vui trước trận gặp ĐT Singapore ở ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam nhận tin vui trước trận gặp ĐT Singapore ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận tin vui trước trận gặp ĐT Singapore ở ASEAN Cup khi không còn cầu thủ nào phải tập riêng vì chấn thương.

ĐT Việt Nam nhận tin vui trước trận gặp ĐT Singapore ở ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam nhận tin vui trước trận gặp ĐT Singapore ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận tin vui trước trận gặp ĐT Singapore ở ASEAN Cup khi không còn cầu thủ nào phải tập riêng vì chấn thương.

ĐT Indonesia có động thái quan trọng trước trận quyết đấu ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup
ĐT Indonesia có động thái quan trọng trước trận quyết đấu ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup

VOV.VN - ĐT Indonesia có động thái quan trọng trước trận quyết đấu ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 khi HLV John Herdman vẫn tiếp tục chờ đợi vào khả năng tiền vệ Justin Hubner sẽ tham dự.

ĐT Indonesia có động thái quan trọng trước trận quyết đấu ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup

ĐT Indonesia có động thái quan trọng trước trận quyết đấu ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup

VOV.VN - ĐT Indonesia có động thái quan trọng trước trận quyết đấu ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 khi HLV John Herdman vẫn tiếp tục chờ đợi vào khả năng tiền vệ Justin Hubner sẽ tham dự.

Xuân Son tiến sát hàng loạt kỷ lục cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup
Xuân Son tiến sát hàng loạt kỷ lục cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup

VOV.VN - Xuân Son sẽ tạo nên hàng loạt cột mốc mới cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup nếu tiếp tục ghi bàn tại giải đấu năm nay.

Xuân Son tiến sát hàng loạt kỷ lục cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup

Xuân Son tiến sát hàng loạt kỷ lục cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup

VOV.VN - Xuân Son sẽ tạo nên hàng loạt cột mốc mới cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup nếu tiếp tục ghi bàn tại giải đấu năm nay.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế