TRỰC TIẾP: Họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Singapore tại ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Trực tiếp họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026 với sự tham dự của HLV HLV Kim Sang Sik, HLV Gavin Lee cùng đại diện cầu thủ hai đội.
Ở lượt trận thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 31/7. Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có 3 điểm, kém đối thủ 3 điểm. Nếu giành chiến thắng trước ĐT Singapore, ĐT Việt Nam có thể chiếm lại ngôi đầu, nếu như ĐT Indonesia không thắng quá đậm ĐT Timor Leste.
Theo kế hoạch, vào trưa 30/7, HLV Kim Sang Sik và HLV Gavin Lee cùng đại diện cầu thủ ĐT Việt Nam và ĐT Singapore sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu.