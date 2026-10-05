Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

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Indonesia bước vào chung kết với khí thế ngút trời sau chiến thắng 9-2 trước Bangladesh, qua đó đoạt ngôi đầu bảng A từ tay Malaysia nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Tiền đạo Mitchell Baker đang nổi lên như một hiện tượng với 5 pha lập công. Anh cùng Ole Romeny và các nhân tố chạy cánh như Kevin Diks liên tục khoan phá hệ thống phòng ngự đối phương.

Indonesia thắng Bangladesh đầy kịch tính để vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Tử Bình)

Trái ngược với nhịp độ dồn dập của đối thủ, Thái Lan tiến vào chung kết bằng những bước đi toan tính và lạnh lùng. HLV Anthony Hudson sớm chốt vé đi tiếp sau hai trận thắng Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0.

Việc chủ động thay 9 trụ cột ở trận thủ tục gặp Philippines giúp các nhân tố then chốt như Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided hay Sarach Yooyen có nền tảng thể lực sung mãn nhất.

Trận thắng trước ĐT Việt Nam ở vòng bảng phác họa rõ lối chơi của bầy “Voi chiến” là phòng thủ khu vực chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình kiên nhẫn và tung đòn kết liễu từ các pha phản công hoặc sút xa.

Điểm nóng của trận đấu nằm ở cuộc chiến tâm lý. Sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà sẽ vũ khí tinh thần khổng lồ đẩy Indonesia lao lên phía trước. Tuy nhiên, nếu đội chủ nhà không tìm được bàn thắng trong hiệp một, sự kỳ vọng sẽ biến thành áp lực. Khi đội hình Indonesia dâng cao và bộc lộ khoảng trống, những tiền vệ lão luyện của Thái Lan sẽ lập tức chớp thời cơ.

Về mặt chiến thuật, nhiều khả năng HLV Anthony Hudson sẽ để Thái Lan thi đấu thực dụng như cách đã đá với Việt Nam, dùng hệ thống phòng ngự tổ chức để phong tỏa tầm hoạt động của Baker. Ngược lại, Indonesia phải duy trì tốc độ vây ráp liên tục và đặc biệt cẩn trọng trước những cú nã đại bác từ tuyến hai của Sarach Yooyen.

Thái Lan bất ngờ thua Philippines 1-2 ở lượt trận cuối vòng bảng. (Ảnh: Changsuek)

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, Chanathip cho biết: “Đây là lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup được tổ chức và được FIFA công nhận. Tôi cảm nhận rằng tất cả các đội đều mang đội hình mạnh nhất thực sự đến tranh tài.

Với tôi, ban huấn luyện và các đồng đội, điều quan trọng là chúng tôi muốn tạo nên lịch sử. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có thêm sự tự tin khi sau này có thể gặp Indonesia tại Asian Cup.

Tôi tin tất cả các cầu thủ đều rất tự tin và khao khát giành chiến thắng để tiếp thêm niềm tin cho chính mình, người hâm mộ Thái Lan, ban huấn luyện và cả những thế hệ cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển”.

Ở trận đấu chung kết, mọi sai lầm nhỏ nhất đều có thể trả giá nên kịch bản hai đội thi đấu giằng co trong 90 phút hoàn toàn có thể xảy ra, và chiếc cúp vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 rất có thể chỉ được định đoạt bằng một khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân.