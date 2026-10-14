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Trực tiếp Man City - PSG: Thử tài đương kim vô địch

Thứ Tư, 15:00, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Man City vs PSG trong khuôn khổ Champions League 2026/2027 diễn ra vào lúc 2h ngày 15/10.

18:33
18:33

 

17:56
truc tiep man city - psg thu tai duong kim vo dich hinh anh 2
17:55
truc tiep man city - psg thu tai duong kim vo dich hinh anh 4
17:55
 

 

14:15

Sau khi Pep Guardiola rời Etihad, Man City không còn được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch Champions League. Tuy nhiên, dưới thời HLV Enzo Maresca, đội bóng thành Manchester đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và sẵn sàng cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Man City khởi đầu ấn tượng khi toàn thắng 6 vòng đầu tiên tại Premier League. Ở Champions League, thầy trò Maresca cũng đánh bại Porto 2-0 trên sân khách. Tính cả chiến thắng 3-0 trước Liverpool cuối tuần qua, The Citizens đã nối dài chuỗi thắng lên 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

truc tiep man city - psg thu tai duong kim vo dich hinh anh 6

Những khoản đầu tư trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đang phát huy hiệu quả, giúp Man City cải thiện chất lượng đội hình và duy trì phong độ ổn định. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón PSG sẽ là phép thử quan trọng đối với tham vọng của Maresca.

PSG sẵn sàng thách thức Man City

PSG bước vào trận đấu với vị thế nhà đương kim vô địch Champions League. Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, đội bóng Pháp xây dựng lối chơi linh hoạt, kết hợp khả năng kiểm soát bóng với những pha tấn công tốc độ.

PSG khởi đầu mùa giải chưa thực sự suôn sẻ, nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ. Chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava ở trận ra quân Champions League cùng chuỗi thắng gần đây tại Ligue 1 cho thấy đội bóng Paris đang dần đạt trạng thái thi đấu tốt nhất.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến sự tự tin cho PSG. Trong 11 lần chạm trán các CLB Anh gần nhất tại cúp châu Âu, đội bóng Pháp bất bại với 8 chiến thắng và 3 trận hòa. Thành tích này cho thấy PSG có đủ bản lĩnh để đối đầu những đại diện hàng đầu của bóng đá Anh.

Etihad là điểm tựa của Man City

Man City có lợi thế sân nhà khi từng bất bại trong cả 4 lần tiếp đón PSG, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Phong độ hiện tại cũng giúp đội chủ sân Etihad có thêm cơ sở hướng tới một kết quả tích cực.

Dù vậy, PSG sở hữu tuyến giữa chất lượng với Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz. Trên hàng công, Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia mang đến tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tạo đột biến.

Man City đã giữ sạch lưới ở 4 trong 5 trận gần nhất, nhưng hàng phòng ngự vẫn phải đối mặt với sức ép lớn trước những phương án tấn công đa dạng của đối thủ.

Với phong độ cao và lợi thế sân nhà, Man City có cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, PSG đủ khả năng gây khó khăn cho đội chủ nhà. Đây được dự báo là màn so tài cân bằng, nơi khả năng kiểm soát tuyến giữa và tận dụng cơ hội có thể quyết định kết quả.

Trực tiếp Man City vs PSG trong khuôn khổ Champions League 2026/2027 diễn ra vào lúc 2h ngày 15/10. 

 

Trần Tiến/VOV.VN
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