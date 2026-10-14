Trực tiếp AS Roma - Real Madrid: Vinicius và Mbappe tỏa sáng?

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Real Madrid đang trải qua giai đoạn không dễ dàng, trong khi Vinicius Junior cũng chưa đạt phong độ tốt nhất. Sau khi lỡ Quả bóng vàng 2024, tiền đạo người Brazil liên tục đối mặt với áp lực và chưa tìm lại sự ổn định trong lối chơi.

Từ đầu mùa giải 2026-2027, Vinicius mới ghi 2 bàn sau 12 trận cho Real Madrid và đội tuyển Brazil. Ở trận thắng Villarreal 1-0 tại vòng 8 La Liga, anh vào sân trong hiệp hai nhưng không được công nhận bàn thắng sau khi trọng tài tham khảo VAR. Tình huống này cũng khiến Vinicius phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau trận đấu, tiền đạo người Brazil đã gửi lời xin lỗi ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ. Real Madrid cũng kháng cáo nhằm giảm nhẹ án phạt cho cầu thủ này.

Real Madrid thận trọng trước AS Roma

Trong bối cảnh Vinicius có nguy cơ vắng mặt ở các vòng đấu La Liga tiếp theo, Real Madrid cần tìm thêm phương án tấn công khi làm khách trên sân AS Roma.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa duy trì được sự ổn định từ đầu mùa. Những thất bại trước Betis và Atletico Madrid cho thấy Real vẫn gặp khó khăn trong các chuyến làm khách. Ngay cả sau chiến thắng trước Villarreal, khả năng kiểm soát thế trận và sức sáng tạo ở tuyến giữa vẫn là những vấn đề HLV Jose Mourinho cần cải thiện.

Ở chiều ngược lại, AS Roma đang thể hiện phong độ tích cực dưới thời HLV Gian Piero Gasperini. Đội bóng thủ đô Italia duy trì thành tích bất bại trên mọi đấu trường, đồng thời cho thấy sự cân bằng trong tổ chức tấn công và phòng ngự.

Gasperini cũng là đối thủ đáng gờm với Mourinho. Trong 10 lần đối đầu giữa hai nhà cầm quân, Gasperini thắng 2, hòa 3 và thua 5. Mourinho từng đánh giá đồng nghiệp người Italia là một trong những HLV khó đối phó nhất mà ông từng chạm trán.

Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, AS Roma có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực. Trong khi đó, Real Madrid cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tận dụng cơ hội nếu muốn giành chiến thắng tại Rome.