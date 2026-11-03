TRỰC TIẾP MU vs AS Roma: Quá khứ tươi đẹp gặp thực tế phũ phàng
VOV.VN - Trực tiếp MU vs AS Roma trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 03h00 ngày 4/11 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Old Trafford.
Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, MU sẽ tiếp đón AS Roma lúc 03h00 ngày 4/11 theo giờ Việt Nam.
Trong quá khứ MU từng 8 lần chạm trán AS Roma tại đấu trường châu Âu và sở hữu 5 chiến thắng, 1 trận hòa, 2 thất bại. Đặc biệt, Quỷ đỏ đã toàn thắng 3 lần tiếp đón Giallorossi trên sân Old Trafford.
Sân Old Trafford từng chứng kiến MU tạo nên chiến thắng để đời 7-1 trước AS Roma ở tứ kết Cúp C1 châu Âu hồi năm 2007. Trong trận đấu cách đây 19 năm, Michael Carrick từng lập cú đúp siêu phẩm vào lưới đại diện Serie A.
Tuy nhiên, quá khứ tươi đẹp của MU và cá nhân Michael Carrick trên cương vị cầu thủ đã lùi xa. Trước mắt, HLV Michael Carrick lúc này là thực tế ngột ngạt ở MU với lối chơi bạc nhược, tinh thần rệu rã và thành tích bết bát.
Quỷ đỏ đã trải qua 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (6 thua, 3 hòa) trên mọi đấu trường. Thậm chí, MU chỉ còn hơn nhóm xuống hạng ở Ngoại hạng Anh về hiệu số bàn thắng - bàn thua. Chiếc ghế nóng của HLV Michael Carrick đang lung lay dữ dội còn nội bộ MU liên tục vướng lùm xùm.
Trái ngược với MU, AS Roma đang thể hiện bộ mặt ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Gian Piero Gasperini và đang cạnh tranh chức vô địch Serie A mùa này. Với phong độ hiện tại, AS Roma thậm chí được đánh giá nhỉnh hơn MU và được kỳ vọng có thể "phá dớp" ở sân Old Trafford.