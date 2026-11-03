TRỰC TIẾP MU vs AS Roma: Quá khứ tươi đẹp gặp thực tế phũ phàng

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Thông tin lực lượng:

MU thiếu vắng tiền đạo Benjamin Sesko, tiền đạo Marcus Rashford, tiền vệ Manuel Ugarte, hậu vệ Patrick Dorgu và hậu vệ Luke Shaw vì chấn thương. Tuy nhiên, trung vệ Leny Yoro sẽ trở lại sau khi bị treo giò ở trận thua Como 1-4.

AS Roma không có sự phục vụ của tiền đạo Paulo Dybala, tiền vệ Lorenzo Pellegrini, tiền vệ Manu Koné và thủ môn Mile Svilar do chấn thương.

Phong độ ở Cúp C1 châu Âu 2026/2027:

MU đã khởi đầu hành trình tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027 bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Sabah. Tuy nhiên, thầy trò HLV Michael Carrick đã liên tiếp gây thất vọng khi thua Atletico Madrid 0-2 và Como 1-4 với những màn trình diễn bạc nhược. Hiện tại, Quỷ đỏ đang đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng với 3 điểm.

AS Roma đã lần lượt hòa Fenerbahce 1-1, thua Real Madrid 3-4 và thắng Bratislava 4-0. Đáng lưu ý, đại diện Serie A đã suýt gây địa chấn khi dẫn trước Real Madrid nhưng thua ngược đáng tiếc ở phút 90. Thầy trò HLV Gian Piero Gasperini hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.