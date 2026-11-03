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TRỰC TIẾP MU vs AS Roma: Quá khứ tươi đẹp gặp thực tế phũ phàng

Thứ Ba, 14:00, 03/11/2026
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VOV.VN - Trực tiếp MU vs AS Roma trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 03h00 ngày 4/11 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Old Trafford.

09:43
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Thông tin lực lượng:

MU thiếu vắng tiền đạo Benjamin Sesko, tiền đạo Marcus Rashford, tiền vệ Manuel Ugarte, hậu vệ Patrick Dorgu và hậu vệ Luke Shaw vì chấn thương. Tuy nhiên, trung vệ Leny Yoro sẽ trở lại sau khi bị treo giò ở trận thua Como 1-4.

AS Roma không có sự phục vụ của tiền đạo Paulo Dybala, tiền vệ Lorenzo Pellegrini, tiền vệ Manu Koné và thủ môn Mile Svilar do chấn thương. 

Phong độ ở Cúp C1 châu Âu 2026/2027:

MU đã khởi đầu hành trình tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027 bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Sabah. Tuy nhiên, thầy trò HLV Michael Carrick đã liên tiếp gây thất vọng khi thua Atletico Madrid 0-2 và Como 1-4 với những màn trình diễn bạc nhược. Hiện tại, Quỷ đỏ đang đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng với 3 điểm.

AS Roma đã lần lượt hòa Fenerbahce 1-1, thua Real Madrid 3-4 và thắng Bratislava 4-0. Đáng lưu ý, đại diện Serie A đã suýt gây địa chấn khi dẫn trước Real Madrid nhưng thua ngược đáng tiếc ở phút 90. Thầy trò HLV Gian Piero Gasperini hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.

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Michael Carrick từng có kỷ niệm đẹp thời cầu thủ khi cùng MU thắng AS Roma 7-1 hồi năm 2007 nhưng hiện đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải khi dẫn dắt MU tiếp đón AS Roma. (Ảnh: Reuters)

Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, MU sẽ tiếp đón AS Roma lúc 03h00 ngày 4/11 theo giờ Việt Nam. 

Trong quá khứ MU từng 8 lần chạm trán AS Roma tại đấu trường châu Âu và sở hữu 5 chiến thắng, 1 trận hòa, 2 thất bại. Đặc biệt, Quỷ đỏ đã toàn thắng 3 lần tiếp đón Giallorossi trên sân Old Trafford.

Sân Old Trafford từng chứng kiến MU tạo nên chiến thắng để đời 7-1 trước AS Roma ở tứ kết Cúp C1 châu Âu hồi năm 2007. Trong trận đấu cách đây 19 năm, Michael Carrick từng lập cú đúp siêu phẩm vào lưới đại diện Serie A.

Tuy nhiên, quá khứ tươi đẹp của MU và cá nhân Michael Carrick trên cương vị cầu thủ đã lùi xa. Trước mắt, HLV Michael Carrick lúc này là thực tế ngột ngạt ở MU với lối chơi bạc nhược, tinh thần rệu rã và thành tích bết bát.

Quỷ đỏ đã trải qua 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (6 thua, 3 hòa) trên mọi đấu trường. Thậm chí, MU chỉ còn hơn nhóm xuống hạng ở Ngoại hạng Anh về hiệu số bàn thắng - bàn thua. Chiếc ghế nóng của HLV Michael Carrick đang lung lay dữ dội còn nội bộ MU liên tục vướng lùm xùm.

Trái ngược với MU, AS Roma đang thể hiện bộ mặt ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Gian Piero Gasperini và đang cạnh tranh chức vô địch Serie A mùa này. Với phong độ hiện tại, AS Roma thậm chí được đánh giá nhỉnh hơn MU và được kỳ vọng có thể "phá dớp" ở sân Old Trafford.

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Hoàng Long/VOV.VN
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