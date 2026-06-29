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Trực tiếp Nam Phi 0-1 Canada: Eustaquio ghi bàn ở phút bù giờ

Thứ Hai, 03:52, 29/06/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Nam Phi vs Canada vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 29/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động SoFi.

03:57

Hết giờ!!! Canada giành chiến thắng 1-0 trước Nam Phi để tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026.

03:57

90'+5: Căng thẳng!!! Các cầu thủ Nam Phi tỏ ra mất bình tĩnh và lao vào tranh cãi với đối phương sau khi bị bẻ gãy đợt tấn công.

03:52

90'+1: VÀO!!! Canada 1-0 Nam Phi

Tiền vệ đội trưởng Eustaquio tung cú sút chéo góc quyết đoán, mở tỷ số cho Canada trước Nam Phi.

03:45

84': Nguy hiểm!!! Appollis qua người rất khéo rồi tung cú sút quyết đoán khiến thủ môn Canada vất vả cản phá.

03:37

77': KHÔNG VÀO!!! Promise tung cú sút chìm đưa bóng đi chệch cột dọc Nam Phi trong gang tấc. 

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Sự tiếc nuối của Promise. (Ảnh: Reuters)
03:36

76': Davies vào sân!!! Ngôi sao số 1 của Canada vào sân thay tế Buchanan.

03:35

75': Cơ hội của Nam Phi!!! Bóng được trả ngược về tuyến hai, Mbatha băng lên tung cú sút vọt xà ngang.

03:31

70': Canada làm mới hàng công!!! Promise thay thế Oluwaseyi trên hàng tiền đạo.

03:25

65': KHÔNG VÀO!!! Oluwaseyi không thắng được thủ môn Williams trong pha đối mặt. David ập vào nhưng không kịp sút bồi khi hậu vệ Mbokazi lùi về phá bóng ngay trước khung thành bỏ trống.

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Oluwaseyi bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Nam Phi. (Ảnh: Reuters)
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Mbokazi phá bóng ngay trước khi David kịp dứt điểm vào khung thành bỏ trống. (Ảnh: Reuters)
03:23

61': NAM PHI SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Appollis tung cú sút xa đẹp mắt đưa bóng đi sạt cột dọc.

03:19

59': Canada thay người!!! Sigur, Fougerolles vào thế chỗ Saliba, Bombito.

03:15

54': Thẻ vàng!!! Saliba lao vào phạm lỗi với Mudau sau khi cầu thủ Nam Phi liên tiếp "xâu kim" 2 cầu thủ Canada.

03:12

51': Canada phối hợp ném biên!!! Johnston ném bóng rất mạnh vào vòng cấm nhưng Oluwaseyi đánh đầu thiếu chính xác.

03:07

46': Nam Phi thay người sau giờ nghỉ!!! Mofokeng rời sân nhường chỗ cho Mbatha.

03:05

Hiệp 2 bắt đầu!!! Nam Phi giao bóng

02:49

Hiệp 1 kết thúc!!! Nam Phi và Canada bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

02:46

45'+1: KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Laryea ngã trong vòng cấm Nam Phi nhưng trọng tài xác định không có tình huống phạm lỗi.

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Tình huống Laryea ngã trong vòng cấm Nam Phi. (Ảnh: Reuters)
02:44

43': NAM PHI THOÁT BÀN THUA TRÔNG THẤY!!! Modiba cứu thua trên vạch vôi trước pha dứt điểm cận thành của Bombito trong tình huống phạt góc. Buchanan ập vào dứt điểm bồi nhưng không thắng được thủ môn Williams.

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Cầu thủ Nam Phi cứu thua trên vạch vôi. (Ảnh: Reuters)
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Thủ môn Nam Phi cản phá cú sút bồi. (Ảnh: Reuters)
02:41

40': Dứt điểm!!! Oluwaseyi đánh đầu vọt xà ngang trong hình huống phối hợp đá phạt của Canada.

02:35

34': Sai lầm!!! Mokeana thực hiện đường chuyền hỏng bên phần sân Nam Phi, Canada chớp thời cơ tấn công. Oluwaseyi tung cú dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Williams.

02:31

29': Không được!!! Nam Phi kiên nhẫn phối hợp triển khai bóng từ bên phần sân nhà nhưng lại thực hiện quả tạt quá vội vàng và không thể tạo ra cơ hội dứt điểm.

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Hàng thủ Canada hóa giải đợt tấn công của Nam Phi. (Ảnh: Reuters)
02:23

22': Đáng tiếc!!! Canada được hưởng quả phạt bên cánh trái. Eustaquio treo bóng thuận lợi nhưng Cornelius đáng đầu hụt trong gang tấc.

02:16

16': KHÔNG VÀO!!! David dứt điểm chệch cột dọc trong tình huống phạt góc của Canada.

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Pha bỏ lỡ cơ hội của David. (Ảnh: Reuters)
02:11

9': Canada đáp trả!!! Canada phối hợp nhuần nhuyễn để Laryea áp sát khung thành và thực hiện đường căng ngang. Tuy nhiên, hậu vệ Nam Phi đã kịp phá bóng giải nguy.

02:07

6': Pha dứt điểm đầu tiên!!! Mokeana tung cú sút xa táo bạo nhưng không thắng được thủ môn Canada.

02:05

5': Nhập cuộc máu lửa!!! Cầu thủ đôi bên liên tục tạo ra những pha tranh chấp không khoan nhượng sau tiếng còi khai cuộc.

02:00

Trận đấu bắt đầu!!! Canada giao bóng

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Canada sử dụng trang phục thi đấu màu đen. (Ảnh: Reuters)
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Nam Phi ra sân trong màu áo vàng. (Ảnh: Reuters)
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Quang cảnh sân vận động SoFi. (Ảnh: Reuters)
01:33
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Các cầu thủ Nam Phi khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Canada khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Tiền vệ Ismael Kone dính chấn thương nặng nhưng vẫn đồng hành cùng Canada tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)
01:07

Đội hình xuất phát:

Nam Phi (4-2-3-1): Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba Mokeana, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Dự bị: Adams, Chaine, Cross, Foster, Goss, Kabini, Makhanya, Matuludi, Mbartha, Moremi, Ndamene, Rayners, Sebelebe, Sibisi.

Canada (4-4-2-): Crepeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi. 

Dự bị: Ahmed, Choiniere, David, Davies, De Fougerolles, Goodman, Jones, Larin, Nelson, Osorio, Shaffelburg, Sigur, St. Clair, Waterman.

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Các cầu thủ Nam Phi tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Canada tới sân. (Ảnh: Reuters)
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CĐV Nam Phi bên ngoài sân vận động Sofi. (Ảnh: Reuters)
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CĐV Canada trên khán đài sân SoFi. (Ảnh: Reuters)
15:25
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Cuộc đọ sức giữa Nam Phi và Canada tại vòng 32 đội là trận đầu tiên trong giai đoạn knock-out của World Cup 2026. Màn so tài này diễn ra lúc 2h ngày 29/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động SoFi tại Los Angeles, Mỹ.

Canada đã liên tiếp tạo ra những thành tích lịch sử tại World Cup 2026 với điểm số đầu tiên, chiến thắng đầu tiên và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Đội đồng chủ nhà đứng nhì bảng B với 4 điểm sau khi hòa Bosnia 1-1, thắng Qatar 6-0 và thua Thụy Sĩ 1-2.

Về lối chơi, Canada đang có màn trình diễn đủ sức thuyết phục tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Jesse Marsch sở hữu khả năng triển khai tấn công đa dạng và các tiền đạo đang đều đặn lập công như Jonathan David (3 bàn), Cyle Larin (2 bàn) hay Promise David (1 bàn).

Nam Phi đã khởi đầu World Cup 2026 đầy thất vọng khi trình diễn lối chơi nhạt nhòa và thua Mexico 0-2 trong trận khai mạc. Tuy nhiên, đại diện bóng đá châu Phi đã hòa CH Séc 1-1 và thắng Hàn Quốc 1-0 để tiến vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng A.

Trên hành trình vượt qua vòng bảng, Nam Phi đã thể hiện những điểm mạnh với thể lực dồi dào, khả năng phản công nhanh và luôn tiềm ẩn nguy hiểm ở các tình huống cố định. Quan trọng hơn, Nam Phi đang có đà hưng phấn sau khi thắng kịch tính Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng để giành quyền đi tiếp.

Nhiều khả năng, Canada sẽ là đội chủ động áp đặt lối chơi, sẵn sàng mạo đẩy cao đội hình tấn công và có nhiều phương án thay người đa dạng hơn. Trong khi đó, Nam Phi sẽ trung thành với lối chơi phòng ngự phản công và tìm kiếm cơ hội giải quyết trận đấu bằng những tình huống tỏa sáng cá nhân.

Theo tính toán của Opta, khả năng Canada giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức là 55%. Khả năng chiến thắng của Nam Phi trong 90 phút thi đấu chính thức là 20%. Khả năng hai bên phải bước vào hiệp phụ hoặc phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu là 25%.

 

Trực tiếp Nam Phi vs Canada vòng 32 đội World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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