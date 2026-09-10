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Trực tiếp Napoli 0-0 Arsenal: Màn so tài kịch tính

Thứ Năm, 02:20, 10/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Napoli vs Arsenal diễn ra vào 2h00 ngày 10/9 trong khuôn khổ vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/27.

Trực tiếp Napoli vs Arsenal diễn ra vào 2h00 ngày 10/9 trong khuôn khổ vòng phân hạng cúp C1 châu Âu 2026/27.

03:16

46': Hiệp nút hai của trận đấu bắt đầu.

02:50
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Ảnh: Reuters
02:49

Hiệp một khép lại. Tỉ số của trận đấu là Napoli 0-0 Arsenal.

02:47

45':Không vào! Saka dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú sút cuối cùng trong tinh huống đối mặt, bóng đi vọt xà đầy đáng tiếc.

02:41

39': Nguy hiểm! Politano từ cánh phải đi bóng vào trước vòng cấm nhưng cú sút cuối cùng lại đến đúng vị trí thủ thành Raya. 

02:37

35': Nguy hiểm! Từ trước vòng cấm, Rice tung ra cú sút căng nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.

02:35
truc tiep napoli 0-0 arsenal man so tai kich tinh hinh anh 2
Ảnh: Reuters
02:34

32: Nguy hiểm! Hincapie căng ngang từ cánh trái theo hướng tấn công, bóng đi hơi sâu khiến thủ thành Meret đấm bóng ra cứu thua.

02:31

29': Không được! Saka ra chân nhanh trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

02:29

27': Không được! Napoli phòng ngự lùi sâu khiến Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong phương án tấn công.

02:28
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Thủ thành Meret có pha cứu thua ấn tượng (Ảnh: Reuters)
02:25

22': Không vào! Từ đường tạt bóng của đồng đội, Merino băng vào đánh đầu cận thành nhưng thủ thành Meret xuất sắc đẩy bóng cứu thua cho Napoli.

02:23

20': Không được! Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Hojlund băng lên nhưng thủ thành Meret đã bắt gọn bóng. 

02:17

15': Không vào! De Bruyne tung ra cú dứt điểm ngay trước vòng cấm nhưng thủ thành Raya đã kịp thời đẩy bóng ra.

02:16
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Ảnh:Reuters
02:15

13': Không vào! Từ đường chuyền của đồng đội, Saka dứt điểm một chạm trên không nhưng bóng đi đến đúng vị trí của thủ thành Meret.

02:10

8': Không được! Eze nhận bóng trước vòng cấm, đảo chân rồi dứt điểm nhưng bóng đập vào người cầu thủ Napoli bật ra chịu phạt góc.

02:07

4': Không được! De Bruyne căng ngang vào vòng cấm nhưng thủ thành Raya đã băng ra bắt gọn bóng.

02:02

Trận đấu bắt đầu! Arsenal là đội giao bóng trước.

01:56
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Đội hình xuất phát trận Napoli vs Arsenal.
01:41

Các cổ cổ động viên tới từ sớm để cổ vũ cho trận đấu (Ảnh: Reuters)

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10:18
10:18

Trước trận đấu, HLV Massimiliano Allegri của Napoli chia sẻ: "Chúng tôi cần 12 điểm để chắc suất đi tiếp. Chúng tôi biết mình sẽ đối đầu với một đội vừa vô địch Ngoại hạng Anh và lọt vào chung kết giải đấu này. Arteta là một huấn luyện viên tuyệt vời nhưng chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu với mục tiêu thi đấu hết sức để giành kết quả tích cực."

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết: "Chúng tôi đều hiểu ý nghĩa của giải đấu này, đặc biệt là sau kinh nghiệm sau mùa giải trước. Vì vậy, chúng tôi cần bắt đầu trận đấu đầu tiên ở một nơi thực sự khó khăn nhưng cả đội thực sự rất hào hứng để bắt đầu".

Đội hình xuất phát dự kiến:

Napoli (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola - De Bruyne, Lobotka, Gilmour - Politano, Hojlund, Santos

Arsenal (4-2-3-1): Raya - White, Konsa, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice - Saka, Odegaard, Tzolis - Havertz

10:13

Arsenal với tư cách á quân giải đấu được chú ý lớn khi sẽ có màn làm khách của Napoli. Dù phải làm khách nhưng Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn khi đang có phong độ rất ấn tượng. Sau khi giành Siêu cúp Anh bằng việc vượt qua Man City với tỉ số 3-0, Arsenal tiếp tục giành ba chiến thắng liên tiếp tại ngoại hạng Anh.

Với phong độ đó, Arsenal được đánh giá vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu tại những giải đấu họ tham gia mùa này, bao gồm cả cúp C1 châu Âu. Trong khi đó, Napoli đang chật vật khi đã để thua hai trận gần nhất tại Serie A, cũng như mùa trước không thể vượt qua vòng phân hạng.

Trong lịch sử, hai đội từng chạm trán nhau ở vòng bảng cúp C1 châu Âu 2013/14. Arsenal từng đánh bại Napoli với tỉ số 2-0 trên sân nhà, sau đó để thua đối thủ với tỉ số 0-2 trên sân khách.

Như Đạt/VOV.VN
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