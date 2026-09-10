Trực tiếp Napoli 0-0 Arsenal: Màn so tài kịch tính

10:13

Arsenal với tư cách á quân giải đấu được chú ý lớn khi sẽ có màn làm khách của Napoli. Dù phải làm khách nhưng Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn khi đang có phong độ rất ấn tượng. Sau khi giành Siêu cúp Anh bằng việc vượt qua Man City với tỉ số 3-0, Arsenal tiếp tục giành ba chiến thắng liên tiếp tại ngoại hạng Anh.

Với phong độ đó, Arsenal được đánh giá vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu tại những giải đấu họ tham gia mùa này, bao gồm cả cúp C1 châu Âu. Trong khi đó, Napoli đang chật vật khi đã để thua hai trận gần nhất tại Serie A, cũng như mùa trước không thể vượt qua vòng phân hạng.

Trong lịch sử, hai đội từng chạm trán nhau ở vòng bảng cúp C1 châu Âu 2013/14. Arsenal từng đánh bại Napoli với tỉ số 2-0 trên sân nhà, sau đó để thua đối thủ với tỉ số 0-2 trên sân khách.