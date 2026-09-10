Trực tiếp Napoli 0-0 Arsenal: Màn so tài kịch tính

Trước trận đấu, HLV Massimiliano Allegri của Napoli chia sẻ: "Chúng tôi cần 12 điểm để chắc suất đi tiếp. Chúng tôi biết mình sẽ đối đầu với một đội vừa vô địch Ngoại hạng Anh và lọt vào chung kết giải đấu này. Arteta là một huấn luyện viên tuyệt vời nhưng chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu với mục tiêu thi đấu hết sức để giành kết quả tích cực."
Trong khi đó, HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết: "Chúng tôi đều hiểu ý nghĩa của giải đấu này, đặc biệt là sau kinh nghiệm sau mùa giải trước. Vì vậy, chúng tôi cần bắt đầu trận đấu đầu tiên ở một nơi thực sự khó khăn nhưng cả đội thực sự rất hào hứng để bắt đầu".
Đội hình xuất phát dự kiến:
Napoli (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola - De Bruyne, Lobotka, Gilmour - Politano, Hojlund, Santos
Arsenal (4-2-3-1): Raya - White, Konsa, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice - Saka, Odegaard, Tzolis - Havertz