Trực tiếp New Zealand 0-0 Bỉ: Doku và De Bruyne đá chính, Lukaku dự bị

17:40

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, màn so tài giữa New Zealand và Bỉ tại bảng G diễn ra lúc 10h ngày 27/6 trên sân vận động BC Place Vancouver, Canada.

Trước lượt trận cuối, cục diện tại bảng G rất căng thẳng khi cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp. Ai Cập dẫn đầu với 4 điểm, Bỉ có cùng 1 điểm như Iran nhưng xếp thứ 3 do ghi ít bàn thắng hơn, New Zealand đứng cuối bảng với 1 điểm.

Tình thế hiện tại khiến New Zealand và Bỉ đều buộc phải chiến thắng để có thể giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Về sức mạnh đội hình và bề dày truyền thống, Bỉ được đánh giá trội hơn New Zealand. Tuy nhiên, dàn sao Bỉ đã gây thất vọng khi liên tiếp hòa Ai Cập 1-1 và Iran 0-0 trong 2 lượt trận đầu tiên.

New Zealand đã hòa Iran 2-2 và thua Ai Cập 1-3. Đội bóng châu Đại Dương thể hiện lối chơi tương đối khó chịu và tinh thần chiến đấu máu lửa, nhưng tỏ ra thiếu lì lợm và thiếu chiều sâu đội hình khi đã rơi điểm trong thế dẫn trước đối phương ở cả 2 trận đã qua.

Theo tính toán của Opta, Bỉ có khả năng giành chiến thắng lên tới 80,3% ở trận này. Khả năng New Zealand chiến thắng chỉ là 7,9%. Khả năng xảy ra kịch bản hòa là 11,8%. Opta cũng đánh giá Bỉ có 92% cơ hội giành quyền đi tiếp, trong khi khả năng vào vòng knock-out của New Zealand là 8%.