Trực tiếp Persib Bandung 1-0 Thể Công Viettel: Hai thẻ đỏ liên tiếp

11:06

Trận đấu giữa Persib Bandung và Thể Công Viettel diễn ra lúc 19h15 ngày 14/10, thuộc lượt trận thứ hai bảng E AFC Champions League Two 2026/2027. Sau kết quả trái ngược ở ngày ra quân, hai đội đều hướng tới mục tiêu giành điểm để cải thiện vị trí trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Persib Bandung khởi đầu ấn tượng khi đánh bại FC Seoul 1-0 ngay trên sân khách nhờ bàn thắng của trung vệ Julio Cesar. Trong khi đó, Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Ribamar ghi bàn giúp đội bóng áo lính giành một điểm sau khi đại diện Australia mở tỷ số trong hiệp hai.

Persib Bandung có lợi thế sân nhà

Persib Bandung được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều, lợi thế sân nhà và kết quả tích cực tại đấu trường châu lục. Đội bóng Indonesia sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Marc Klok và Beckham Putra. Trong đó, Thom Haye có khả năng điều tiết nhịp độ, phân phối bóng và mở ra những phương án tấn công từ tuyến giữa.

Trên hàng công, Balsa Sekulic, Uilliam Barros và Mariano Peralta mang đến nhiều lựa chọn cho HLV Igor Tolic. Bên cạnh khả năng phối hợp, Persib còn nguy hiểm ở các tình huống cố định, đặc biệt với những cầu thủ có thể hình tốt trong vòng cấm.

Tuy nhiên, hàng thủ đội chủ nhà chưa thực sự ổn định. Trận hòa 2-2 trước Dewa United ngày 11/10 cho thấy Persib vẫn có thể để lộ khoảng trống khi đối thủ gia tăng sức ép. Lịch thi đấu dày cũng có thể ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ.

Thể Công Viettel chờ cơ hội phản công

Thể Công Viettel cần cải thiện khả năng phòng ngự sau thất bại 1-3 trước Hà Tĩnh tại V.League. Nếu tiếp tục mắc sai sót trong khâu bọc lót, đội bóng của HLV Popov sẽ gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ Persib.

Đội khách nhiều khả năng chủ động chơi chặt chẽ, thu hẹp khoảng trống giữa các tuyến và chờ cơ hội phản công. Khả năng tận dụng những tình huống chuyển trạng thái sẽ đóng vai trò quan trọng nếu Thể Công muốn giành điểm tại Indonesia.

Xét trên tương quan lực lượng, phong độ ở đấu trường châu lục và lợi thế sân nhà, Persib Bandung có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng. Dù vậy, Thể Công Viettel vẫn có thể gây bất ngờ nếu duy trì sự tập trung trong phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.