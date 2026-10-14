Trực tiếp Persib Bandung 1-0 Thể Công Viettel: Hai thẻ đỏ liên tiếp
VOV.VN - Trực tiếp Persib Bandung vs Thể Công Viettel trong khuôn khổ AFC Champions League Two 2026/2027 diễn ra vào lúc 19h15 hôm nay 14/10.
80': KHÔNG VÀO !!! Persib Bandung phản công nhanh, đội chủ nhà tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp, nhưng thủ môn Văn Việt đã chơi tốt và cứu thua thành công.
75': KHÔNG VÀO !!! Từ tình huống đá phạt trực tiếp, cơ hội dứt điểm đến với Đinh Viết Tú, nhưng hậu vệ này lại sút bóng đi cao hơn khung thành của Persib Bandung.
74': THẺ ĐỎ !!! Marc Klok nhận thẻ vàng thứ hai sau khi cầu thủ này phạm lỗi với Nguyễn Đức Hoàng Minh.
73': ĐÁ PHẠT !!! Thể Công Viettel được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên cánh trái, nhưng pha treo bóng của Phan Tuấn Tài quá mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được.
72': Mặc dù chơi thiếu người, nhưng Thể Công Viettel vẫn đang phải dâng đội hình lên cao tìm kiếm bàn gỡ hòa.
68': THẺ ĐỎ !!! Paulinho Martins nhận thẻ vàng thứ hai sau khi phạm lỗi với cầu thủ bên phía đội chủ nhà Persib Bandung.
66': ĐÁNH ĐẦU !!! Nguyễn Đức Hoàng Minh đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng bóng đi nhẹ nên không làm khó được thủ môn Teja Paku Alam.
63': Thể Công Viettel đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chưa thành công. Persib Bandung tổ chức phòng ngự và hỗ trợ bọc lót cho nhau rất tốt khiến các đợt tấn công của đội khách bị bẻ gãy.
59': THẺ VÀNG !!! Marc Klok bị phạt thẻ vàng vì chơi xấu.
58': Thể Công Viettel đang sử dụng nhiều những pha nhồi bóng vào vòng cấm địa của Persib Bandung để tìm kiếm cơ hội, nhưng chưa thành công, khi hàng thủ đội chủ nhà thi đấu và bọc lót cho nhau tốt.
55': THẺ VÀNG !!! Văn Tú phạm lỗi kéo người với Thom Jan Haye nên bị trọng tài rút thẻ vàng.
53': PHẠT GÓC !!! Thể Công Viettel được hưởng quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Khuất Văn Khang treo bóng vào vòng cấm địa tạo ra pha bóng lộn xộn, nhưng hậu vệ đối phương vẫn phá bóng thành công.
52': KHÔNG VÀO !!! Mariano Peralta Bauer có bóng trước vòng cấm địa, tiền đạo này xử lý bóng lắt léo sau đó tung cú dứt điểm, bóng đập người hậu vệ Thể Công Viettel đổi hướng nên thủ môn Văn Việt đã ôm gọn bóng.
49': ĐÁ PHẠT !!! Đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên trái theo hướng tấn công, Thom Jan Haye treo bóng vào vòng cấm địa Thể Công Viettel, nhưng cầu thủ Persib Bandung đã phạm lỗi khi tranh chấp Lucas Ribamar nên bị trọng tài cắt còi.
48': THẺ VÀNG !!! Paulinho Martins nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương.
47': PHẠT GÓC !!! Thể Công Viettel được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp, nhưng đội khách không làm khó được hàng phòng ngự của Persib Bandung.
46': THAY NGƯỜI !!! Thể Công Viettel thay người, Rimario rời sân nhường chỗ cho Jose Brandao Jr.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
45+3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Khang treo bóng vào vòng cấm địa cho Rimario, nhưng thủ môn đội chủ nhà đã đoán được ý đồ để ôm gọn bóng. Ngay sau đó trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1, Persib Bandung tạm dẫn 1-0 Thể Công Viettel.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45': VÀO VÀO VÀO !!! Mariano Peralta Bauer dễ dàng đánh lừa Văn Việt trên chấm 11m, mở tỉ số cho Persib Bandung.
44': THẺ VÀNG !!! Rimario và Thom Jan Haye vì lỗi hành vi.
42': PHẠT ĐỀN !!! Persib Bandung phản công nhanh, Mariano Peralta Bauer đi bóng xâm nhập vòng cấm buộc Lương Chí Khải phải phạm lỗi, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng 11m.
41': KHÔNG VÀO !!! Lucas Ribamar có cơ hội trong vòng cấm địa của Persib Bandung, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không tốt, lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
40': KHÔNG VÀO !!! Mariano Peralta Bauer đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Thể Công Viettel.
38': Persib Bandung đang gia tăng sức ép về phía khung thành của Thể Công Viettel, nhưng hàng thủ đại diện Việt Nam vẫn đang đứng vững.
35': KHÔNG VÀO !!! Thể Công Viettel tấn công trung lộ, Triệu Việt Hưng có khoảng trống trước vòng cấm địa, cựu cầu thủ Hải Phòng tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Persib Bandung.
32': SÚT XA !!! Persib Bandung tấn công bên cánh trái, bóng đến chân của Ikwan Ali Tanamal, cầu thủ này đi bóng lắt léo rồi ngoặt vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm, nhưng thủ môn Văn Việt đã đấm bóng cứu thua thành công.
28': PHẠT GÓC !!! Persib Bandung được hưởng phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Thom Jan Haye treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ của Thể Công Viettel đã chơi tốt và hóa giải thành công.
24': Persib Bandung đang cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng Thể Công Viettel đang tổ chức pressing tốt khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức lối chơi.
21': KHÔNG VÀO !!! Khuất Văn Khang đi bóng lắt léo bên cánh trái sau đó tạt bóng vào vòng cấm địa cho Triệu Việt Hưng đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành của Persib Bandung.
17': PHẠM LỖI !!! Marc Klok phạm lỗi thô bạo với Khuất Văn Khang ở giữa sân, trọng tài cho Thể Công Viettel được hưởng đá phạt trực tiếp. Hai đội đang chơi bóng thừa quyết liệt, nhưng thiếu đi những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương.
14': ĐÁ PHẠT !!! Persib Bandung được hưởng quả phạt trực tiếp sát đường biên trái theo hướng tấn công sát vòng cấm địa, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Văn Việt đã đấm bóng giải nguy.
11': PHẠM LỖI !!! Thom Jan Haye phạm lỗi với Phan Tuấn Tài ở giữa sân, Thể Công Viettel được hưởng quả phạt từ giữa sân. Hai đội đang chơi bóng với tốc độ cao và không ngần ngại phạm lỗi để hóa giải những đợt tổ chức tấn công của đối phương.
8': NGUY HIỂM !!! Hậu vệ Thể Công Viettel chuyền hỏng, Mariano Peralta Bauer có cơ hội xâm nhập vòng cấm sau đó trả bóng lại tuyến hai, rất may cho đại diện Việt Nam là thủ môn Văn Việt đã kịp thời băng ra ôm gọn bóng.
5': PHẠT GÓC !!! Thể Công Viettel đá phạt góc bên cánh trái, Triệu Việt Hưng treo bóng vào vòng cấm địa, tạo ra cơ hội ghi bàn rất ngon ăn cho Rimario Gordon, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.
4': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thể Công Viettel tấn công bên cánh trái, Khuất Văn Khang thực hiện pha rê bóng qua người, nhưng không vượt qua được hậu vệ bên phía đội chủ nhà.
2': PHẠT GÓC !!! Persib Bandung được hưởng quả phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Thom Jan Haye treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng đội chủ nhà dứt điểm không thành công. Với lợi thế sân nhà, Persib Bandung đang nhập cuộc rất tự tin.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Tin bóng đá 14/10: Dàn cầu thủ nhập tịch chờ đối đầu ĐT Việt Nam trong tháng 11
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 14/10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Dàn cầu thủ nhập tịch chờ đối đầu ĐT Việt Nam trong tháng 11; Đình Bắc đủ sức chơi bóng tại J-League; HLV Popov tự tin trước trận Persib Bandung với Thể Công Viettel…
Trực tiếp Man City - PSG: Thử tài đương kim vô địch
VOV.VN - Trực tiếp Man City vs PSG trong khuôn khổ Champions League 2026/2027 diễn ra vào lúc 2h ngày 15/10.
Trực tiếp AS Roma - Real Madrid: Vinicius và Mbappe tỏa sáng?
VOV.VN - Trực tiếp AS Roma vs Real Madrid Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra vào lúc 2h ngày 15/10.
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Thể Công Viettel)
Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 11/2026
VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11/11 đến 15/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.
CLB Nam Định gặp khó khi làm khách Thanh Hóa ở vòng 4 V-League 2026/2027
VOV.VN - CLB Nam Định gặp khó khi vắng hai trụ cột ở chuyến làm khách trước CLB Thanh Hóa ở vòng 4 V-League 2026/2027.
Trận đấu giữa Persib Bandung và Thể Công Viettel diễn ra lúc 19h15 ngày 14/10, thuộc lượt trận thứ hai bảng E AFC Champions League Two 2026/2027. Sau kết quả trái ngược ở ngày ra quân, hai đội đều hướng tới mục tiêu giành điểm để cải thiện vị trí trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Persib Bandung khởi đầu ấn tượng khi đánh bại FC Seoul 1-0 ngay trên sân khách nhờ bàn thắng của trung vệ Julio Cesar. Trong khi đó, Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Ribamar ghi bàn giúp đội bóng áo lính giành một điểm sau khi đại diện Australia mở tỷ số trong hiệp hai.
Persib Bandung có lợi thế sân nhà
Persib Bandung được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều, lợi thế sân nhà và kết quả tích cực tại đấu trường châu lục. Đội bóng Indonesia sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Marc Klok và Beckham Putra. Trong đó, Thom Haye có khả năng điều tiết nhịp độ, phân phối bóng và mở ra những phương án tấn công từ tuyến giữa.
Trên hàng công, Balsa Sekulic, Uilliam Barros và Mariano Peralta mang đến nhiều lựa chọn cho HLV Igor Tolic. Bên cạnh khả năng phối hợp, Persib còn nguy hiểm ở các tình huống cố định, đặc biệt với những cầu thủ có thể hình tốt trong vòng cấm.
Tuy nhiên, hàng thủ đội chủ nhà chưa thực sự ổn định. Trận hòa 2-2 trước Dewa United ngày 11/10 cho thấy Persib vẫn có thể để lộ khoảng trống khi đối thủ gia tăng sức ép. Lịch thi đấu dày cũng có thể ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ.
Thể Công Viettel chờ cơ hội phản công
Thể Công Viettel cần cải thiện khả năng phòng ngự sau thất bại 1-3 trước Hà Tĩnh tại V.League. Nếu tiếp tục mắc sai sót trong khâu bọc lót, đội bóng của HLV Popov sẽ gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ Persib.
Đội khách nhiều khả năng chủ động chơi chặt chẽ, thu hẹp khoảng trống giữa các tuyến và chờ cơ hội phản công. Khả năng tận dụng những tình huống chuyển trạng thái sẽ đóng vai trò quan trọng nếu Thể Công muốn giành điểm tại Indonesia.
Xét trên tương quan lực lượng, phong độ ở đấu trường châu lục và lợi thế sân nhà, Persib Bandung có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng. Dù vậy, Thể Công Viettel vẫn có thể gây bất ngờ nếu duy trì sự tập trung trong phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.
Trực tiếp Persib Bandung vs Thể Công Viettel trong khuôn khổ AFC Champions League Two 2026/2027 diễn ra vào lúc 19h15 hôm nay 14/10.
HLV Popov tự tin trước trận Persib Bandung với Thể Công Viettel
VOV.VN - HLV Velizar Popov đánh giá Persib Bandung là đối thủ mạnh, nhưng khẳng định Thể Công Viettel đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới kết quả tích cực trong chuyến làm khách tại Indonesia ở AFC Champions League Two 2026/2027.