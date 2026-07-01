Trực tiếp Pháp 1-0 Thụy Điển: Dembele kiến tạo, Mbappe ghi bàn

19:17

Vào lúc 04h00 ngày 1/7 theo giờ Việt Nam, trận đấu Pháp vs Thụy Điển ở vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân vận động MetLife tại East Rutherford, New Jersey, Mỹ.

Pháp bước vào vòng knock-out với hành trang hoàn hảo khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng, ghi tới 10 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Không chỉ hiệu quả trong tấn công, đội bóng của HLV Didier Deschamps còn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trong cách vận hành chiến thuật, khiến mọi đối thủ đều gặp khó khăn khi tìm đường vào khung thành của họ.

Điểm đáng sợ của Les Bleus nằm ở chỗ họ không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể, dù Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao sáng nhất. Cú hat-trick của Ousmane Dembele ở lượt trận cuối vòng bảng là minh chứng rõ ràng cho chiều sâu hàng công, nơi bất kỳ cái tên nào cũng có thể tạo ra khác biệt.

Bên kia chiến tuyến, Thụy Điển bước vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, điều phần nào phản ánh sự thiếu ổn định của họ tại vòng bảng. Với chỉ 4 điểm sau ba trận và hiệu số bàn thắng bại cân bằng, đội bóng Bắc Âu không tạo được cảm giác đủ tin cậy khi đối đầu những đối thủ mạnh.

Phong độ thất thường của Thụy Điển không phải điều bất ngờ nếu nhìn lại hành trình trước đó, khi họ thậm chí không thắng trận nào ở vòng loại. Những vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự vẫn chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là khi họ đã để thủng lưới tới 7 bàn chỉ sau ba trận.

Trong quá khứ, Pháp và Thụy Điển đã gặp nhau tổng cộng 23 lần, với ưu thế gần đây nghiêng rõ rệt về phía đội bóng áo lam. Ở lần chạm trán gần nhất tại UEFA Nations League 2020, Pháp toàn thắng cả hai lượt, bao gồm chiến thắng 4-2 trên sân nhà và 1-0 trên sân khách.