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Trực tiếp Pháp 1-0 Thụy Điển: Dembele kiến tạo, Mbappe ghi bàn

Thứ Tư, 04:49, 01/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Pháp vs Thụy Điển vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 1/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động MetLife.

04:49

Hiệp 1 kết thúc!!! Pháp bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Thụy Điển 1-0.

04:48

45'+2: THỤY ĐIỂN SUÝT GỠ HÒA!!! Elanga gây ra tình huống hỗn loạn trong vòng cấm Pháp, nhưng Stroud dứt điểm ra ngoài trước khung thành rộng mở.

04:45

45': VÀO!!! Pháp 1-0 Thụy Điển

Mbappe đón đường chuyền từ Dembele rồi đi bóng lắt léo trong vòng cấm Thụy Điển trước khi tung cú sút hiểm hóc về góc xa, mở tỷ số cho Pháp.

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Mbappe tung cú sút thành bàn giữa vòng vây hậu vệ Thụy Điển. (Ảnh: Reuters)
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Mbappe ăn mừng cùng Dembele. (Ảnh: Reuters)
04:42

42': Sức ép nghẹt thở!!! Pháp tăng tốc chóng mặt để kéo dãn hàng phòng ngự Thụy Điển trước khi Olise tung cú sút chệch cột dọc.

04:37

36': CỘT DỌC TỪ CHỐI SIÊU PHẨM!!! Olise tung người thực hiện cú đá "xe đạp chổng ngược" đẹp mắt nhưng thần may mắn đã cứu Thụy Điển thoát thua. Bóng dội cột dọc nảy ra, Dembele sút bồi chệch mục tiêu.

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Olise suýt lập siêu phẩm để đời. (Ảnh: Reuters)
04:33

33': VẪN CHƯA CÓ BÀN MỞ TỶ SỐ!!! Thủ môn Zetterstrom chôn chân đứng nhìn khi Rabiot bất ngờ tung cú "nã đại bác" đưa bóng đi sạt xà ngang.

04:32

32': KHUNG THÀNH THỤY ĐIỂN RUNG CHUYỂN!!! Mbappe dứt điểm dội cột dọc sau đường căng ngang dọn cỗ từ cánh phải của Kounde.

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Cột dọc cứu Thụy Điển thoát bàn thua trông thấy. (Ảnh: Reuters)
04:31

30': Nguy hiểm!!! Pháp đẩy nhanh tốc độ tấn công và tạo ra cơ hội dứt điểm trong vòng cấm cho Rabiot. Dẫu vậy, thủ môn Zetterstrom kịp phản xạ cứu thua trước khi hậu vệ Thụy Điển phá bóng ra ngoài.

04:28

27': Thụy Điển phối hợp đá phạt!!! Ayari thực hiện cú đá phạt nhanh, đưa bóng vào vòng cấm cho Isak chạy chỗ dứt điểm. Tuy nhiên, trung vệ Saliba kịp gây áp lực và thủ môn Maignan đã bắt gọn cú sút.

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Sức ép từ Saliba khiến Isak không có pha dứt điểm như ý. (Ảnh: Reuters)
04:20

20': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Mbappe thoát xuống sau lưng hàng phòng ngự Thụy Điển rồi hạ gục thủ môn Zetterstrom trong pha đối mặt nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.

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Mbappe sút tung lưới Thụy Điển nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. (Ảnh: Reuters)
04:19

19': KHÔNG VÀO!!! Barcola đột phá từ giữa sân vào vòng cấm Thụy Điển rồi tung cú sút vọt xà ngang.

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Barcola có pha độc diễn ấn tượng. (Ảnh: Reuters)
04:17

17': Pháp tiếp tục sút xa!!! Mbappe có pha ra chân đầu tiên ở trận này nhưng không làm khó được thủ môn Zetterstrom.

04:16

16': Pháp đáp trả!!! Digne tung cú sút xa quyết đoán khiến thủ môn Zetterstrom phải trổ tài cản phá.

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Thủ môn Zetterstrom bắt gọn cú sút của Digne. (Ảnh: Reuters)
04:12

12': Dứt điểm!!! Stroud chiến thắng Kounde trong pha đua tốc độ rồi tung cú sút vọt xà ngang khung thành Pháp.

04:08

8': Đáng tiếc!!! Mbappe đỡ hụt bóng khi đồng đội thực hiện đường chọc khe vào vòng cấm. Dường như tiền đạo Pháp nghĩ rằng mình đã việt vị nên không sẵn sàng với tình huống phối hợp.

04:03

3': Cơ hội đầu tiên thuộc về Thụy Điển!!! Isak đón đường trả ngược rồi tung cú sút từ sát mép vòng cấm nhưng thủ môn Maignan đã bắt gọn bóng.

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Pha dứt điểm của Isak. (Ảnh: Reuters)
04:00

Trận đấu bắt đầu!!! Thụy Điển giao bóng

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Thụy Điển ra sân trong trang phục áo vàng, quần xanh, tất vàng. (Ảnh: Reuters)
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Pháp sử dụng áo xanh, quần trắng, tất đỏ. (Ảnh: Reuters)
03:36
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Các cầu thủ Pháp khởi động. (Ảnh: Reuters)
truc tiep phap 1-0 thuy Dien dembele kien tao, mbappe ghi ban hinh anh 13
Các cầu thủ Thụy Điển khởi động. (Ảnh: Reuters)
truc tiep phap 1-0 thuy Dien dembele kien tao, mbappe ghi ban hinh anh 14
Quang cảnh sân vận động New York New Jersey. (Ảnh: Reuters)
truc tiep phap 1-0 thuy Dien dembele kien tao, mbappe ghi ban hinh anh 15
CĐV Pháp trên khán đài. (Ảnh: Reuters)
truc tiep phap 1-0 thuy Dien dembele kien tao, mbappe ghi ban hinh anh 16
CĐV Thụy Điển trên khán đài. (Ảnh: Reuters)
03:04

Đội hình xuất phát:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba; Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Barcola, Olies; Mbappe

Dự bị: Samba, Risser, Gusto, Konate, T Hernandez, L Hernandez, Lacroix, Kone, Kante, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Doue, Mateta

Thụy Điển (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gundmundsson; Svensson, Stroud, Bergvall, Ayari; Isak, Gyokeres, Elanga,

Dự bị: V Johansson, Nordfeldt, H Johansson, Ekdal, Starfelt, Smith, Bernardsson, Nygren, Sema, Karlstrom, Svanberg, Zeneli, Nilsson, Ali

truc tiep phap 1-0 thuy Dien dembele kien tao, mbappe ghi ban hinh anh 17
Các cầu thủ Pháp tới sân. (Ảnh: Reuters)
truc tiep phap 1-0 thuy Dien dembele kien tao, mbappe ghi ban hinh anh 18
Các cầu thủ Thụy Điển tới sân. (Ảnh: Reuters)
19:17
truc tiep phap 1-0 thuy Dien dembele kien tao, mbappe ghi ban hinh anh 20

Vào lúc 04h00 ngày 1/7 theo giờ Việt Nam, trận đấu Pháp vs Thụy Điển ở vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân vận động MetLife tại East Rutherford, New Jersey, Mỹ.

Pháp bước vào vòng knock-out với hành trang hoàn hảo khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng, ghi tới 10 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Không chỉ hiệu quả trong tấn công, đội bóng của HLV Didier Deschamps còn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trong cách vận hành chiến thuật, khiến mọi đối thủ đều gặp khó khăn khi tìm đường vào khung thành của họ.

Điểm đáng sợ của Les Bleus nằm ở chỗ họ không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể, dù Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao sáng nhất. Cú hat-trick của Ousmane Dembele ở lượt trận cuối vòng bảng là minh chứng rõ ràng cho chiều sâu hàng công, nơi bất kỳ cái tên nào cũng có thể tạo ra khác biệt.

Bên kia chiến tuyến, Thụy Điển bước vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, điều phần nào phản ánh sự thiếu ổn định của họ tại vòng bảng. Với chỉ 4 điểm sau ba trận và hiệu số bàn thắng bại cân bằng, đội bóng Bắc Âu không tạo được cảm giác đủ tin cậy khi đối đầu những đối thủ mạnh.

Phong độ thất thường của Thụy Điển không phải điều bất ngờ nếu nhìn lại hành trình trước đó, khi họ thậm chí không thắng trận nào ở vòng loại. Những vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự vẫn chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là khi họ đã để thủng lưới tới 7 bàn chỉ sau ba trận.

Trong quá khứ, Pháp và Thụy Điển đã gặp nhau tổng cộng 23 lần, với ưu thế gần đây nghiêng rõ rệt về phía đội bóng áo lam. Ở lần chạm trán gần nhất tại UEFA Nations League 2020, Pháp toàn thắng cả hai lượt, bao gồm chiến thắng 4-2 trên sân nhà và 1-0 trên sân khách.

 

 

 

Trực tiếp Pháp vs Thụy Điển vòng 32 đội World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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