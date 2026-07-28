Trực tiếp Philippines 0-2 Myanmar ASEAN Cup 2026: Xà ngang cứu thua
VOV.VN - Trực tiếp Philippines vs Myanmar trong khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 28/7.
61': PHẠT GÓC !!! Từ tình huống phạt góc, cơ hội lại đến với Mrowka, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này một lần nữa đi không trúng đích.
59': KHÔNG VÀO !!! Mrowka có cơ hội trước vòng cấm địa, nhưng cú sút bằng chân trái của cầu thủ này lại đập người hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang.
55': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Mrowka có cơ hội rất ngon ăn trước vòng cấm địa, cầu thủ này dứt điểm căng, nhưng bóng đập xà ngang bật ngược trở lại, vẫn chưa có bàn thắng rút ngắn tỉ số cho Philippines.
54': Philippines đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhưng những đợt lên bóng của đội chủ nhà tỏ ra rất đơn điệu.
51': KHÔNG ĐƯỢC !!! Myanmar phản công bên cánh phải, nhưng cú tạt bóng cuối cùng vào vòng cấm địa lại bị thủ môn Kammeraad ôm gọn.
48': PHẠT GÓC !!! Myanmar đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Maung Maung Lwin treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã đánh đầu giải nguy thành công. Myanmar vẫn đang có thế trận tốt trước Philippines.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Myanmar tạm dẫn 2-0 Philippines.
45+3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Myanmar đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải theo hướng tấn công sát vòng cấm địa, bóng được treo vào vòng cấm địa Philippines, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã dễ dàng hóa giải thành công.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45': ĐÁ PHẠT !!! Maung Maung Lwin sút phạt trực tiếp ở cự ly khoảng gần 30m, nhưng bóng đi đập hàng rào Philippines bật ngược trở lại.
42': ĐÁ PHẠT !!! Philippines đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm cho Leddel, nhưng trọng tài xác định cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.
38': ĐÁNH ĐẦU !!! Lwin Moe Aung đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng cú dứt điểm quá nhẹ nên bị thủ môn đội chủ nhà dễ dàng ôm gọn.
37': VAR TỪ CHỐI 11M !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định hủy bỏ quyết định phạt đền trước đó.
33': PHẠT ĐỀN !!! Gayoso bị tác động ngã trong vòng cấm địa, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m cho đội chủ nhà. Các cầu thủ Myanmar đang phản ứng dữ dội vì đó là pha bóng không thực sự rõ ràng. Trọng tài đang phải tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng.
31': NGUY HIỂM !!! Myanmar lại tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa khiến hàng thủ đội chủ nhà lúng túng trong việc hóa giải.
28': VÀO VÀO VÀO !!! Myanmar phản công thần tốc, bóng được chuyền dài cho Than Paing bứt tốc xâm nhập vòng cấm và dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Philippines, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
27': Philippines đang chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng những đợt tấn công của đội chủ nhà vẫn chưa làm khó được hàng phòng ngự của Myanmar.
24': ĐÁ PHẠT !!! Philippines đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm địa để Gayoso đánh đầu ngược, tiếc rằng bóng lại đi chệch khung thành Myanmar.
23': THẺ VÀNG !!! Hein Zeyar Lin nhận thẻ vàng vì đẩy sau cầu thủ Philippines. Đây là thẻ vàng thứ 3 của trận đấu và thứ 2 của Myanmar từ đầu trận.
18': NGUY HIỂM !!! Philippines đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa cắt ngang khung thành Myanmar, nhưng không cầu thủ chủ nhà nào có thể tung ra cú dứt điểm.
14': KHÔNG ĐƯỢC !!! Myanmar tấn công bên cánh trái, Win Naing Tun đi bóng nỗ lực xuống đáy biên rồi thực hiện đường căng ngang vào trong, nhưng bóng đi hết đường biên ngang. Myanmar đang chơi bóng với tốc độ cao, pressing tầm cao khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn.
12': KHÔNG VÀO !!! Myanmar phản công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa để Lwin Moe Aung đánh đầu, tiếc rằng bóng lại đi cao hơn khung thành của Philippines.
11': KHÔNG VÀO !!! Mariona đi bóng tốc độ ở trung lộ tới trước vòng cấm địa của Philippines sau đó tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Myanmar.
8': Kyaw Min Oo ghi bàn khá may mắn, khi bóng dội xà ngang từ tình huống dứt điểm của đồng đội và đến đúng vị trí của cầu thủ này. Tỉ số là 1-0 cho Myanmar. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Myanmar đang nhập cuộc rất tự tin và thi đấu lấn lướt trước đối thủ.
7': VÀO VÀO VÀO !!! Myat Kaung Khant đá phạt góc cho Myanmar bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa để Kyaw Min Oo dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
5': VIỆT VỊ !!! Myanmar phản công nhanh, bóng được căng ngang cho Than Paing dứt điểm cận thành, nhưng vẫn không thắng được thủ môn Kammeraad. Nếu ghi bàn ở tình huống này thì Myanmar cũng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
2': PHẠT GÓC !!! Myanmar đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa Philippines, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã hóa giải thành công. Mặt sân đang có những vũng nước do thời tiết không ủng hộ nên đang ảnh hưởng tới hai đội chơi bóng.
1': KHÔNG VÀO !!! Myanmar tấn công nhanh bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm địa cho Than Paing dứt điểm, nhưng thủ môn của đội chủ nhà đã dũng cảm lao ra cứu thua chịu quả phạt góc.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: MFF).
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Philippines sẽ mở màn hành trình tại bảng B ASEAN Cup 2026 bằng cuộc tiếp đón Myanmar trên sân New Clark City vào lúc 17h hôm nay 28/7. Trước trận đấu, HLV Carles Cuadrat tỏ ra tự tin vào khả năng giành kết quả thuận lợi của đội chủ nhà, bất chấp việc ông tiếp tục trao cơ hội cho một tập thể rất trẻ.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết Philippines đã nghiên cứu kỹ đối thủ, đồng thời đánh giá cao những thay đổi mà HLV Jørn Andersen mang đến cho Myanmar. Dù vậy, ông tin rằng đội bóng của mình vẫn có lợi thế từ kinh nghiệm đối đầu trong quá khứ, nhất là sau chiến thắng 5-1 ở trận giao hữu hồi tháng 6, trước khi chiến lược gia người Na Uy tiếp quản Myanmar.
“Chúng tôi đã phân tích rất kỹ đối thủ. HLV mới của Myanmar mang đến một số ý tưởng chiến thuật khác biệt, nhưng phần lớn lực lượng vẫn là những cầu thủ từng gặp chúng tôi trước đây. Vì thế, kinh nghiệm từ trận đấu đó sẽ mang lại giá trị nhất định, dù đây chắc chắn là một thử thách hoàn toàn khác”, HLV Cuadrat chia sẻ.
Chiến lược gia 56 tuổi cũng nhấn mạnh Philippines sẽ trình làng đội hình trẻ hơn cả giải giao hữu Tri-Nations vừa qua. Theo ông, sự vắng mặt của nhiều cựu binh khiến tập thể hiện tại thiếu kinh nghiệm hơn, song đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định bản thân.
“Ở giải Tri-Nations, chúng tôi còn có những cầu thủ dày dạn như Randy Schneider hay Patrick Reichelt dẫn dắt toàn đội. Lần này, Philippines chỉ còn hai cầu thủ trên 30 tuổi, phần còn lại đều rất trẻ. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng, nhưng tôi hài lòng với tinh thần tập luyện cũng như cách các cầu thủ tiếp thu ý tưởng chiến thuật. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến một màn trình diễn tốt”, ông nói.
Lịch sử cũng đang phần nào ủng hộ Philippines. Trong chín lần chạm trán Myanmar tại ASEAN Cup suốt ba thập kỷ qua, đội bóng áo xanh không thua đối thủ kể từ năm 2004. Lần gặp nhau gần nhất ở giải đấu vào năm 2024 khép lại với tỷ số hòa, trong khi chiến thắng 5-1 ở trận giao hữu hồi tháng 6 càng giúp đội chủ nhà thêm tự tin trước màn tái đấu.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Myanmar bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại 1-2 trước Malaysia ở lượt trận đầu tiên. Đội bóng của HLV Jørn Andersen cũng phải trải qua hành trình di chuyển dài từ Yangon sang Philippines chỉ ít ngày sau trận ra quân.
Dẫu vậy, nhà cầm quân người Na Uy khẳng định Myanmar sẽ không lấy đó làm lý do để bào chữa. “Chúng tôi hiểu đây sẽ là một trận đấu sân khách rất khó khăn sau chuyến đi dài và một trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực cuối tuần qua. Tuy nhiên, toàn đội sẽ cống hiến tất cả những gì mình có để hướng tới kết quả tốt nhất”, ông nhấn mạnh.
HLV Andersen cũng bày tỏ sự tiếc nuối về trận thua Malaysia, cho rằng Myanmar xứng đáng có điểm, thậm chí là chiến thắng, nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. “Dựa trên những gì diễn ra trên sân, đáng ra chúng tôi phải là đội giành chiến thắng. Myanmar tạo ra tới tám hoặc chín cơ hội rất rõ ràng nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tôi cho rằng các cầu thủ đã chơi tốt, trong khi Malaysia ghi hai bàn có phần may mắn và phòng ngự rất chắc chắn ở cuối trận. Đó là sự khác biệt khiến chúng tôi phải nhận thất bại”, HLV Andersen đánh giá.
Trực tiếp Philippines vs Myanmar trong khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 28/7.
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