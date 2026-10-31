Trực tiếp SLNA 0-0 CAHN: Đình Bắc dứt điểm vọt xà
VOV.VN - Trực tiếp SLNA vs CAHN vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 31/10 trên sân Vinh.
35': SÚT XA !!! SLNA phối hợp đá phạt, cơ hội đến với Phan Xuân Đại trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành CAHN.
31': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh phải, Quang Hải treo bóng hơi mạnh nên không đồng đội nào đánh đầu được. Đội khách vẫn đang tạo ra sức ép tương đối lớn về phía khung thành SLNA, nhưng chưa thể ghi bàn.
30': ĐÁ PHẠT !!! CAHN được hưởng quả đá phạt trực tiếp chếch bên cánh trái theo hướng tấn công, Quang Hải treo bóng cho Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu, nhưng không thành công.
27': PHẠM LỖI !!! Quang Hải phạm lỗi với Lê Văn Quý ở giữa sân ngăn cản đợt phản công của SLNA. Hai đội thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm, nhưng trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.
24': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đình Bắc đi bóng tốc độ rồi phối hợp với Đinh Thanh Bình, nhưng đường chuyền sau đó của cựu cầu thủ HAGL cho đồng đội lại quá mạnh nên bị thủ môn Cao Văn Bình ôm gọn.
21': PHẠM LỖI !!! Abdel-Amine Tran Duc Vinh phạm lỗi với Mauk Stefan Ingo ở giữa sân, CAHN được hưởng quả phạt trực tiếp. Đội khách vẫn đang kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà.
17': SÚT XA !!! Đinh Thanh Bình có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương bật ngược trở lại.
15': PHẠM LỖI !!! Quang Hải phạm lỗi với Abdel-Amine Tran Duc Vinh ở khu vực giữa sân, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp.
12': KHÔNG VÀO !!! SLNA phản công nhanh bên cánh trái, Bùi Thành Đức tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi chệch khung thành của CAHN.
10': CAHN vẫn kiểm soát bóng tốt hơn và nỗ lực tấn công, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của Cao Văn Bình.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ trên sân Thiên Trường, Nata đã có bàn thắng mở tỉ số cho Thể Công Viettel trước đội chủ nhà Nam Định ở phút thứ 8.
5': KHÔNG ĐƯỢC !!! CAHN tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm địa SLNA, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã dễ dàng hóa giải thành công và phản công nhanh. Hai đội đang chơi với tốc độ cao, sẵn sàng pressing tầm cao để ngăn cản đối phương tổ chức tấn công.
3': KHÔNG VÀO !!! Đình Bắc có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của SLNA.
2': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN đã dâng đội hình lên cao để ép sân SLNA. Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên của trận đấu lại đến với đội chủ nhà, nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã cứu thua cho nhà đương kim vô địch.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: CAHN)
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SLNA hướng tới mục tiêu kéo dài chuỗi trận bất bại khi tiếp đón nhà đương kim vô địch CAHN vào lúc 18h ngày 31/10, trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2026/2027. Với lợi thế sân nhà và phong độ ấn tượng từ đầu mùa, đội bóng xứ Nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Mano Polking.
Sau 5 vòng đấu, SLNA đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm, gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Thành tích này giúp đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất tại V-League 2026/2027, nhất là khi họ từng trải qua nhiều mùa giải phải tập trung cho cuộc chiến trụ hạng.
Ở vòng đấu gần nhất, SLNA đánh bại HAGL với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Chiến thắng này tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi, tinh thần thi đấu và sự gắn kết giữa các tuyến.
Dù không sở hữu nhiều ngôi sao, SLNA vẫn duy trì được sự ổn định nhờ đóng góp của những nhân tố trẻ. Thủ môn Cao Văn Bình mang đến sự chắc chắn trong khung thành, trong khi Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Quý và tiền vệ Việt kiều Trần Đức Vinh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Văn Sỹ Sơn.
Tuy nhiên, CAHN sẽ là thử thách lớn hơn nhiều so với HAGL. Đội bóng ngành Công an sở hữu lực lượng có chất lượng chuyên môn cao, với nhiều tuyển thủ quốc gia và các ngoại binh giàu khả năng tạo đột biến. Sau 5 vòng đấu, CAHN giành 10 điểm, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.
Thầy trò HLV Mano Polking từng trải qua hai vòng đấu liên tiếp không giành chiến thắng, khi để thua Hà Nội FC và hòa Thanh Hóa. Tuy nhiên, chiến thắng trước Shanghai Port trên sân khách tại Cúp C1 châu Á đã giúp CAHN lấy lại sự tự tin.
Kết quả này mang ý nghĩa quan trọng đối với CAHN, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn tạo động lực tinh thần trước chuyến làm khách trên sân Vinh. Với chất lượng đội hình vượt trội, nhà đương kim vô địch đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Dù vậy, CAHN không thể chủ quan trước đối thủ đang bất bại sau 5 vòng đấu. Lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định giúp SLNA có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực. Nếu tiếp tục phát huy lối chơi tập thể và duy trì sự tập trung trong phòng ngự, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể gây bất ngờ.
Trực tiếp SLNA vs CAHN vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 31/10 trên sân Vinh.
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VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận SLNA vs CLB CAHN, vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 31/10/2026 trên sân Vinh, Nghệ An.