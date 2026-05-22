Trực tiếp Thể Công Viettel 1-1 PVF-CAND: Những phút cuối kịch tính

14:53

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs PVF-CAND được đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng. Với việc đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League, PVF-CAND nếu nhận thêm kết quả không tốt sẽ có nguy cơ tụt lại trong cuộc đua với Đà Nẵng, hay xa hơn là TP Hồ Chí Minh hay HAGL.

Tuy nhiên, cơ hội để PVF-CAND làm nên bất ngờ là rất khó khi phải làm khách của Thể Công Viettel đang có phong độ cao. Ngoài ra, Thể Công Viettel dù không còn cơ hội đua vô địch nhưng vẫn rất muốn kết thúc mùa giải ở vị trí á quân, qua đó có cơ hội dự cúp châu Á mùa sau.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs PVF-CAND sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 22/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.