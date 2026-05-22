Trực tiếp Thể Công Viettel 1-1 PVF-CAND: Những phút cuối kịch tính
VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs PVF-CAND diễn ra vào 19h15 ngày 22/5 trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2025/2026.
Trực tiếp Thể Công Viettel vs PVF CAND diễn ra vào 19h15 ngày 22/5 trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2025/2026.
90+5': Nguy hiểm! Từ tình huống bóng bổng, thủ thành Sỹ Huy bật cao đấm bóng ngay trước khi Nhâm Mạnh Dũng kịp đánh đầu. Bóng bật ra rồi đập cột dọc đi hết đường biên ngang.
90': Hiệp hai có phút 9 bù giờ.
87': Cản phá xuất sắc! Từ pha treo bóng của Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng bật cao đánh đầu nhưng thủ thành Sỹ Huy có pha phản xạ xuất sắc để cứu thua cho PVF-CAND.
85': Không vào! Từ tình huống bóng bật ra, Pedro tung ra cú vô lê từ ngay trước vòng cấm. Rất may cho PVF-CAND là bóng đến đúng vị trí của Sỹ Huy rồi bay qua khung thành.
84': Không được! Colonna tạt bóng từ biên phải nhưng bóng đi quá sâu hết đường biên ngang.
79': Không vào! Phan Tuấn Tài có pha tạt bóng từ cánh trái, Pedro bật cao đánh đầu đầy nguy hiểm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
76': VÀOOOOOO !!!! Từ pha treo bóng của Phan Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến trong vòng cấm chọn vị trí khôn ngoan, hãm bóng bằng ngực rồi ra chân rất nhanh khiến thủ thành Sỹ Huy chôn chân nhìn bóng vào lưới. Tỉ số trận đấu là Thể Công Viettel 1-1 PVF-CAND.
72': Không vào! Từ tình huống phát động tấn công, Phan Tuấn Tài có pha đánh đầu thiếu an toàn tạo điều kiện cho Mpande băng lên gần vòng cấm rồi dứt điểm. Rất may cho Thể Công Viettel là bóng đi chệch cột dọc.
71': Nguy hiểm! Tận dụng pha bóng lập bập trong vòng cấm, Thể Công Viettel liên tiếp có những pha dứt điểm nhưng hàng phòng ngự PVF-CAND đã hoá giải nguy hiểm.
66': Bóng dội xà ngang! Từ tình huống Nhâm Mạnh Dũng dứt điểm trong vòng cấm, bóng đập vào người cầu thủ
PVF-CAND bay lên cao, Đinh Xuân Tiến bật lên đánh đầu nhưng bóng đập xà ngang bay ra ngoài.
63': Không được! Thể Công Viettel vẫn đang bế tắc trong tấn công, bóng chủ yếu được treo từ hai biên để các cầu thủ băng vào đánh đầu nhưng chưa tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm.
58': Không được! Khi bóng bật ra từng tình huống đá phạt góc, Phan Tuấn Tài vô lê từ rất xa nhưng bóng đi không trúng khung thành.
55': Không vào! Đinh Xuân Tiến đi bóng trước vòng cấm rồi ra chân rất nhanh nhưng rất tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
51': Không vào! Wesley Nata băng vào đánh đầu vào góc gần nhưng thủ môn Sỹ Huy kịp thời đổ người đẩy bóng chịu phạt góc.
48': Không vào! Từ chấm đá phạt trực tiếp, Đinh Xuân Tiến sút thẳng khiến thủ thành Sỹ Huy đẩy bóng qua xà ngang chịu phạt góc.
Hiệp hai bắt đầu!
Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Thể Công Viettel 0-1 PVF-CAND.
45+3': Không có bàn thắng! Đinh Xuân Tiến quay người dứt điểm trước vòng cấm, bóng đập vào tay Nhâm Mạnh Dũng đổi hướng đi vào lưới PVF-CAND. Trọng tài không công nhận bàn thắng cho Thể Công Viettel.
45': Hiệp một có 5 phút bù giờ.
41': Không được! Thể Công Viettel vẫn đang rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa thể xuyên phá hàng phòng ngự số đông của PVF-CAND.
36': Không vào! Từ khoảng cách gần 40 mét, Turci quyết định tung ra cú sút thẳng rất căng khiến thủ thành Văn Việt không thể bắt dính bóng. Lý Đức băng vào rất nhanh đá bồi nhưng không thắng được thủ thành Văn Việt đã khép góc.
32': Nguy hiểm! Thể Công Viettel có pha đá phạt ngay trước khung thành của PVF-CAND. Pedro tung ra cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc đầy nguy hiểm.
25': VÀOOOOOO !!! Trên chấm 11 mét, Reynolds đánh lừa được thủ thành Văn Việt để ghi bàn mở tỉ số. Tỉ số của trận đấu là Thể Công Viettel 0-1 PVF-CAND.
23': Phạt đền! Trọng tài chính xác định Đào Văn Nam phạm lỗi với Hà Văn Việt trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định PVF-CAND được hưởng phạt đền.
18': Không được! Nhâm Mạnh Dũng tranh chấp trong vòng cấm rồi tung người dứt điểm nhưng bóng bay quá cao so với khung thành.
15': Không được! Thế trận diễn ra trung bình khi cả hai đội đều chơi thận trọng, Thể Công Viettel kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa có nhiều phương án tấn công hiệu quả.
10': Không được! Thể Công Viettel thử phương án từ những cú sút xa và tạt bóng nhưng chưa mang lại hiệu quả.
5': Không vào! Nhâm Mạnh Dũng băng vào nhận đường chuyền của đồng đội, thủ thành Sỹ Huy không bắt dính để bóng trôi về khung thành. Rất may là hậu vệ PVF-CAND kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi.
4': Không được! Thể Công Viettel đang là đội kiểm soát bóng nhưng chưa tìm ra phương án xuyên phá lối chơi phòng ngự chặt chẽ của PVF-CAND.
Trận đấu bắt đầu! PVF-CAND là đội giao bóng trước.
Các cầu thủ Thể Công Viettel khởi động trước trận đấu (Ảnh: Thể Công Viettel)
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN vô địch, hấp dẫn đua trụ hạng
VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất, CLB CAHN chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu trong khi cuộc đua trụ hạng vẫn còn nhiều diễn biến hấp dẫn.
Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs PVF-CAND được đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng. Với việc đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League, PVF-CAND nếu nhận thêm kết quả không tốt sẽ có nguy cơ tụt lại trong cuộc đua với Đà Nẵng, hay xa hơn là TP Hồ Chí Minh hay HAGL.
Tuy nhiên, cơ hội để PVF-CAND làm nên bất ngờ là rất khó khi phải làm khách của Thể Công Viettel đang có phong độ cao. Ngoài ra, Thể Công Viettel dù không còn cơ hội đua vô địch nhưng vẫn rất muốn kết thúc mùa giải ở vị trí á quân, qua đó có cơ hội dự cúp châu Á mùa sau.
Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs PVF-CAND sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 22/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
Vòng 24 V-League 2025/26: Gay cấn cuộc đua trụ hạng
VOV.VN - Vòng 24 V-League 2025/26 được đánh giá sẽ rất nóng trong cuộc đua trụ hạng khi có đến 6 đội ở nhóm nguy hiểm.