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Trực tiếp Thể Công Viettel vs CAHN vòng 2 V-League 2026/2027

Thứ Năm, 12:00, 10/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs CAHN trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 hôm nay 10/9 trên sân Hàng Đẫy.

10:28
truc tiep the cong viettel vs cahn vong 2 v-league 2026 2027 hinh anh 2
10:27

CLB CAHN thắng Hà Tĩnh 2-0 ở trận ra quân V-League 2026/2027

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10:22

Thể Công Viettel thắng Đồng Nai 2-0 ở trận ra quân V-League 2026/2027

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10:16
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Thể Công Viettel có thành tích đối đầu nhỉnh hơn dù CLB CAHN được đánh giá cao hơn trước trận đấu ở vòng 2 V-League 2026/2027. (Ảnh: Hoài Thương)

Với tư cách là đương kim vô địch, CLB CAHN vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Thể Công Viettel. Đội bóng của HLV Polking cũng có khởi đầu thuận lợi khi thắng Hà Tĩnh 2-0 ở trận ra quân V-League 2026/2027.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa Thể Công Viettel vs CAHN trước vòng 2 V-League 2026/2027 lại đang nghiêng về phía đội bóng áo lính. Theo đó, trong 10 lần đọ sức gần nhất trên mọi đấu trường, Thể Công Viettel giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Lần gặp nhau gần nhất là tháng 6/2026, Thể Công Viettel thắng 1-0 trước CAHN.

Trên băng ghế huấn luyện HLV Popov cũng có thành tích đối đầu tốt hơn so với HLV Polking. Theo đó, HLV Popov thắng 4, hòa 1 và thua 2. Ba trận đấu gần đây nhất, HLV Popov đều bất bại trước thuyền trưởng bên phía đội bóng ngành công an.

Hôm nay 10/9, trận đấu sớm nhất của vòng 2 V-League 2026/2027 sẽ được tổ chức trên sân Hàng Đẫy giữa 2 đội Thể Công Viettel và CLB CAHN. Trận đấu này bắt đầu lúc 19h15. Đây là cuộc đấu của nhà đương kim Á quân và đương kim vô địch của giải đấu.

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Ở trận ra quân của mùa giải năm nay, hai đội bóng này đều thể hiện được sức mạnh của mình. Nếu như Thể Công Viettel đánh bại Đồng Nai với kết quả 2-0 thì CLB CAHN cũng hạ gục Hà Tĩnh bằng tỷ số tương tự.

Với chất lượng đội hình mạnh, có chiều sâu và hai huấn luyện viên ngoại có trình độ chuyên môn cao, cuộc so tài của Thể Công Viettel vs CAHN vào lúc 19h15 ngày 10/9 được dự đoán sẽ hấp dẫn, kịch tính.

Hoàng Long/VOV.VN
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