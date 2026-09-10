Trực tiếp Thể Công Viettel vs CAHN vòng 2 V-League 2026/2027
VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs CAHN trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 hôm nay 10/9 trên sân Hàng Đẫy.
Hôm nay 10/9, trận đấu sớm nhất của vòng 2 V-League 2026/2027 sẽ được tổ chức trên sân Hàng Đẫy giữa 2 đội Thể Công Viettel và CLB CAHN. Trận đấu này bắt đầu lúc 19h15. Đây là cuộc đấu của nhà đương kim Á quân và đương kim vô địch của giải đấu.
Ở trận ra quân của mùa giải năm nay, hai đội bóng này đều thể hiện được sức mạnh của mình. Nếu như Thể Công Viettel đánh bại Đồng Nai với kết quả 2-0 thì CLB CAHN cũng hạ gục Hà Tĩnh bằng tỷ số tương tự.
Với chất lượng đội hình mạnh, có chiều sâu và hai huấn luyện viên ngoại có trình độ chuyên môn cao, cuộc so tài của Thể Công Viettel vs CAHN vào lúc 19h15 ngày 10/9 được dự đoán sẽ hấp dẫn, kịch tính.