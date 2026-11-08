Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa vòng 7 V-League 2026/2027

11:48

Thông tin lực lượng:

Thể Công Viettel sẽ không có sự phục vụ của ngoại binh Paulo Tapeu vì tấm thẻ đỏ trong trận thua Nam Định 1-3 ở vòng đấu trước, còn Nguyễn Đức Hoàng Minh bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ngược lại, Thanh Hoá có lực lượng ổn định trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy.

Phong độ gần đây:

Thể Công Viettel đang có chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (2 hòa, 7 thua). Tính riêng tại V-League mùa này, Thể Công Viettel mới có 1 chiến thắng và đã thua 4, hòa 1. Trong khi đó, Thanh Hóa đang thể hiện lối chơi khó chịu và đã thắng 2, hòa 2, thua 2 ở V-League mùa này.

Thành tích đối đầu gần đây:

Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Thể Công Viettel có 3 chiến thắng còn Thanh Hóa có 2 chiến thắng. Đáng chú ý, Thể Công Viettel đã thắng Thanh Hóa cả 2 lần gặp nhau ở V-League mùa trước đều với tỷ số 1-0.