Trực tiếp U17 Ecuador 1-3 U17 Hàn Quốc: Cơn mưa bàn thắng
VOV.VN - Trực tiếp U17 Ecuador vs U17 Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận 3 bảng B giải U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 25/11.
73': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Sau khi xem băng hình quay chậm, trọng tài xác định các cầu thủ U17 Ecuador đã phạm lỗi trước khi Jhon Guerrero ghi bàn, nên bàn thắng không được công nhận, tỉ số vẫn là 3-1 cho U17 Hàn Quốc.
71': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha phối hợp tấn công rất hay bên hành lang cánh trái, cơ hội ghi bàn đến với Jhon Guerrero, cầu thủ này bấm bóng cận thành tinh tế ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho U17 Ecuador.
65': Sau khi có bàn thắng rút ngắn tỉ số, U17 Ecuador thi đấu khá hưng phấn, đại diện Nam Mỹ đang đội hình lên cao, ép sân U17 Hàn Quốc.
59': VÀO VÀO VÀO !!! Sau nhiều đợt hãm thành, U17 Ecuador đã có được bàn thắng vào lưới của U17 Hàn Quốc, người ghi bàn là Jhon Guerrero.
56': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Ecuador tấn công bên cánh trái, Holger Quintero đi bóng xuống sát đáy biên sau đó thực hiện đường căng ngang, nhưng không vượt qua được hàng thủ đối phương.
52': THẺ VÀNG !!! Luis Fragozo nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.
49': KHÔNG VÀO !!! Mijail Vaca cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm chéo góc của Kim Jiho trong vòng cấm địa. Đại diện châu Á đang có nhiều khoảng trống để tấn công khi U17 Ecuador phải dâng đội hình lên cao tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số.
46': VÀO VÀO VÀO !!! Ngay ở đợt tấn công đầu tiên bên cánh phải, Kim Jiho xâm nhập vòng cấm, dù trượt chân khi dứt điểm nhưng cú sút của cầu thủ này đập chân hậu vệ U17 Ecuador đổi hướng khiến thủ môn Mijail Vaca bó tay, tỉ số là 3-0 cho U17 Hàn Quốc.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Hàn Quốc tạm dẫn 2-0 U17 Ecuador.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45': KHÔNG ĐƯỢC !!! Park Jooho đi bóng xâm nhập vòng cấm, nhưng không thể tung ra cú dứt điểm trước sự áp sát của hậu vệ U17 Ecuador.
40': KHÔNG VÀO !!! Luis Fragozo có cơ hội trong vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này lại không thắng được thủ môn Jang Junyeong. Đây là cơ hội ghi bàn nguy hiểm nhất của đại diện Nam Mỹ từ đầu trận, nhưng chưa thể tận dụng thành công.
39': FVS VÀO CUỘC !!! U17 Ecuador khiếu nại tình huống Nam Ian phạm lỗi với Mijail Vaca, nhưng sau khi tham khảo, trọng tài chính vẫn giữ nguyên quyết định thẻ vàng.
36': THẺ VÀNG !!! Nam Ian bị phạt thẻ vàng khi ham bóng và phạm lỗi với thủ môn bên phía U17 Ecuador.
29': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Hàn Quốc tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U17 Ecuador đã đánh đầu giải nguy thành công. Đại diện châu Á đang thi đấu rất thăng hoa.
24': CỨU THUA !!! Kim Jiho có bóng trong vòng cấm địa, cầu thủ này dứt điểm căng, nhưng thủ môn Mijail Vaca đã đổ người cứu thua chịu phạt góc.
22': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Hàn Quốc tấn công trung lộ, bóng đến chân của Nam Ian trước vòng cấm địa, tiền đạo mang áo số 20 dứt điểm chéo góc ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. U17 Hàn Quốc tỏ ra rất lợi hại trong những pha bóng chuyển trạng thái nhanh.
20': SÚT XA !!! Từ pha đấm bóng của thủ môn U17 Hàn Quốc, Sergio Gonzalez có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ vung chân sút ngay, nhưng bóng đi chệch khung thành đối phương.
19': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Hàn Quốc lên bóng bên cánh trái, Choi Jaehyeok thực hiện quả tạt vào vòng cấm địa, nhưng bị hậu vệ U17 Ecuador ngăn cản thành công.
16': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Hàn Quốc phản công nhanh, nhưng Kang Musung chuyền dài hơi mạnh nên đồng đội không thể khống chế bóng. Đại diện châu Á đang tạo ra thế trận chặt chẽ, khiến đối phương gặp nhiều khó khăn.
13': Sau khi nhận bàn thua trước, U17 Ecuador cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng U17 Hàn Quốc chơi phòng ngự kín kẽ và rất khó chịu, khiến đại diện Nam Mỹ bế tắc.
10': U17 Hàn Quốc chỉ cần hòa ở trận này là sẽ bảo vệ được ngôi đầu bảng xếp hạng khi tiến vào vòng knock-out, nhưng họ đang làm tốt hơn thế.
7': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Hàn Quốc tấn công bên cánh phải, Kim Jiho đi bóng tốc độ rồi thực hiện đường căng ngang vào trong, thủ môn U17 Ecuador đẩy bóng, nhưng đập vào người hậu vệ Carlos Medina bay vào lưới, tỉ số là 1-0 cho đại diện châu Á.
4': U17 Hàn Quốc đang chủ động chơi thấp, phòng ngự chặt khiến U17 Ecuador gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Jang Junyeong.
2': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Ecuador tấn công bên cánh phải, Luis Fragozo đi bóng tốc độ xuống sát đường bên ngang sau đó thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Jang Junyeong đã đoán được ý đồ và ôm gọn bóng.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
U17 Hàn Quốc đã sớm giành vé vào vòng knock-out U17 World Cup 2026 sau khi toàn thắng cả hai lượt trận tại bảng B. Với 6 điểm trong tay, thầy trò HLV Back Gee-tae chỉ cần một kết quả hòa trước U17 Ecuador ở lượt cuối để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng. Ngay cả khi thất bại, đại diện châu Á vẫn có thể đi tiếp với vị trí thứ hai.
Ở phía đối diện, U17 Ecuador cũng nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đội bóng Nam Mỹ có 4 điểm và gần như chắc suất vào vòng knock-out, kể cả khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Nếu không thua Hàn Quốc, Ecuador sẽ tự quyết định vị trí thứ hai tại bảng B.
Tuy nhiên, phong độ của U17 Ecuador chưa thực sự thuyết phục. Họ chỉ thắng New Caledonia với cách biệt tối thiểu, sau đó hòa Uganda trong thế trận lép vế. Đáng chú ý, đội bóng Nam Mỹ chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất. Trước thềm giải đấu, Ecuador cũng hai lần hòa Uzbekistan trong các trận giao hữu.
Trong khi đó, U17 Hàn Quốc thể hiện bộ mặt ổn định hơn với hai chiến thắng liên tiếp. Dù không nhất thiết phải giành 3 điểm, đại diện châu Á vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ và sự tự tin.
Với tương quan hiện tại, U17 Hàn Quốc có cơ hội lớn giành ít nhất một kết quả hòa, qua đó bảo vệ ngôi đầu bảng B.
Trực tiếp U17 Ecuador vs U17 Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận 3 bảng B giải U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 25/11.
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